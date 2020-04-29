Экономика
КоммерсантъСбербанк снизит ставки по ипотеке
В новостройках минимальная ипотечная ставка составит 6,2%. Ранее Сбербанк запустил прием заявок на ипотеку с господдержкой по льготной ставке 6,4% годовых на квартиры в новостройках.
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