В новостройках минимальная ипотечная ставка составит 6,2%. Ранее Сбербанк запустил прием заявок на ипотеку с господдержкой по льготной ставке 6,4% годовых на квартиры в новостройках.

Общество Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года Министерство просвещения России рекомендовало окончить обучение в этом учебном году в девятых и одиннадцатых классах до 5 июня, в десятых классах – до 30 мая. 662

Политика В Госдуме прокомментировали прекращение полномочий Назарбаевой Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий депутата сената (верхняя палата) парламента страны Дариги Назарбаевой, сообщила пресс-служба президента. 42

Здоровье В Алтайском крае выявили 47 новых случаев заражения коронавирусом Сорок семь новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее число заболевших – 498, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 98

Финансы Сбербанк повысил прогноз курса доллара на 6 руб Сбербанк повысил более чем на 6 руб. курс доллара США, заложенный в его макроэкономический прогноз на 2020 год, следует из презентации итогов работы банка по МСФО за первый квартал 2020 года. 190

Здоровье Коротко о главном: в Свердловской области тысяча заражённых, в том числе сотрудник Минздрава Рубеж в тысячу заражённых пройден В Свердловской области накануне подтвердили ещё 81 случай заражения коронавирусом, всего в регионе подтверждено уже 1016 случаев заражения COVID-19.

Наука Для выявления коронавируса будут использовать собак Стало известно, что военные во Франции для выявления коронавирусного заболевания у человека намерены использовать специально обученных собак.

Политика Западные спецслужбы обвинили Китай в сокрытии данных о коронавирусе Разведки нескольких западных стран подозревают властей Китая в том, что они якобы в течение продолжительного времени замалчивали и уничтожали данные о вспышке коронавируса в Ухане. 371

Политика США намерены создать вакцину от коронавируса к январю 2021 года Власти США рассчитывают разработать вакцину от нового коронавируса к январю 2021 года, но не могут гарантировать, что это удастся.

Театры Театр «Балет Москва» представит премьеру спектакля «Танцпол» онлайн Премьера спектакля "Танцпол" бельгийского хореографа Йеруна Вербрюггена театра "Балет Москва" состоится 3 мая на онлайн-платформе Okko, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу платформы.

Наука Грудное вскармливание снижает риск диабета после родов Учёные из Корейского института передовых технологий обнаружили, что гормон пролактин не только увеличивает количество грудного молока у женщин, но и способствует появлению в поджелудочной железе клеток, отвечающих за выработку инсулина.