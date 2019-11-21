Экономика
Вести.RuСбербанк вновь снижает ставки по ипотеке
В октябре Сбербанк уже снижал ставки на 0,6 п.п. по рефинансированию ипотечных кредитов других банков и на 0,3 п.п. для большинства продуктов ипотечного кредитования. В мае банк снижал ставки на 0,3–0,6 процентного пункта, а в августе — на 0,7 п. п.
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