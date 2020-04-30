Экономика
КоммерсантъСбербанк снизит ставки по ипотеке
В новостройках минимальная ипотечная ставка составит 6,2%. Ранее Сбербанк запустил прием заявок на ипотеку с господдержкой по льготной ставке 6,4% годовых на квартиры в новостройках.
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Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,0 зафиксировали у берегов Камчатки
Газета.Ru 01 мая в 21:01
Общество
В Свердловской области за сутки подтвердился 81 случай коронавируса
За сутки выписано еще три свердловчанина, всего выздоровели 153 человека.
ТагилСити.ру вчера в 04:42
Происшествия
В Москве 75-летнего пенсионера с коронавирусом медработники бросили возле дома
Медики решили отправить его домой, но дочь просила продолжить лечение отца в больнице, т.к. дома находится его 72-летняя жена, которая тоже входит в группу риска.
Эхо Москвы 01 мая в 20:04
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года
Министерство просвещения России рекомендовало окончить обучение в этом учебном году в девятых и одиннадцатых классах до 5 июня, в десятых классах – до 30 мая.
Страна Советов on-line 01 мая в 04:43
Политика
В Госдуме прокомментировали прекращение полномочий Назарбаевой
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий депутата сената (верхняя палата) парламента страны Дариги Назарбаевой, сообщила пресс-служба президента.
РИА Новости вчера в 13:39
Наука
Ученые связали риск смерти от коронавируса с уровнем витамина D
Уровень витамина D в организме связан с риском смерти от коронавируса, полагают британские специалисты.
Газета.Ru вчера в 11:09
Шоу-бизнес
Андрей Макаревич признался, что в очередной раз женился
Около десяти лет Андрей Макаревич оставался завидным женихом, но накануне выяснилось, что он женился в четвертый раз.
МонаВиста 01 мая в 10:20
Общество
Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»
Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM вчера в 12:31
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 01 мая в 08:24
Здоровье
В Алтайском крае выявили 47 новых случаев заражения коронавирусом
Сорок семь новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее число заболевших – 498, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 00:48
Общество
Украинский журналист придумал способ борьбы с русским языком
Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов рассказал, как обманывал русскоговорящих жителей страны, и призвал бороться с «русификацией».
Известия вчера в 19:33
Финансы
Сбербанк повысил прогноз курса доллара на 6 руб
Сбербанк повысил более чем на 6 руб. курс доллара США, заложенный в его макроэкономический прогноз на 2020 год, следует из презентации итогов работы банка по МСФО за первый квартал 2020 года.
РБК 30 апреля в 11:58
Здоровье
Коротко о главном: в Свердловской области тысяча заражённых, в том числе сотрудник Минздрава
Рубеж в тысячу заражённых пройден В Свердловской области накануне подтвердили ещё 81 случай заражения коронавирусом, всего в регионе подтверждено уже 1016 случаев заражения COVID-19.
Екатеринбург Онлайн вчера в 22:30
Армия и оружие
Южнокорейский погранпост обстрелян со стороны КНДР
Погранпост Южной Кореи в демилитаризованной зоне был обстрелян со стороны КНДР, сообщает агентство «Рёнхап».
RT на русском вчера в 23:37
Культура
Как провести 1 мая так, чтобы не было обидно 12 мая. Нескучная афиша от URA.RU
URA.Ru 30 апреля в 23:30
Здоровье
В Архангельской области коронавирусом заразились еще 15 человек
На наличие коронавирусной инфекции в Архангельской области обследовано 15924 человека.
Бизнес-класс Архангельск 30 апреля в 06:08
Наука
Для выявления коронавируса будут использовать собак
Стало известно, что военные во Франции для выявления коронавирусного заболевания у человека намерены использовать специально обученных собак.
Территория новостей вчера в 09:21
Политика
Конгресс США отказался от быстрого тестирования на коронавирус
Американский Конгресс отклонил предложение Белого дома провести быстрое тестирование законодателей на коронавирус.
Взгляд.ру вчера в 17:55
Политика
Западные спецслужбы обвинили Китай в сокрытии данных о коронавирусе
Разведки нескольких западных стран подозревают властей Китая в том, что они якобы в течение продолжительного времени замалчивали и уничтожали данные о вспышке коронавируса в Ухане.
Газета.Ru вчера в 22:21
Общество
Собянин назвал процент заразившихся коронавирусом москвичей
Lenta.ru вчера в 02:08
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина опубликовала видео впервые после выписки из больницы
Народная артистка России Надежда Бабкина опубликовала видеообращение в социальной сети Instagram.
Вечерняя Москва 01 мая в 15:50
Политика
США намерены создать вакцину от коронавируса к январю 2021 года
Власти США рассчитывают разработать вакцину от нового коронавируса к январю 2021 года, но не могут гарантировать, что это удастся.
ТАСС вчера в 23:44
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru вчера в 01:02
Шоу-бизнес
Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо
Солистка украинской группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в Полтаве после тяжёлой болезни.
RT на русском 30 апреля в 19:18
Театры
Театр «Балет Москва» представит премьеру спектакля «Танцпол» онлайн
Премьера спектакля "Танцпол" бельгийского хореографа Йеруна Вербрюггена театра "Балет Москва" состоится 3 мая на онлайн-платформе Okko, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу платформы.
Ревизор.ру вчера в 00:56
Наука
Грудное вскармливание снижает риск диабета после родов
Учёные из Корейского института передовых технологий обнаружили, что гормон пролактин не только увеличивает количество грудного молока у женщин, но и способствует появлению в поджелудочной железе клеток, отвечающих за выработку инсулина.
UfaTime.ru 01 мая в 12:12
Политика
Глава Минстроя России Владимир Якушев заразился коронавирусом
Напомним, ранее коронавирусом заразился премьер-министр России Михаил Мишустин.
Сусанин вчера в 02:54
Общество
В Подмосковье полиция вводит штрафы за отсутствие масок
Как стало известно, размеры штрафов за пребывание на улице без маски могут достигать 4 тыс. рублей.
RuNews24.ru вчера в 08:17
Здоровье
У главврача Коммунарки из-за коронавируса оказались поражены легкие
MOS.news вчера в 07:12
Армия и оружие
МиГ-31БМ превратили в убийцу спутников
По мнению Хендрикса, запуск нового проекта был осуществлен девять лет назад, а в мае 2019 года прошла его первая презентация.
Discover24 30 апреля в 07:17