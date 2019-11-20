Экономика
Lenta.ruСбербанк снизит ставки по ипотеке
Сбербанк с 22 ноября снизит ставки по ипотеке на новостройки и квартиры в готовом жилье, сообщает РИА Новости. Минимальная ставка по кредиту на квартиру в новостройке составит 6,5 процента, на жилье вторичного рынка — 8,5 процента.
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Происшествия
В Ленинградской области мужчина обстрелял улицу из автомата
В деревне Колтуши в Ленинградской области мужчина устроил стрельбу из автомата из окна многоквартирного дома, сообщает "Пятый канал" со ссылкой на главное управление МВД по региону.
Шоу-бизнес
Игорь Крутой показал «живое» выступление Аллы Пугачевой
На своей странице в Instagram российский композитор Игорь Крутой показал «живое» выступление Аллы Пугачевой.
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева рассказала, сколько зарабатывают фигуристы
Фото: Елизавета Туктамышева Фигуристка рассказала, что за первое место на чемпионате мира спортсмену заплатят около 50 тыс. долларов.
Политика
Иск фонда Навального к Путину зарегистрирован судом
Иск Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального к российскому президенту Владимиру Путину зарегистрирован 21 ноября Тверским судом Москвы.
Политика
Генпрокурор Израиля предъявит обвинения Нетаньяху в трех преступлениях
Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит принял решение предъявить обвинения в обмане общественного доверия, коррупции и мошенничестве премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
Общество
Россиянам рассказали о наступлении неклассической зимы
Наступление зимы в столичном регионе получилось неклассическим.
Авто
Компания Haval адаптирует свои кроссоверы под климат России
Тут планируется инвестировать еще порядка 22,4 млрд рублей, в том числе и на строительство в регионе центра R&D. В данном случае речь идет о подразделении, целью которого будет разработки и исследования.
Происшествия
Самолет Turkish Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы
Boeing 737 авиакомпании Turkish Airlines, прибывший из Стамбула, совершил в четверг аварийную посадку в аэропорту Одессы.
Армия и оружие
National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»
Политика
Ветеран «АТО»: Путин нам всем надавал по лицу вывернутыми трусами
Возвращение Россией Киеву украинских кораблей, с которых якобы было снято оборудование и даже унитазы — это провокация Москвы перед встречей в «нормандском формате».
Политика
Пропажу оборудования с украинских кораблей объяснили
Адвокат Николай Полозов заявил, что следователи Федеральной службы безопасности (ФСБ) России год назад демонтировали и изъяли с задержанных украинских кораблей все оборудование и вооружение в качестве вещественных доказательств.
Футбол
Сергей Семак: «Рубин» много играет на ноль
Наставник «Зенита» Сергей Семак рассказал о ходе подготовки питерского клуба к матчу с «Рубином», который состоится 23 ноября на Центральном стадионе столицы Татарстана.
Общество
Минздрав перенёс сроки введения новых правил медосмотра для водителей
Ранее Минздрав принял решение отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей, который привёл бы к росту цен на справки.
Общество
Минфин не поддержал идею повышения возраста продажи алкоголя
В свою очередь Минздрав и Роспотребнадзор выступили с поддержкой данной инициативы.
Общество
Медик, одобрившая новую систему медосмотра водителей, уволилась
Днем 21 ноября стало известно, что Минздрав откладывает вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей с учетом обеспокоенности граждан .
Шоу-бизнес
Разин назвал Кудрявцеву «грязной»
Мужчина никогда не скрывал своего негативного отношения к Кудрявцевой, утверждая, что знает о ее «темном прошлом».
Политика
Вучич: Сербия не вступит ни в НАТО, ни в ОДКБ
Сербия останется приверженной политике военного нейтралитета и не вступит ни в НАТО, ни в ОДКБ.
Игры
Valve представила трейлер новой игры из вселенной Half-Life
Компания Valve впервые за 12 лет официально представила новую игру из вселенной Half-Life.
Футбол
«Ювентус» договорился о приобретении Алексея Миранчука
Издание Sport Mediaset сообщило о том, что летом 2020 года полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук станет футболистом "Ювентуса".
Политика
Киев пригрозил оспорить разрешение Дании на «Северный поток-2»
Министр энергетики Украины Алексей Оржель в интервью «24 каналу» украинского телевидения заявил, что в Киеве рассматривают возможность подать апелляцию на разрешение Дании на строительство газопровода «Северный поток-2».
Общество
Путин вручил Пахмутовой орден Андрея Первозванного
Президент России Владимир Путин заявил, что для него большая честь вручить известному композитору Александре Пахмутовой орден Андрея Первозванного - высшую государственную награду страны.
Здоровье
Алкоголики и наркоманы не сядут за руль
Скоро изменятся правила получения медсправок на водительские права.
Общество
Космонавт объяснил редкие полеты россиянок в космос менструациями
Космонавт Сергей Рязанский заявил, что россиянки редко летают в космос, так как созданные требования к работе ориентированы на мужчин.
Футбол
В «Реале» не оценили флаг, с которым Бэйл праздновал выход на Евро
В «Реале» не посчитали смешным флаг, с которым Гарет Бэйл вместе с другими игроками сборной Уэльса праздновал выход на Евро-2020.
Происшествия
Организация, охранявшая Амурский колледж, может приостановить работу
Как сообщало Амур.инфо, 14 ноября студент открыл стрельбу в Амурском колледже строительства и ЖКХ.
Происшествия
На Сахалине столкнулись пассажирский поезд и легковой автомобиль
Сегодня в 19:54 в районе села Палево легковой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом.