Недвижимость

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Как уточнили в Сбербанке, снижение ставок по заявкам, поданным с 1 октября (кроме продукта "Военная ипотека" и "Программы государственной поддержки для семей с детьми"), составит 0,3 процентного пункта на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости.
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Сбербанк вновь снижает ставки по ипотеке

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ТАСС03:33

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РИА Новости03:19

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

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Сбербанк снижает ставки по ипотеке

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