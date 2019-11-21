Экономика

Lenta.ruLenta.ruСбербанк снизит ставки по ипотеке

Сбербанк с 22 ноября снизит ставки по ипотеке на новостройки и квартиры в готовом жилье, сообщает РИА Новости. Минимальная ставка по кредиту на квартиру в новостройке составит 6,5 процента, на жилье вторичного рынка — 8,5 процента.
Читать в источнике
Комментировать14

Подробнее о событии

Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотеке

РБК05:52

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

RT на русском05:29

Сбербанк снижает ставки по ипотеке на 0,3-0,6 п.п

ТАСС05:17

Сбербанк снизит ставки по ипотеке

Известия06:02

Сбербанк снизит ставки по ипотеке до 6,5% годовых

Интерфакс05:37

Сбербанк снижает ставки по ипотеке с 22 ноября

РЕН ТВ05:23

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

РИА Новости05:15
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 06:47, Ашберн
Политика

Матиос опубликовал список пропаж с задержанных под Крымом кораблей

Бывший военный прокурор Украины Анатолий Матиос опубликовал документ, в котором указан перечень повреждений и отсутствия имущества на украинских военных кораблях, которые были задержаны под Крымом в ноябре прошлого года.
Московский Комсомолец 03:17
Армия и оружие

National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»

REGNUM вчера в 23:44
Общество

Госдума приняла закон о запрете продавать гаджеты без российского ПО

Госдума приняла закон о запрете продажи смартфонов, компьютеров и другой электронной техники без российского программного обеспечения (ПО).
Газета.Ru 06:20
Экономика

Госдума приняла бюджет на 2020 год

Проект федерального бюджета на 2020 год и предстоящий период 2021-2022 годов прошел III чтение.
Дума ТВ 05:00
Политика

Малайзия потребовала обнародования свидетельств по делу MH17

«Малайзия решительно настроена, мы хотим, чтобы все свидетельства, все доказательства были обнародованы и чтобы любая заинтересованная сторона могла иметь возможность исследовать эти свидетельства в рамках расследования», — заявил министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Известия 05:26
Общество

Козак сообщил, что «Северный поток 2» заработает в середине 2020 года

"Северный поток 2" заработает в середине 2020 года, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
Интерфакс 05:44
Происшествия

Основатель Group-IB рассказал о конфликте с таксистами в Москве

Генеральный директор и основатель компании Group-IB Илья Сачков рассказал о конфликте с таксистами в центре Москвы, в ходе которого он распылил газ в направлении одного из оппонентов.
RT на русском 06:36
Кино

Режиссер «Ангелов Чарли» обвинила мужчин в провале фильма

Новый фильм «Ангелы чарли», режиссером которого стала актриса Элизабет Бэнкс, стартовал в прокате не с самыми лучшими результатами.
iReactor 19 ноября в 14:03
Футбол

В Турции пропал российский футболист Садаев

RT на русском 04:03
Политика

Путин назвал причины распада СССР

Распад СССР не связан с ростом национализма в Прибалтике, его причиной стала неэффективная экономическая политика.
Lenta.ru вчера в 07:56
Шоу-бизнес

Лобода показала подписчикам идеальный шпагат

В комментариях многочисленные подписчики восхитились длинными ногами и подтянутой формой исполнительницы, а некоторые не преминули сравнить со скандальной балериной Анастасией Волочковой.
WomanHit.ru 03:03
Происшествия

СКР задержал директора ООО «Звезда» Олега Хамуляка

Следствие считает, что в 2018-2019 годах Хамуляк и иные, неустановленные пока лица, в составе организованной группы необоснованно завысили стоимость лифтового оборудования и объёмы строительно-монтажных работ и работ по замене лифтового оборудования, выполненных ООО «Звезда».
Московский Комсомолец 05:47
Транспорт

Путин открыл движение по Московским центральным диаметрам

Глава государства в четверг принимает участие в церемонии запуска двух первых маршрутов МЦД.
Интерфакс 06:08
Здоровье

Эндокринологи рассказали, как правильно есть сладкое

РИА Новости 19 ноября в 09:12
Технологии

Павел Дуров призывает удалить WhatsApp со смартфонов

MobiDevices 03:47
Общество

ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда

Медицинские справки в электронном виде могут полностью заменить бумажные при получении или обмене водительских прав, говорится на сайте МВД России.
Газета.Ru вчера в 07:34
Общество

Принятие нового порядка медосмотра для российских водителей отложили

Минздрав принял решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей.
Lenta.ru 06:35
Спорт

Глазырина включена в состав сборной России по биатлону на Кубок IBU

Правление Союза биатлонистов России (СБР) проголосовало против изменения критериев отбора в национальную команду на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU.
RT на русском вчера в 03:23
Космос

В NASA сообщили об угрозе падения астероида на Землю

Свободная Пресса вчера в 09:50
Армия и оружие

Курды извинились за нападение на российский патруль в Сирии

Piter.tv вчера в 12:37
Космос

Прототип Starship SpaceX взорвался во время испытаний

Опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался во время тестов на полигоне в американском штате Техас.
BFM.ru 04:58
Политика

В Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца

Опубликованное в СМИ видео убийства сирийца не может иметь отношения к российским военным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:15
Политика

Дума разрешила ректорам МГУ и СПбГУ занимать должность пожизненно

Ректоры МГУ и СПбГУ смогут оставаться в должности пожизненно Для должности ректора установлен предельный возраст пребывания в ней – 65 лет, в исключительных случаях учёный совет может продлить его до 70 лет.
Право.ру вчера в 08:42
Теннис

Сборная России по теннису вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса

Мужская сборная России по теннису вышла в финал Кубка Дэвиса 2019 года в Мадриде.
RT на русском 01:24
Игры

Новый патч для RDR 2 убрал зависимость фигуры главного героя от FPS

Патч 1.14 для ПК-версии Red Dead Redemption 2 устранил баг, из-за которого главный герой быстрее терял вес при высоком FPS.
CyberSport.ru вчера в 08:30
Происшествия

СК заявил о расследовании 12 уголовных дел по космодрому Восточный

В работе у Следственного комитета РФ находятся 12 уголовных дел о хищениях при строительстве космодрома "Восточный", сообщили в пресс-службе СК РФ.
Российская газета 17 ноября в 22:09
Политика

Фонд Навального подает в суд на Путина

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подает в Тверской районный суд Москвы административный иск к президенту России Владимиру Путину.
Коммерсантъ 05:15
Хоккей

«Вашингтон» Овечкина проиграл «Рейнджерс» Панарина

Discover24 03:17
Армия и оружие

Украинские военные в Донбассе понесли ощутимые потери

Шесть украинских военных получили ранения за прошедшие сутки, говорится в сообщении Операции Объединенных сил (ООС).
Взгляд.ру вчера в 12:32
Происшествия

Сестры Хачатурян попросили суда присяжных

Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, подала ходатайство о проведении судебного заседания при участии присяжных.
Lenta.ru 19 ноября в 12:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное