Экономика

ИзвестияИзвестияСбербанк снизит ставки по ипотеке на новостройки

С 8 ноября Сбербанк снизит ставки по ипотеке на покупку квартир в новостройках в рамках программы субсидирования с застройщиками на 1–2,2 процентных пункта. Минимальная ставка по данному продукту составит 7,1%, сообщили «Известиям» в пресс-службе кредитной организации в четверг, 7 ноября.
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Сбербанк объявил о снижении ипотечных ставок на новостройки

РБК11:30

Сбербанк снижает ставки по ипотеке на новостройки по программе субсидирования

Коммерсантъ10:17

Сбербанк снижает ставки по ипотеке на квартиры в новостройках

РЕН ТВ08:27

Сбербанк снизил ставки по ипотеке

Lenta.ru08:52

Сбербанк снизит ставки по ипотеке на покупку квартир в новостройках

Российская газета08:42

Сбербанк снизил ипотечные ставки на новостройки

РИА Новости09:52

Сбербанк снижает ставки по ипотеке на покупку квартир в новостройках

ТАСС08:23
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