Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСбербанк снизит ставки по ипотеке

В новостройках минимальная ипотечная ставка составит 6,2%. Ранее Сбербанк запустил прием заявок на ипотеку с господдержкой по льготной ставке 6,4% годовых на квартиры в новостройках.
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Ипотека, шум и цены: самые важные новости о недвижимости на этой неделе

РБК01 мая в 11:24

Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке с 6 мая

Интерфакс30 апреля в 10:24

Сбербанк в мае снизит ставки по ипотеке

Ведомости30 апреля в 11:15

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

РИА Новости30 апреля в 10:44

Сбербанк снизит ставки по ипотеке

Коммерсантъ30 апреля в 11:31

Сбербанк снизит процентные ставки по ипотечным кредитам с 6 мая

ТАСС30 апреля в 10:16

Сбербанк активно включился в программу снижения ставок по ипотеке

НИА-Новосибирск30 апреля в 05:33
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 00:59, Ашберн
Происшествия

Землетрясение магнитудой 4,0 зафиксировали у берегов Камчатки

Газета.Ru 01 мая в 21:01
Общество

В Свердловской области за сутки подтвердился 81 случай коронавируса

За сутки выписано еще три свердловчанина, всего выздоровели 153 человека.
ТагилСити.ру вчера в 04:42
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Происшествия

В Москве 75-летнего пенсионера с коронавирусом медработники бросили возле дома

Медики решили отправить его домой, но дочь просила продолжить лечение отца в больнице, т.к. дома находится его 72-летняя жена, которая тоже входит в группу риска.
Эхо Москвы 01 мая в 20:04
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Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года

Министерство просвещения России рекомендовало окончить обучение в этом учебном году в девятых и одиннадцатых классах до 5 июня, в десятых классах – до 30 мая.
Страна Советов on-line 01 мая в 04:43
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Политика

В Госдуме прокомментировали прекращение полномочий Назарбаевой

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий депутата сената (верхняя палата) парламента страны Дариги Назарбаевой, сообщила пресс-служба президента.
РИА Новости вчера в 13:39
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Наука

Ученые связали риск смерти от коронавируса с уровнем витамина D

Уровень витамина D в организме связан с риском смерти от коронавируса, полагают британские специалисты.
Газета.Ru вчера в 11:09
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Шоу-бизнес

Андрей Макаревич признался, что в очередной раз женился

Около десяти лет Андрей Макаревич оставался завидным женихом, но накануне выяснилось, что он женился в четвертый раз.
МонаВиста 01 мая в 10:20
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Общество

Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»

Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM вчера в 12:31
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Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 01 мая в 08:24
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Здоровье

В Алтайском крае выявили 47 новых случаев заражения коронавирусом

Сорок семь новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее число заболевших – 498, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 00:48
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Общество

Украинский журналист придумал способ борьбы с русским языком

Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов рассказал, как обманывал русскоговорящих жителей страны, и призвал бороться с «русификацией».
Известия вчера в 19:33
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Финансы

Сбербанк повысил прогноз курса доллара на 6 руб

Сбербанк повысил более чем на 6 руб. курс доллара США, заложенный в его макроэкономический прогноз на 2020 год, следует из презентации итогов работы банка по МСФО за первый квартал 2020 года.
РБК 30 апреля в 11:58
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Здоровье

Коротко о главном: в Свердловской области тысяча заражённых, в том числе сотрудник Минздрава

Рубеж в тысячу заражённых пройден В Свердловской области накануне подтвердили ещё 81 случай заражения коронавирусом, всего в регионе подтверждено уже 1016 случаев заражения COVID-19.
Екатеринбург Онлайн вчера в 22:30
Армия и оружие

Южнокорейский погранпост обстрелян со стороны КНДР

Погранпост Южной Кореи в демилитаризованной зоне был обстрелян со стороны КНДР, сообщает агентство «Рёнхап».
RT на русском вчера в 23:37
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Культура

Как провести 1 мая так, чтобы не было обидно 12 мая. Нескучная афиша от URA.RU

URA.Ru 30 апреля в 23:30
1
Здоровье

В Архангельской области коронавирусом заразились еще 15 человек

На наличие коронавирусной инфекции в Архангельской области обследовано 15924 человека.
Бизнес-класс Архангельск 30 апреля в 06:08
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Наука

Для выявления коронавируса будут использовать собак

Стало известно, что военные во Франции для выявления коронавирусного заболевания у человека намерены использовать специально обученных собак.
Территория новостей вчера в 09:21
Политика

Конгресс США отказался от быстрого тестирования на коронавирус

Американский Конгресс отклонил предложение Белого дома провести быстрое тестирование законодателей на коронавирус.
Взгляд.ру вчера в 17:55
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Политика

Западные спецслужбы обвинили Китай в сокрытии данных о коронавирусе

Разведки нескольких западных стран подозревают властей Китая в том, что они якобы в течение продолжительного времени замалчивали и уничтожали данные о вспышке коронавируса в Ухане.
Газета.Ru вчера в 22:21
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Общество

Собянин назвал процент заразившихся коронавирусом москвичей

Lenta.ru вчера в 02:08
1,3K
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина опубликовала видео впервые после выписки из больницы

Народная артистка России Надежда Бабкина опубликовала видеообращение в социальной сети Instagram.
Вечерняя Москва 01 мая в 15:50
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Политика

США намерены создать вакцину от коронавируса к январю 2021 года

Власти США рассчитывают разработать вакцину от нового коронавируса к январю 2021 года, но не могут гарантировать, что это удастся.
ТАСС вчера в 23:44
Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru вчера в 01:02
2,3K
Шоу-бизнес

Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо

Солистка украинской группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в Полтаве после тяжёлой болезни.
RT на русском 30 апреля в 19:18
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Театры

Театр «Балет Москва» представит премьеру спектакля «Танцпол» онлайн

Премьера спектакля "Танцпол" бельгийского хореографа Йеруна Вербрюггена театра "Балет Москва" состоится 3 мая на онлайн-платформе Okko, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу платформы.
Ревизор.ру вчера в 00:56
Наука

Грудное вскармливание снижает риск диабета после родов

Учёные из Корейского института передовых технологий обнаружили, что гормон пролактин не только увеличивает количество грудного молока у женщин, но и способствует появлению в поджелудочной железе клеток, отвечающих за выработку инсулина.
UfaTime.ru 01 мая в 12:12
Политика

Глава Минстроя России Владимир Якушев заразился коронавирусом

Напомним, ранее коронавирусом заразился премьер-министр России Михаил Мишустин.
Сусанин вчера в 02:54
2,1K
Общество

В Подмосковье полиция вводит штрафы за отсутствие масок

Как стало известно, размеры штрафов за пребывание на улице без маски могут достигать 4 тыс. рублей.
RuNews24.ru вчера в 08:17
3,3K
Здоровье

У главврача Коммунарки из-за коронавируса оказались поражены легкие

MOS.news вчера в 07:12
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Армия и оружие

МиГ-31БМ превратили в убийцу спутников

По мнению Хендрикса, запуск нового проекта был осуществлен девять лет назад, а в мае 2019 года прошла его первая презентация.
Discover24 30 апреля в 07:17
Как работают Яндекс.Новости?
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