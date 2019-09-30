Недвижимость
Lenta.ruСбербанк снизит ставки по ипотеке
«Снижение ставок по заявкам, поданным с 1 октября 2019 года (кроме продукта «Военная ипотека» и программы государственной поддержки для семей с детьми) составит 0,3 процентного пункта на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости», — уточняется в сообщении.
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Экономика
Путин утвердил повышение акцизов на вино с 2020 года
В России с 2020 года повышаются акцизы на вино. Соответствующий федеральный закон подписал президент России Владимир Путин.
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Фотошпионам удалось запечатлеть на камеру дорожные испытания модели Hyundai Tucson следующей генерации.
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Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM 05:28
Футбол
Кавазашвили предложил ввести в «Спартаке» тренерский совет из бывших игроков команды
Бывший игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал отставку Олега Кононова с поста главного тренера красно-белых после четвертого поражения красно-белых в РПЛ подряд.
Sport24.ru 05:42
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Сегодня именины отмечают Веры, Надежды, Любови и Софии
Если в вашем окружении есть Веры, Надежды, Любови и Софии, а они наверняка есть, не забудьте их поздравить.
ГТРК Ярославия 02:54
Культура
Собчак ответила на слухи о разногласиях с Первым каналом
Ранее собеседник РБК, имеющий отношение к передаче «Пусть говорят», сообщил, что у Собчак и Первого канала возникли разногласия, связанные с финансовыми условиями.
Lenta.ru 06:19
Политика
Слова Зеленского сочли оскорблением для немецкого правительства
В Берлине выразили недовольство тем, что Зеленский «на тысячу процентов» согласился с президентом США Дональдом Трампом, заявившем о том, что Ангела Меркель «много говорит и мало делает».
Lenta.ru вчера в 02:07
Армия и оружие
Около 132 тыс. человек призовут в армию осенью
"В ходе весеннего призыва прошли призывную комиссию около 580 тыс. человек, из них 135 тыс. призвано на военную службу, остальные освобождены или им предоставлена отсрочка", - отметил Бурдинский на брифинге в Москве.
ТАСС 05:58
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Лазарев признался, что у него родился второй ребенок
Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
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Общество
В гидрометцентре сообщили о возвращении тепла
На этой неделе в центральную часть России вернется почти летняя погода, рассказал «Российской газете» ведущий синоптик гидрометцентра Леонид Ананьев.
БИЗНЕС Online 02:40
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Общество
Массовая свадьба в Дербенте попала в Книгу рекордов Гиннесса
Свадьба в Дербенте, организованная на День города в воскресенье на местном стадионе Нарын-Кала, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая многонациональная свадьба и церемония с самым большим количеством гостей, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 17:13
Армия и оружие
Российский спецназ заметили в Норвегии
Известия 03:52
Гаджеты
В России распродали самые дорогие модели нового iPhone 11
На складе российского интернет-магазина Apple закончились модели iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max и iPhone 11 зеленого и фиолетового цветов.
UfacityNews.ru 02:56
Происшествия
Саратовский депутат погиб в ДТП
Депутат муниципального собрания Федоровского района Саратовской области Азамат Душалов погиб в ДТП, сообщили РИА Новости в понедельник в районной администрации.
РИА Новости 05:20
Спорт
WADA считает неслучайными искажения данных московской лаборатории
Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт рассказал, что Россия подозревается в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории.
REGNUM 04:59
Футбол
Сборная России назвала состав на матчи против Шотландии и Кипра
Тренерский штаб сборной России назвал состав команды на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборных Шотландии и Кипра.
РБК 06:29
Транспорт
РЖД предоставит скидки на билеты пассажирам старше 60 лет
В случае приобретения проездного документа с через интернет скидка будет применена автоматически после ввода данных паспорта и даты рождения.
RuNews24.ru 00:30
Политика
В ПАСЕ пройдут дебаты по протестным акциям в Москве
Парламентская ассамблея Совета Европы включила в повестку осенней сессии проведение дебатов по протестным акциям в Москве.
RT на русском 06:05
Политика
В ДНР и ЛНР призвали Киев согласовать формулу Штайнмайера
Главы МИД самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик Наталья Никонорова и Владислав Дейнего рассчитывают на то, что Киев приступит к согласованию формулы Штайнмайера по предоставлению Донбассу особого статуса на встрече контактной группы 1 октября в Минске.
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Шоу-бизнес
Актриса Нелли Уварова обрила голову наголо в поддержку Заворотнюк
Популярная актриса Нелли Уварова, известная российскому зрителю по сериалу "Не родись красивой", побрила голову налысо в поддержку больной 48-летней актрисы Анастасии Заворотнюк.
Ugpressa.ru вчера в 08:54
Общество
Россияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей
По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.
Коммерсантъ 03:43
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Зеленский готовится к официальному визиту в США
Президент Украины Владимир Зеленский намерен посетить США с официальным визитом, заявил его помощник Андрей Ермак 29 сентября в эфире телеканала «1+1».
REGNUM 04:30
Технологии
Мошенники использовали базы ГИБДД для обворовывания россиян
Мошенники могут собрать практически полное досье на человека, используя базы данных ГИБДД, Росреестра и операторов парковки.
Московский Комсомолец 06:09