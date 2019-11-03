Экономика
ИзвестияСбербанк снизит ставки по ипотеке на новостройки
С 8 ноября Сбербанк снизит ставки по ипотеке на покупку квартир в новостройках в рамках программы субсидирования с застройщиками на 1–2,2 процентных пункта. Минимальная ставка по данному продукту составит 7,1%, сообщили «Известиям» в пресс-службе кредитной организации в четверг, 7 ноября.
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Сбербанк снизил ипотечные ставки по программе субсидирования с застройщиками
Интерфакс07 ноября в 12:03
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 10:13, Вашингтон
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Политика
Президент Боливии объявил о проведении новых выборов главы государства
Президент Боливии Эво Моралес в воскресенье объявил, что в стране пройдут новые выборы главы государства.
ТАСС 07:16
Общество
Профессор ВШЭ отказался извиняться за «клоачный» русский язык
Преподаватель факультета гуманитарных наук ВШЭ Гасан Гусейнов, который назвал русский язык "убогим и клоачным", прокомментировал решение университетской комиссии ученого совета по академической этике.
Москва 24 08 ноября в 09:12
Происшествия
Доцент СПбГУ Соколов признался в убийстве и оформил явку с повинной
Адвокат Александр Почуев сообщил, что доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов признался в убийстве девушки и оформил явку с повинной.
RT на русском вчера в 15:19
Политика
Польша передала задержанного украинца Мазура на поруки консулу
Польские власти передали на поруки генеральному консулу Украины в Люблине задержанного по запросу России, одного из бывших лидеров запрещенной в России националистической организации УНА-УНСО Игоря Мазура.
РБК 09:35
Шоу-бизнес
Знакомый Заворотнюк сообщил, что она пошла на поправку
Публикация от Андрей Разин "Ласковый Май" (@ razin_andrei_lm) 9 Ноя 2019 в 9:22 PST Как отметил звездный продюсер, источник, который общался с актрисой и ее родными, к сожалению, сейчас прервал связи с ними.
Kleo.ru 08:39
Культура
Родные Децла прокомментировали документальный фильм о рэпере
7 ноября в сети появился документальный фильм о рэпере Децле (настоящее имя – Кирилл Толмацкий) «С закрытыми окнами» от режиссера Романа Супера.
Uznayvse.ru 08 ноября в 05:47
Происшествия
Стало известно о загадочной смерти первой жены преподавателя СПбГУ
Историк Евгений Понасенков заявил, что первая жена преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова, подозреваемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, погибла при невыясненных обстоятельствах.
Lenta.ru 09:58
Происшествия
Коллега убившего студентку преподавателя называл его опасным
Историк Евгений Понасенков заявил, что предупреждал руководство Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) о «ненормальности» преподавателя Олега Соколова, который, предположительно, убил и расчленил свою студентку.
Lenta.ru вчера в 08:05
Общество
Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
Коммерсантъ вчера в 16:04
Спорт
«Спартак» откажется от турнира в США из-за проблем с визами
Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что команда собирается отказаться от участия в турнире Florida Cup, который пройдет в январе 2020 года в Орландо.
РБК 03:51
Шоу-бизнес
Рудковская заявила о решении расстаться с Плющенко
Российская телеведущая Яна Рудковская сделала заявление о будущем своих отношений с фигуристом Евгением Плющенко.
Экономика сегодня 00:38
Армия и оружие
В Пентагоне заявили о намерении оставить в Сирии до 600 военнослужащих
Порядка 500—600 американских военнослужащих останутся в Сирии, заявил председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.
RT на русском 09:55
Технологии
Самый мощный в России суперкомпьютер создал Сбербанк
Журналистская правда 08 ноября в 04:00
Шоу-бизнес
Юлию Ефременкову госпитализировали на Сейшелах
После стационарного лечения медики решили положить Ефременкову в больницу для стабилизации состояния. Сейчас Юлия чувствует себя лучше.
StarHit.ru вчера в 07:00
Политика
Котюков отреагировал на критику Путина из-за количества бюджетных мест
На прошлой неделе Владимир Путин раскритиковал главу ведомства из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
РИА Новости 06:48
Общество
«Маршал Василевский» направился за сжиженным газом в США, пишут СМИ
В начале января Калининградской области были введены в эксплуатацию морской терминал по приему природного газа и плавучая регазификационная установка "Маршал Василевский".
РИА Новости 08 ноября в 07:44
Политика
Спикер Рады ушел с поста главы партии «Слуга народа»
Новым главой партии "Слуга народа" стал Александр Корниенко, первый заместитель руководителя парламентской фракции политсилы, соответствующее решение было принято на съезде партии в воскресенье.
РИА Новости 06:38
Общество
Леонида Якубовича прооперировали в Москве
В одной из московских клиник был прооперирован 74-летний шоумен и телеведущий Леонид Якубович, передает РЕН ТВ.
Газета.Ru 02:14
Здоровье
Шесть опасных для пожилых людей лекарств назвал американский врач
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, терапевт из США назвал список из 6 лекарств, прием которых может закончиться смертью для пожилых людей: Минеральные масла для лечения запора.
HotMurom.ru 07 ноября в 13:11
Общество
Путин поздравил Пахмутову и наградил ее орденом Андрея Первозванного
Президент России Владимир Путин приехал на концерт композитора Александры Пахмутовой, чтобы поздравить ее с юбилеем.
Известия 09:34
Происшествия
В Смоленской области глава района погиб, помогая соседям тушить пожар
В Смоленской области погиб при тушении пожара в чужом частном доме глава Холм-Жирковского района Олег Макаров.
Вести.Ru вчера в 02:36
Авто
5 ошибок водителей, из-за которых вылетают шипы из шин
МедиаПоток 03:41
Культура
Рязанка попала в команду Дружинина в шоу «Танцы» на ТНТ
Рязанка Мария Селиверстова стала участницей команды Егора Дружинина в шоу «Танцы» на ТНТ. Выпуск с ее участием показали 10 ноября.
Московский Комсомолец 08:30
Политика
В Кремле раскрыли темы телефонного разговора Путина и Эрдогана
В пресс-службе Кремля рассказали о темах телефонного разговора российского лидера Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом, который состоялся вечером в субботу, 9 ноября.
RT на русском вчера в 15:34
Общество
СМИ узнали о дискриминации русскоязычных ИT-компаний в США
"Если ты русскоязычный, не живешь много лет в США и зовут тебя Иван Петров, шансы построить в США успешный бизнес в ИТ и кибербезопасности у тебя стремятся к нулю", — заявил The Bell сотрудник одной из крупных компаний, связанных с кибербезопасностью.
РБК 07:47
Футбол
«Ювентус» готов включить четырех футболистов в трансфер Погба
Sportbox.RU 09:26
Футбол
Месси сделал за карьеру 52 хет-трика и забил 52 гола со штрафных
Нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси, оформивший хет-трик в матче 13-го тура Примеры против "Сельты" (4:1), забил в этой игре свой 52-й гол прямыми ударами со штрафных за карьеру.
ProstoProSport 02:23