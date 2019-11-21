Экономика

Lenta.ruLenta.ruСбербанк снизит ставки по ипотеке

Сбербанк с 22 ноября снизит ставки по ипотеке на новостройки и квартиры в готовом жилье, сообщает РИА Новости. Минимальная ставка по кредиту на квартиру в новостройке составит 6,5 процента, на жилье вторичного рынка — 8,5 процента.
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Средняя ставка по 30-летней ипотеке в США снизилась до 3,66%

Интерфаксвчера в 08:58

Сбербанк снова снизил ставки по ипотеке

Комсомольская правдавчера в 06:21

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

RT на русском21 ноября в 05:29

Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотеке

РБК21 ноября в 07:10

Сбербанк снизит ставки по ипотеке

Lenta.ru21 ноября в 05:26

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

ТАСС21 ноября в 05:17

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

РИА Новости21 ноября в 05:15
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Политика

Стало известно о шведском гражданстве министра обороны Ирака

Как сообщает телекомпания SVT Nyheter, Министерство обороны Швеции обнародовало данные о наличии шведского гражданства у министра обороны Ирака Наджаха аш-Шамри.
Московский Комсомолец вчера в 21:46
Спорт

Россия победила Сенегал в стартовом матче ЧМ по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу нанесла поражение соперникам из Сенегала в матче первого тура группового этапа чемпионата мира.
Интерфакс-Спорт вчера в 15:42
Политика

Джонсон сравнил влияние России на Brexit с бермудским треугольником

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отверг предположения о том, что Россия пыталась повлиять на результаты референдума о выходе Великобритании из ЕС, сообщает Sky News.
РИА Новости 01:56
Шоу-бизнес

Экс-супруг Лолиты живет с новой возлюбленной в элитном районе Москвы

Пятый канал 21 ноября в 17:57
Общество

Введение новых правил медосмотра водителей отложили после заявления Путина

Минздрав России отложил вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей.
Donnews.ru 21 ноября в 10:41
Общество

В Совфеде раскритиковали желание Софии Ротару петь в России

Глава социального комитета Совфеда РФ Валерий Рязанский обвинил украинскую певицу Софию Ротару в желании заработать, выступая на российской сцене.
Газета.Ru 02:42
Происшествия

На пожаре в Хакасии погибли двое детей и взрослый мужчина

REGNUM 00:23
Общество

Названа дата запуска в производство нового российского электромобиля

Российский электромобиль Zetta планируется запустить в серийное производство в первом квартале 2020 года.
Lenta.ru 01:46
Гаджеты

5 декабря состоится презентация новых смартфонов Nokia

В Twitter-аккаунте Nokia Mobile обнародовано приглашение на презентацию, которая пройдёт 5 декабря в Каире (столица Египта).
3DNews 02:00
Общество

Китайский журналист объяснил быстрое старение россиянок

Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему россиянки "стареют быстрее", чем китаянки.
РИА Новости вчера в 18:45
Футбол

Бербатов считает, что «Ман Сити» обыграет «Челси»

Soccer.ru вчера в 12:46
Гаджеты

Новые Redmi 8T и Mi Note 10 от Xiaomi дебютировали в России

Экономика сегодня вчера в 01:43
Политика

Пушков прокомментировал начало поставок американского СПГ на Украину

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter начало поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину.
РИА Новости вчера в 17:23
Общество

Память жертв голодомора почтут сегодня на Украине

Тоталитарный советский режим наложил табу на эти темы и долго умалчивал истинные масштабы этих преступлений.
Эхо Москвы 00:00
Кино

Ситком «Интерны» стал мультсериалом

Известный российский ситком "Интерны", выходивший на канале ТНТ, вернется на экраны в обновленном формате.
Piter.tv вчера в 12:35
Общество

Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького

Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
RT на русском вчера в 11:04
Армия и оружие

Турция попробует «совместить» F-35 и С-400

Lenta.ru вчера в 07:52
Транспорт

Перемещения российских автомобилей отследят

В ЦОДД пояснили, что контроль за автомобилями позволит автоматизировать взаимодействие оперативных служб, выявлять опасных водителей, контролировать перевозчиков и грузовой транспорт, а также анализировать передвижения по федеральному округу.
Lenta.ru вчера в 22:19
Футбол

Украинская ассоциация футбола обратилась в следственные органы в связи с делом Григория Суркиса

Украинская ассоциация футбола (УАФ) направила обращения в ГБР, ГПУ и МВД.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 15:25
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева прошла курс похудения и перекрасила волосы

Ранее редакция uznayvse.ru рассказывала о том, что в клинике Гузеева проводила время, любуясь осенним морским пейзажем и наслаждаясь диетической едой.
Uznayvse.ru 21 ноября в 15:04
Кино

Зрители оценили фильм «Аванпост»

Фантастический боевик «Аванпост» от создателей проекта «Гоголь» вышел в прокат накануне и уже впечатлил первых зрителей.
Tricolor TV Magazine вчера в 05:55
Шоу-бизнес

Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе

Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Московский Комсомолец вчера в 07:43
Происшествия

Авария танкера в Одесском заливе привела к утечке нефти в Черном море

В районе крушения танкера "Делфи" в Одесском заливе существенно ухудшилась экологическая ситуация, сообщил заместитель начальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николай Гавриков изданию "Думская".
РИА Новости 01:52
Авто

Представлен электрический бронированный пикап Tesla Cybertruck

Американская компания Tesla показала первый в своей истории электрический пикап Cybertruck.
Автоновости дня вчера в 00:38
Кино

Тим Миллер больше не будет работать с Джеймсом Кэмероном

Kinonews.ru 02:30
Авто

Стартовали продажи обновленного кроссовера Mitsubishi ASX

Компания Mitsubishi официально представила обновленный Mitsubishi ASX на открывшемся автосалоне в Гуанчжоу, в этот же день стартовали продажи кроссовера.
Новые автомобили вчера в 22:34
Фигурное катание

Медведевой и Загитовой посоветовали уйти из спорта

Телеканал 360° 03:15
Здоровье

Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце

Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк рассказал в интервью Focus, какие советы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний верны, а какие являются мифами.
РИА Новости вчера в 12:53
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Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие

Коммерсантъ 21 ноября в 14:21
Политика

Киев разрабатывает стратегию возвращения Крыма

Коммерсантъ вчера в 18:19
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