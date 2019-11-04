Экономика

Российская газетаРоссийская газетаСбербанк снизит ставки по ипотеке на покупку квартир в новостройках

Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования с застройщиками для зарплатных клиентов банка составит 7,1 процента.
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