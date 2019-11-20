Экономика

Lenta.ruLenta.ruСбербанк снизит ставки по ипотеке

Сбербанк с 22 ноября снизит ставки по ипотеке на новостройки и квартиры в готовом жилье, сообщает РИА Новости. Минимальная ставка по кредиту на квартиру в новостройке составит 6,5 процента, на жилье вторичного рынка — 8,5 процента.
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Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотеке

РБК07:10

Сбербанк снижает ставки ипотеки вслед за другими банками

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Сбербанк снижает ставки по ипотеке

РИА Новости05:15

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

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Пропажу оборудования с украинских кораблей объяснили

Адвокат Николай Полозов заявил, что следователи Федеральной службы безопасности (ФСБ) России год назад демонтировали и изъяли с задержанных украинских кораблей все оборудование и вооружение в качестве вещественных доказательств.
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