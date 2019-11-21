Экономика

Lenta.ruLenta.ruСбербанк снизит ставки по ипотеке

Сбербанк с 22 ноября снизит ставки по ипотеке на новостройки и квартиры в готовом жилье, сообщает РИА Новости. Минимальная ставка по кредиту на квартиру в новостройке составит 6,5 процента, на жилье вторичного рынка — 8,5 процента.
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Средняя ставка по 30-летней ипотеке в США снизилась до 3,66%

Интерфакс08:58

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Комсомольская правда06:21

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РБКвчера в 07:10

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RT на русскомвчера в 05:29

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Lenta.ruвчера в 05:26

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

ТАССвчера в 05:17

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

РИА Новостивчера в 05:15
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В столице Колумбии ввели комендантский час из-за беспорядков.
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Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) Решение по этому поводу исполком WADA будет обсуждать на заседании в Париже 9 декабря, говорится в документе, который опубликован на официальной странице антидопингового агентства.
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США назвали условие оказания помощи Сирии

Соединенные Штаты не станут содействовать восстановлению сирийских территорий, пока не увидят «заслуживающего доверия и необратимого политического процесса», заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
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В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России

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В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

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Пострадавшая при перестрелке в Сухуме находится в тяжелом состоянии

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Китайский журналист объяснил, почему женщины в России «быстро стареют»

Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему жительницы России «стареют быстрее», чем китаянки.
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Илон Маск представил бронированный пикап Tesla Cybertruck

Бронированный электромобиль Tesla Cybertruck представил генеральный директор Tesla Илон Маск в дизайн-студии Tesla в Лос-Анджелесе.
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ВФЛА грозят исключением из World Athletics

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Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького

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Премьер-министр и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев выступил против жесткого определения понятия «неполный рабочий день» в Трудовом кодексе, потому что оно «толкуется по-разному».
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Глава МИД Швеции рассказала о страхе россиян посещать страну

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В аэропорту Гонконга в багаже россиянина нашли гильзы

Иностранец, в багаже которого в международном аэропорту Гонконга нашли гильзы, был гражданином России, сообщает гонконгская газета "Сянган Минбао".
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Нападающий московского ЦСКА и молодежной сборной России Федор Чалов зимой может перебраться на туманный Альбион.
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Одобрившего новый порядок проверок водителей врача повысили

Директора Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяну Клименко, которая одобрила новый порядок медосмотра водителей, повысили на работе.
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Ракета Илона Маска взорвалась во время испытаний

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Valve показали геймплей Half-Life: Alyx

Разработчики новой части игры из знаменитой серии Half-Life решили показать пользователям сети несколько минут геймплейного видео.
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Роналду прокомментировал непопадание в заявку на матч с «Аталантой»

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