Экономика
Lenta.ruСбербанк снизит ставки по ипотеке
Сбербанк с 22 ноября снизит ставки по ипотеке на новостройки и квартиры в готовом жилье, сообщает РИА Новости. Минимальная ставка по кредиту на квартиру в новостройке составит 6,5 процента, на жилье вторичного рынка — 8,5 процента.
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Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 16:25, Ашберн
Политика
Вучич впервые отреагировал на сообщения о вербовщике ГРУ в Сербии
Президент Сербии Александр Вучич впервые публично отреагировал на скандал, разгоревшийся из-за видео, на котором предполагаемый сотрудник ГРУ передает деньги сербскому военному.
Транспорт
Начал движение первый поезд Московских центральных диаметров
Сегодня в 04:02 от Нахабино в сторону Подольска по маршруту D-2 поехал первый поезд Московских центральных диаметров.
Политика
Госдеп призвал Турцию избавиться от российских С-400
Турция должна избавиться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, иначе может столкнуться с американскими санкциями.
Политика
У Трампа есть два месяца, чтобы остановить «Северный поток-2»
США могут отложить более чем на год ввод «Северного потока-2». 20 ноября об этом заявил сенатор-республиканец Тед Круз.
Футбол
AS: Зидан отстранит Бэйла от тренировок с основой «Реала»
По сведениям испанского сайта As.com главный тренер "Реала" Зинедин Зидан отстранит нападающего от тренировок с основным составом команды.
Футбол
Миранчук летом может перейти из «Локомотива» в «Ювентус»
Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук может стать игроком туринского "Ювентуса".
Политика
Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие
Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудники, погибшие при испытаниях ракетной двигательной установки под Северодвинском, имели отношение к техническим разработкам, «не имеющих мировых аналогов».
Политика
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео, свидетельствующее о нормальном состоянии катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу», которые были задержаны после провокации в Керченском проливе и переданы украинской стороне.
Спорт
Первые санкции по «делу Лысенко»: глава ВФЛА временно отстранен
Помимо Шляхтина и самого Лысенко временно отстранены исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин, президент региональной общественной организации "Федерация легкой атлетики Московской области" Артур Карамян, начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова, антидопинговый координатор ВФЛА Елена Иконникова и тренер Лысенко Евгений Загорулько.
Происшествия
На Ставрополье наказали причастных к заражению пациентов ВИЧ медиков
Медработники больницы Буденновска, причастные к заражению ВИЧ-инфекцией пяти пациентов, привлечены к ответственности.
Футбол
Дриусси назвал Кокорина великолепным футболистом
Общество
Директор национального центра наркологии подтвердила своё увольнение
Татьяна Клименко покинула должность директора Национального научного центра наркологии — филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Минздрава России.
Здоровье
Эндокринологи рассказали, как правильно есть сладкое
Общество
Госдума приняла закон о предустановке российского софта
Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, обязывающий устанавливать российское программное обеспечение на все продаваемые в стране гаджеты.
Происшествия
В Колтушах неизвестный стрелял из автомата с балкона
Местные жители написали в соцсетях сообщили, что неизвестный стрелял из автомата с балкона одного из домов в Школьном переулке.
Здоровье
Скворцова отреагировала на увольнение врача-трансплантолога Каабака
Операция, которую проводил уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) врач-трансплантолог Михаил Каабак, не является уникальной, даже если ее проводят маловесным детям.
Футбол
«Ливерпуль» планирует увеличить вместимость «Энфилда»
Последняя реконструкция на «Энфилде» прошла в 2016 году, когда вместимость стадиона увеличилась с 45 до 54 тыс. мест после расширения главной трибуны.
Политика
Time: Помпео планирует покинуть администрацию Трампа
Государственный секретарь США Майк Помпео планирует уйти в отставку и покинуть администрацию американского президента Дональда Трампа.
Политика
Путин назвал причины распада СССР
Распад СССР не связан с ростом национализма в Прибалтике, его причиной стала неэффективная экономическая политика.
Происшествия
Жительница Дагестана утопила дочь в реке
Футбол
Тренер выгнал Балотелли с тренировки «Брешии»
Форвард «Брешии» Марио Балотелли досрочно завершил тренировку своей команды в четверг, 21 ноября. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Происшествия
Самолет «Турецких авиалиний» аварийно сел в Одессе. Идет эвакуация
Уточняется, что после аварийной посадки проводится спешная эвакуация пассажиров и экипажа с борта самолета.
Армия и оружие
Американские ВМС потеряли российский «корабль-шпион»
Американский журнал предполагает, что российское судно «Янтарь», под предлогом поисков различных объектов на морском дне, занимается разведкой гражданских и военных подводных коммуникаций.
Футбол
Семак рассказал о травмированных перед матчем с «Рубином»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных футболистов перед матчем 17-го тура РПЛ с «Рубином».
Армия и оружие
Польша назвала недостатки С-400
Польское издание Gazeta раскритиковало российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 «Триумф».
Гаджеты
Новый фитнес-браслет Xiaomi оказался удешевлённым Mi Band 3i
Компания Xiaomi начала сегодня рекламировать в социальных сетях грядущий анонс нового фитнес браслета, но подробностей не сообщила.
Наука
Выведена точная формула пересчета возраста собак в человеческий
Ученые из США вывели точную формулу, которая позволяет пересчитать возраст собаки в человеческий. Волгоград, 19 ноября / «Волга-Медиа.ру» /.
Общество
В Новороссийске введен режим ЧС из-за урагана
В городе введен режим чрезвычайной ситуации.