Экономика
Lenta.ruСбербанк снизит ставки по ипотеке
Сбербанк с 22 ноября снизит ставки по ипотеке на новостройки и квартиры в готовом жилье, сообщает РИА Новости. Минимальная ставка по кредиту на квартиру в новостройке составит 6,5 процента, на жилье вторичного рынка — 8,5 процента.
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Матиос опубликовал список пропаж с задержанных под Крымом кораблей
Бывший военный прокурор Украины Анатолий Матиос опубликовал документ, в котором указан перечень повреждений и отсутствия имущества на украинских военных кораблях, которые были задержаны под Крымом в ноябре прошлого года.
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Госдума приняла закон о запрете продавать гаджеты без российского ПО
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Проект федерального бюджета на 2020 год и предстоящий период 2021-2022 годов прошел III чтение.
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Малайзия потребовала обнародования свидетельств по делу MH17
«Малайзия решительно настроена, мы хотим, чтобы все свидетельства, все доказательства были обнародованы и чтобы любая заинтересованная сторона могла иметь возможность исследовать эти свидетельства в рамках расследования», — заявил министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.
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Основатель Group-IB рассказал о конфликте с таксистами в Москве
Генеральный директор и основатель компании Group-IB Илья Сачков рассказал о конфликте с таксистами в центре Москвы, в ходе которого он распылил газ в направлении одного из оппонентов.
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Новый фильм «Ангелы чарли», режиссером которого стала актриса Элизабет Бэнкс, стартовал в прокате не с самыми лучшими результатами.
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Распад СССР не связан с ростом национализма в Прибалтике, его причиной стала неэффективная экономическая политика.
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В комментариях многочисленные подписчики восхитились длинными ногами и подтянутой формой исполнительницы, а некоторые не преминули сравнить со скандальной балериной Анастасией Волочковой.
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Следствие считает, что в 2018-2019 годах Хамуляк и иные, неустановленные пока лица, в составе организованной группы необоснованно завысили стоимость лифтового оборудования и объёмы строительно-монтажных работ и работ по замене лифтового оборудования, выполненных ООО «Звезда».
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Медицинские справки в электронном виде могут полностью заменить бумажные при получении или обмене водительских прав, говорится на сайте МВД России.
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Минздрав принял решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей.
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Глазырина включена в состав сборной России по биатлону на Кубок IBU
Правление Союза биатлонистов России (СБР) проголосовало против изменения критериев отбора в национальную команду на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU.
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В NASA сообщили об угрозе падения астероида на Землю
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Курды извинились за нападение на российский патруль в Сирии
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Прототип Starship SpaceX взорвался во время испытаний
Опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался во время тестов на полигоне в американском штате Техас.
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В Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца
Опубликованное в СМИ видео убийства сирийца не может иметь отношения к российским военным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Политика
Дума разрешила ректорам МГУ и СПбГУ занимать должность пожизненно
Ректоры МГУ и СПбГУ смогут оставаться в должности пожизненно Для должности ректора установлен предельный возраст пребывания в ней – 65 лет, в исключительных случаях учёный совет может продлить его до 70 лет.
Теннис
Сборная России по теннису вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса
Мужская сборная России по теннису вышла в финал Кубка Дэвиса 2019 года в Мадриде.
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Патч 1.14 для ПК-версии Red Dead Redemption 2 устранил баг, из-за которого главный герой быстрее терял вес при высоком FPS.
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СК заявил о расследовании 12 уголовных дел по космодрому Восточный
В работе у Следственного комитета РФ находятся 12 уголовных дел о хищениях при строительстве космодрома "Восточный", сообщили в пресс-службе СК РФ.
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Фонд Навального подает в суд на Путина
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подает в Тверской районный суд Москвы административный иск к президенту России Владимиру Путину.
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«Вашингтон» Овечкина проиграл «Рейнджерс» Панарина
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Украинские военные в Донбассе понесли ощутимые потери
Шесть украинских военных получили ранения за прошедшие сутки, говорится в сообщении Операции Объединенных сил (ООС).
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Сестры Хачатурян попросили суда присяжных
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