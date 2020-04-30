Экономика

Inc-news.ruInc-news.ruСбербанк с 6 мая снизит процентные ставки по ипотечным кредитам

Процентные ставки Сбербанка по ипотечным кредитам уменьшатся в среднем на 0,5 процентного пункта. Как сообщается в пресс-релизе Сбербанка, приобрести жилье в ипотеку в новостройке можно будет по ставке от 6,2% (ранее 6,5% годовых).
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Ипотека, шум и цены: самые важные новости о недвижимости на этой неделе

РБК11:24

Сбербанк снизит ставки по ипотеке

Коммерсантъвчера в 11:31

Сбербанк активно включился в программу снижения ставок по ипотеке

НИА-Новосибирсквчера в 05:33

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

РИА Новостивчера в 10:44

Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке с 6 мая

Интерфаксвчера в 10:24

Сбербанк снизит процентные ставки по ипотечным кредитам с 6 мая

ТАССвчера в 10:16

Сбербанк в мае снизит ставки по ипотеке

Ведомостивчера в 11:15
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 21:30, Ашберн
Общество

В Москве умерли 37 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки скончались еще 37 пациентов с подтвержденным коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
РБК 16:58
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Происшествия

В Новосибирской области зафиксировано 35 новых случаев коронавируса

За последние сутки в Новосибирской области было зафиксировано 35 новых случаев заболевания коронавирусом.
Известия вчера в 01:44
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Экономика

МВФ выделит Грузии $200 млн на борьбу с коронавирусом

Международный валютный фонд (МВФ) решил выделить Грузии около $200 млн в рамках программы помощи на борьбу с коронавирусом, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:58
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Здоровье

В Благовещенске выписали первую пациентку, вылеченную от COVID -19 с пневмонией

Из инфекционного госпиталя БГКБ выписана переболевшая коронавирусом пациентка, которая была доставлена туда одной из первых.
Амур.инфо 21:02
Футбол

Вернер не намерен переходить в «Баварию»

Ранее генеральный директор «Лейпцига» Оливер Минцлафф заявил, что клуб не имеет предложений по Вернеру.
Матч ТВ 17:37
Кино

Сеть кинотеатров AMC отказалась от проката фильмов Universal

Крупнейшая сеть американских кинотеатров AMC отказывается от проката фильмов студии Universal Pictures.
Piter.tv вчера в 02:56
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Футбол

Илья Мэддисон: власть развратила футболистов лимитом и деньгами

Знаменитый российский видеоблогер и стример Илья Мэддисон, считающийся первопроходцем российского видеоблоггинга, поделился мнением о реакции на интервью вратаря самарских «Крыльев Советов» Евгения Фролова, в котором он подверг резкой критике российскую власть.
Чемпионат 18:29
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За сутки коронавирус подтвердился у 63 человек на Кубани

Оперштаб Краснодарского края сообщил в среду, 29 апреля о 63 новых случаях коронавируса, подтвержденных за минувшие сутки.
Kursk.com 29 апреля в 04:31
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Общество

Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике

Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс 17:48
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Происшествия

В Узбекистане эвакуировали затопленный после прорыва дамбы поселок

РИА Новости 01:25
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Здоровье

Минздрав рассказал о состоянии детей с коронавирусом в России

Одиннадцать детей, заразившихся коронавирусом, в настоящее время находятся в тяжелом состоянии, за время эпидемии два ребенка скончались, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости 07:48
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Общество

Глава Роспотребнадзора допустила ужесточение режима самоизоляции

Режим самоизоляции могут ужесточить, если граждане России будут его нарушать во время майских праздников, заявила глава ведомства Анна Попова.
Политическая Экспертиза 10:19
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Общество

Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»

Московский Комсомолец 11:59
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Происшествия

Полицейские Томари помогли спасти мужчину с ножевым ранением

В Сахалинской области инспекторы ДПС спасли жизнь мужчине с ножевым ранением — пострадавшего обнаружили на трассе.
РИА Сахалин-Курилы 21:06
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Кино

Началась работа над фильмом «Иллюзия обмана 3»

News.ru 29 апреля в 12:11
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Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 08:24
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Политика

Глава Минстроя Якушев госпитализирован с коронавирусом

30 апреля о заражении коронавирусом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Коммерсантъ 14:45
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Происшествия

В Венесуэле заключенные устроили бунт, погибли 17 человек

В столкновениях погибли 17 заключенных, еще 9 были ранены. В настоящее время порядок в тюрьме восстановлен.
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Форвард «Уфы» выразил поддержку Фролову

Нападающий "Уфы" Андрей Козлов в интервью клубной пресс-службе выразил поддержку голкиперу "Крыльев Советов" Евгению Фролову, который подвергся критике после своих высказываний в адрес властей РФ.Евгений Фролов — мой друг.
Soccer.ru 18:33
Общество

В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом

У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости 12:33
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Общество

Скворцова: РФ уже вышла на плато по числу новых случаев коронавируса

В России снизился прирост новых случаев заражения коронавирусом и в течение последней недели заболеваемость практически стабилизировалась на одном уровне.
РИА Новости вчера в 18:56
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Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 09:03
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Общество

Маск заявил о намерении продать все свои вещи

Известия 15:22
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Общество

В Смольном объяснили появление рефрижераторов у больниц Петербурга

Временные холодильные установки, которые появились у медучреждений Петербурга входят в число мероприятий, необходимых для нераспространения коронавируса.
АБН 12:31
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Политика

Белый дом запретил главному инфекционисту США дать показания конгрессу

Белый дом заблокировал дачу показаний главного инфекциониста США Энтони Фаучи коллегии палаты представителей, расследующей ответные меры властей на вспышку коронавируса в стране.
Известия 20:56
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Спорт

Комиссия МОК прокомментировала результаты расследования WADA

«Комиссия спортсменов МОК приветствует новости о существенном продвижении, которое было осуществлено отделом расследований WADA, и благодарит всех, кто был вовлечен в этот процесс», — говорится в сообщении.
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Экс-супруг написал на Лолиту новое заявление в полицию

Бывший муж певицы Лолиты, тренер по игре в сквош Дмитрий Иванов написал на нее новое заявление в полицию, передает kp.ru.
Газета.Ru вчера в 12:28
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Общество

Названы самые инфицированные коронавирусом города Подмосковья

По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области, по числу заражений на первом месте стоит Одинцовский район, где зарегистрированы 764 больных.
Российская газета 17:13
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Общество

Телеканал НТВ первым показал фильм «Шугалей»

ФАН 16:00
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Футбол

Моуриньо: «Мой „Реал“ покончил с доминированием „Барселоны“»

С "Реалом" португальский наставник одержал победу в Ла Лиге (2012), выиграл кубок Испании (2011) и Суперкубок страны (2012).Мы покончили с доминированием «Барселоны» лучшим из возможных способов.
Soccer.ru 17:32
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