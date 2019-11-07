Экономика
ИзвестияСбербанк снизит ставки по ипотеке на новостройки
С 8 ноября Сбербанк снизит ставки по ипотеке на покупку квартир в новостройках в рамках программы субсидирования с застройщиками на 1–2,2 процентных пункта. Минимальная ставка по данному продукту составит 7,1%, сообщили «Известиям» в пресс-службе кредитной организации в четверг, 7 ноября.
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 13:39, Ашберн
Футбол
Черчесов высказался об ошибке Гилерме в матче с «Ювентусом»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ошибку вратаря национальной команды и московского "Локомотива" Гилерме в матче четвертого тура Лиги чемпионов против туринского "Ювентуса".
Газета.Ru 13:25
Общество
Илон Маск назвал дату и место презентации электрического пикапа Tesla
Накануне в своем twitter-аккаунте глава Tesla Илон Маск наконец-то назвал дату презентации электрического пикапа: «зеленую» новинку, так активно обсуждаемую в профильных СМИ и соцсетях, покажут 21 ноября в Лос-Анджелесе.
CarsWeek.ru 01:28
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели
В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Lenta.ru 04:04
Происшествия
Украинские и французские фанаты устроили массовую драку во Львове
Украинские и французские фанаты устроили массовую драку во Львове, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:34
Политика
Зеленский признался в несовершенном владении украинским языком
"Есть ошибки с ударениями и с некоторыми словами", - признался Зеленский.
Газета.Ru 13:20
Кино
Егор Крид опубликовал трейлер фильма «НЕидеальный мужчина»
РИА Новости 13:02
Политика
Зеленский внезапно ветировал закон о верификации социальных выплат
Президент Украины Владимир Зеленский ветировал резонансный закон о верификации пенсий и других государственных выплат, принятый ранее Верховной радой.
REGNUM 08:41
Шоу-бизнес
Валерия Гай Германика родила третьего ребенка
Режиссер Валерия Гай Германика снова стала мамой. Она не стала называть пол новорожденного, но поклонники предположили, что это мальчик.
StarHit.ru 05:00
Политика
Пресс-секретарь Кадырова обвинил в необъективности журналистов BBC
Пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов назвал пасквилем материал Русской службы BBC о выступлении главы Чечни на встрече с правительством республики.
Коммерсантъ 13:17
Хоккей
Кубок Карьяла. Россия играет с Финляндией
Сегодня стартует первый этап Еврохоккейтура-2019 – Кубок Карьяла. Сборная России в Хельсинки сыграет с хозяевами турнира.
Спорт БИЗНЕС Online 06:00
Футбол
«Ливерпуль» включился в борьбу за Мбаппе
На Мбаппе претендуют также мадридский «Реал» и туринский «Ювентус», но мерсисайдцы рассчитывают опередить конкурентов в борьбе за 20-летнего француза.
Чемпионат 10:59
Политика
Украинский репортер написал донос на героя собственного сюжета
Журналист телеканала ICTV натравил СБУ на героя своего сюжета.
РЕН ТВ 13:05
Политика
От ограничений ЕС «Северный поток-2» в Германии защитят законом
Как сообщает издание Bild, правящая коалиция внесла в Бундестаг законопроект, который снимет ограничения на газопровод, которые накладывает на него измененная в этом году Газовая директива ЕС.
Евразия Daily вчера в 03:38
Экономика
«Ъ»: экспорт российских автомобилей вырос почти на 30%
Экспорт автомобилей и компонентов из России к началу традиционно высокого сезона (сентябрь-декабрь) вырос почти на 30%, в основном за счет легкого сегмента, сообщает "Коммерсантъ".
ТАСС вчера в 01:16
Общество
Японский офис Microsoft перешел на четырехдневную рабочую неделю
В результате эксперимента было принято решение о переводе всех сотрудников японского офиса на четырехдневную рабочую неделю на месяц.
RuNews24.ru 04 ноября в 14:15
Политика
США десятки лет грабили Ближний Восток, но признались только в Сирии
Украсть у Ирака, чтобы насолить Китаю Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью Федеральному агентству новостей объяснил, почему присутствие США на Ближнем Востоке всегда связано с нефтью.
ФАН 12:30
Политика
Зеленский назначил нового «главу СБУ по Крыму»
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Евгения Нетужилова новым «главой СБУ по Крыму».
Rambler News Service 12:53
Футбол
«Динамо» и «Шахтёр» забили шесть голов в Загребе
Загребское «Динамо» сыграло вничью с «Шахтёром» в матче четвёртого группового раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:3.
REGNUM 02:01
Культура
В эфире Первого канала – премьера сериала Сергея Гинзбурга «Отчим»
Сегодня на Первом канале состоится премьера семейной саги «Отчим» История перенесет зрителей в послевоенный поселок, где его жители, как одна большая семья, выживают в самые непростые для страны годы, верят в лучшее, ищут счастья и учатся заново любить жизнь.
Tricolor TV Magazine 03 ноября в 23:45
Экономика
Ротенберг закрыл сделку по продаже крупнейшего подрядчика «Газпрома»
За сколько Ротенберг продал "Стройгазмонтаж" Сделка по продаже Аркадием Ротенбергом компании "Стройгазмонтаж" закрыта.
РБК 12:03
Политика
В ДНР заявили о готовности к разведению сил в Петровском 9 ноября
RT на русском 12:52
Космос
Подтвержден переход «Voyager 2» в царство звезд
Android-robot.com вчера в 03:16
Происшествия
В Австрии задержали бывшего чиновника Минкультуры России
Ранее о задержании в Австрии экс-чиновника Минкультуры заявили в Национальной полиции Испании.
РИА Новости 10:30
Транспорт
Продажа билетов на поезда в Крым начнется 8 ноября
В пятницу, 8 ноября, начинается продажа билетов на пассажирские поезда, которые будут курсировать по Крымскому мосту на материк и обратно.
Российская газета 09:40
Политика
Цемах решился дать показания по делу MH17 следователям из Нидерландов
Свидетель по делу крушения малазийского Boeing MH17 Владимир Цемах согласился дать следователям из Нидерландов показания по делу о крушении Boeing MH17.
Газета.Ru 09:20
Общество
Шоумен Андрей Молочный рассказал о разгуливающих по Киеву фашистах
Молочный напомнил, что 6 ноября 1943 года войска 1-го Украинского фронта в ходе Киевской наступательной операции освободили от фашистских оккупантов город Киев.
Известия 10:53
Общество
В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота
В Шереметьево мужчину не пустили на борт самолета, следовавшего из Москвы во Владивосток, из-за слишком тяжелого кота.
РИА Новости 10:13
Кино
Вышел дебютный дублированный трейлер «Человека-невидимки»
Blumhouse выпустила дебютный дублированный трейлер новой киноверсии «Человека-невидимки», в фильме почти ничего не осталось от классической книги Герберта Уэллса.
iReactor 13:13
Общество
Средний класс оказался самым закредитованным в России
В свою очередь ипотеку имеют 4,6% россиян с высокими доходами, 5,1% — со средними доходами и 7,9% граждан с низкими доходами.
BFM.ru 01:08
Здоровье
Минздрав уточнил критерии рождения детей
Поправка Минздрава касается первого критерия, так как ранее срок беременности и вес перечислялись отдельно, из-за чего возникали ошибки при регистрации детей с экстремально низким весом.
Discover24 02:05