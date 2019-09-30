Недвижимость
РИА НовостиСбербанк снизит ставки по ипотеке
Сбербанк с 1 октября снизит ставки по ипотеке, сообщила пресс-служба кредитной организации. "Теперь приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно по ставке от 7,3% годовых, а квартиру на вторичном рынке — от 8,8%", — говорится в заявлении.
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Авто
Изображения нового Hyundai Tucson появились в Сети
В Сети появились шпионские снимки тестируемого Hyundai Tucson нового поколения.
Picsnews.net 28 сентября в 06:29
Шоу-бизнес
Лазарев признался, что у него родился второй ребенок
Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
Газета.Ru 02:27
Здоровье
Об увольнении заявили 26 сотрудников онкоцентра Блохина
Врачи НИИ детской онкологии и гематологии, входящего в структуру одного из самых известных и крупнейших в России Онкоцентра имени Блохина, в количестве 26 человек подготовили заявления об увольнении.
Газета.Ru 10:08
Политика
В Раде заявили, что от Украины в ПАСЕ приехали четыре человека
Как ранее заявлял Гончаренко, Украина на два месяца может потерять возможность участвовать в работе ПАСЕ, если Рада до понедельника не отправит на утверждение состав новой делегации.
РИА Новости 04:12
Политика
Зеленский уволит секретаря СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский согласился уволить Александра Данилюка с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Lenta.ru 03:09
Политика
В Париже началось прощание с Жаком Шираком
В столицу Франции уже прибыл президент России Владимир Путин, передает ТАСС. Он был с Шираком в хороших, дружеских отношениях.
Вести.Ru 05:13
Авто
Питерский завод Toyota завершает выпуск RAV4 четвертой генерации
Завод Toyota в Санкт-Петербурге снимает с производства кроссоверы Toyota RAV4 четвертого поколения и уже 1 октября переходит к сборке этой модели пятой генерации.
Letnews.ru 03:02
Политика
Кремль ответил на слухи о новом повышении пенсионного возраста
Ранее член экспертного совета «Деловой России» Владислав Жуковский в одном из интервью заявил, что российские власти якобы думают о дальнейшем повышении пенсионного возраста до 68 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.
Известия 10:09
Политика
МИД обвинил США в развязывании визовой войны
В июле российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов обвинил в Вашингтон в развязывании "визовой войны".
Газета.Ru 07:46
Футбол
Грузинские регбисты возмутились из-за песни Меладзе на русском языке
Грузинская сборная по регби возмутилась из-за песни Валерия Меладзе, которая звучала на финале Кубка мира в Японии после каждой удачной попытки грузинских спортсменов в матче против Уругвая.
Известия 10:20
Политика
Зеленский отказался возбуждать дело против Байдена по просьбе США
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен проводить какие-либо расследования по приказу из-за рубежа.
Lenta.ru 09:25
Общество
Россиян предупредили о рассылке фейковых сообщений о пособиях
Информация о "выводе денежного пособия" в размере 115 тысяч рублей для россиян, работавших в 1991-2019 годах, является недостоверной, министерство не рассылает сообщения гражданам, сообщила пресс-служба Минтруда РФ.
РИА Новости 04:09
Политика
Вице-спикера сейма Польши пустили в Белоруссию вопреки запрету России
Вице-спикер сейма Польши Малгожата Госевская рассказала Radio Poland, что узнала о запрете на въезд в Россию от белорусских пограничников.
РБК 10:20
Политика
Главе МИД Грузии устроили акцию из-за встречи с Лавровым
Молодежное движение "Стыдно" провело очередную акцию протеста в Тбилиси - на этот раз они выразили недовольство фактом встречи глав МИД Грузии и России Давида Залкалиани и Сергея Лаврова.
Sputnik Грузия 06:58
Финансы
Курс доллара поднялся выше 65 рублей впервые с 12 сентября
Курс рубля усилил снижение к доллару на фоне укрепления американской валюты на международном рынке форекс и мало меняется к евро, доллар поднялся выше 65 рублей впервые с 12 сентября, следует из данных Московской биржи.
РИА Новости 08:29
Здоровье
Эпидемиологи Екатеринбурга сообщили о противодействии вакцинации
Эксперты подняли проблематику исполнения национального и регионального календарей прививок Представители сферы здравоохранения Свердловской области подняли проблемы, сопровождающие процесс вакцинации населения региона в ходе "круглого стола", организованного "Экспертным клубом Екатеринбурга".
Правда УрФО 28 сентября в 15:10
Авто
Mitsubishi Pajero Sport в стиле «Терминатора» появится в РФ
Дилеры Mitsubishi в России 1 октября начнут продажи новой лимитированной серии внедорожника Pajero Sport, созданной по мотивам фильма «Терминатор: Темные судьбы».
Автоновости дня 04:23
Происшествия
Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже
REGNUM вчера в 09:19
Общество
Саратовский губернатор назвал причины проблем с подачей отопления
Глава региона напомнил присутствующим, что поэтапная подача тепла началась 23 сентября, к 1 октября подключены должны быть 100% объектов социальной сферы и дома.
Регион 64 08:38
Армия и оружие
Танки Т-90М поступили в российские войска
«Уралвагонзавод» отправил в распоряжение российской армии первую партию модернизированных танков Т-90М, сообщает издание «Красная звезда» со ссылкой на заявление главкома Сухопутных войск России Олега Салюкова.
Хакасия-Информ вчера в 22:42
Общество
ФНС предупредила о случаях мошенничества с фальшивыми уведомлениями
Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщила об участившихся случаях мошенничества с уведомлениями об уплате налогов.
Ведомости 09:40
Политика
Путин проведет встречи с Роухани и Пашиняном в Ереване
ПолитРоссия 09:05
Общество
Одноклассница Чайки обошлась Красноярскому краю в 8 млн рублей
Как сообщил телеканал ТВК, работы обошлись властям в 8 млн рублей. Деньги были выделены краевой администрацией.
Первое антикоррупционное СМИ 05:04
Авто
Новая прошивка Tesla позволила владельцам петь караоке за рулём
Motor вчера в 16:59
Происшествия
В аэропорт Домодедово забежала лисица
Известия 09:33
Общество
Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru вчера в 19:28
Политика
В Кремле оценили возможность публикации переговоров Путина и Трампа
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что в ситуации в отношениях России и США дело не дойдёт до публикации стенограмм телефонных разговоров президентов России и США.
RT на русском 09:01
Происшествия
Обвиняемые по делу о взятках в СКР ознакомились с доказательствами ФСБ
Сотрудники управления «М» ФСБ РФ, курирующие работу правоохранительных и следственных органов, задержали его прямо на выходе из СИЗО и водворили обратно, добившись возбуждения против «авторитета» уголовного дела по еще более тяжкой ст. 163 УК РФ (вымогательство).
Коммерсантъ вчера в 18:00