Экономика
REGNUMСбербанк снизил ипотечные ставки на жильё в новостройках
О снижении ставок по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках сообщили 7 ноября в пресс-службе Сбербанка.
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Происшествия
В Нижнем Новгороде таксиста заподозрили в избиении пассажира до смерти
По данным РЕН ТВ, конфликт произошел из-за того, что пассажир не заплатил за поездку, после чего таксист вызвал на помощь коллег.
Известия 03:45
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева высказалась о болезни 19-летней дочери
Недавно дочь Ларисы Гузеевой не на шутку напугала поклонников, поведав, что у нее диагностирована опухоль.
Woman.ru вчера в 07:11
Транспорт
Начинается продажа билетов на поезда в Крым
Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.
РИА Новости вчера в 16:32
Транспорт
Беглов рассказал о возможном повышении тарифов в транспорте Петербурга
Власти Санкт-Петербурга обсуждают вопрос повышения стоимости проезда в общественном транспорте города с 2020 года, сообщил губернатор города Александр Беглов, передает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 16:44
Экономика
Финская таможня три года неверно конвертировала российский рубль
Таможня Финляндии неверно конвертировала российский рубль, китайский юань доллар США и шведскую крону в период с 1 мая 2016 года по 30 июня 2019 года, рассказал РИА Новости руководитель ведомства Ярмо Райккя.
РИА Новости 06 ноября в 07:17
Общество
Страховщики предрекли поколению миллениалов бедность и быструю смерть
В исследовании уточняется, что смертность среди них на 40% выше, чем у представителей предыдущего поколения Х, которые родились в 1961–1981 годах.
Газета.Ru вчера в 22:47
Армия и оружие
NYT: около 200 российских наемников прибыли в Ливию
За последние шесть недель в Ливию приехали около 200 российских наемников, среди которых есть снайперы из ЧВК "Вагнер".
Газета.Ru 05 ноября в 18:46
Хоккей
«Спартак» и «Ак Барс» обменялись игроками
Sportbox.RU вчера в 08:36
Авто
Продажи новых автомобилей в России резко сократились
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России составили в октябре 2019 года 152,057 тыс. единиц, что на 5,2% меньше результата аналогичного периода прошлого года.
Росбалт вчера в 08:40
Спорт
Польский министр Банька избран новым президентом WADA
Министр спорта и туризма Польши Витольд Банька избран главой Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Газета.Ru вчера в 12:08
Политика
Путин и Токаев встретились в Омске
В Омске состоялась встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
REGNUM вчера в 09:52
Авто
АвтоВАЗ запатентовал интерьер преемника Lada 4x4
Lada Vision 4x4 считается прообразом следующего поколения внедорожника Lada 4x4, хотя в интервью корреспонденту "РГ" Стив Маттин (главный дизайнер АвтоВАЗа) утверждал, что Vision 4x4 отражает лишь поиск стиля будущего преемника классической "Нивы" - и не факт, что серийная машина экстерьером и интерьером воспроизведет концепт.
Российская газета вчера в 09:48
Технологии
Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер
Сбербанк представил самый мощный в России компьютер "Кристофари" для решения задач искусственного интеллекта, сообщил исполнительный вице-президент и руководитель блока "Технологии" банка Давид Рафаловский на конференции AI Journey.
РИА Новости 03:40
Космос
«Вояджер-2» передал на Землю сигнал из межзвездного пространства
Оказалось, в ноябре 2018-го космический аппарат вышел в межзвездное пространство и передал оттуда первый сигнал.
ТВ Центр 05 ноября в 03:31
Экономика
Ротенберг продал крупнейшего подрядчика «Газпрома»
В 2014 году «Стройгазмонтаж» стал крупнейшим подрядчиком «Газпрома» с выручкой 225 млрд рублей, а с конца того же года Ротенберг стал владельцем 100% компании напрямую.
Forbes вчера в 10:59
Политика
Россия не откажется от ядерного оружия, заявил Лавров
Россия не присоединится к Договору о запрещении ядерного оружия.
Вести.Ru 03:40
Армия и оружие
Российский бомбардировщик Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35
Российский бомбардировщик оказался в поле радаров американских истребителей, но они не смогли приблизиться к нему, так как Ту-160 установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Известия вчера в 15:58
Музыка
Определены песни, которые не надоедает слушать до конца
Слово и Дело вчера в 19:12
Общество
Умер друг тигра Амура козел Тимур
Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
Lenta.ru вчера в 20:45
Армия и оружие
ДНР и ЛНР пообещали ответ в случае ввода украинской полиции в Донбассе
«В случае возникновения ситуации, при которой на участках разведения появятся представители украинской полиции и нацгвардейцы, также зеркально и симметрично на этих территориях будут присутствовать представители силовых ведомств республики», — добавил он.
RT на русском 03:18
Происшествия
В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА
Перед матчем Лиги Европы между "Ференцварошем" и ЦСКА в Будапеште болельщики российского клуба устроили беспорядки.
Российская газета вчера в 14:42
Политика
В бундестаге призвали защищать «Северный поток -2» от санкций США
Депутаты бундестага призвали Федеральное правительство встать на защиту «Северного потока -2» и оградить от американских санкций компании, которые заняты реализацией проекта.
Комсомольская правда 01:06
Происшествия
В Бишкеке в кафе произошли три взрыва
В киргизской столице Бишкек в кафе произошли три взрыва, после чего начался пожар.
RT на русском 03:15
Общество
Звезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами
Российская газета вчера в 16:04
Кино
Появилось видео со съемочной площадки «Ford против Ferrari»
YouTube-канал FilmIsNow Movie Bloopers & Extras опубликовал видео со съемок спортивной драмы "Ford против Ferrari".
Газета.Ru вчера в 04:03
Происшествия
В Шереметьево сел самолет с неисправным крылом
Российская газета 02:03
Политика
Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru вчера в 08:00
Общество
В России зафиксировали рост зарплат в большинстве компаний
В исследовании отмечается, что 80 процентов компаний поднимают зарплаты в индивидуальном порядке в зависимости от достижения сотрудника или личных симпатий.
Российская газета 02:53
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Автоновости дня 05 ноября в 03:55