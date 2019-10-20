С 1 ноября Сбербанк запускает новый продукт, который ускорит продажи застройщикам, работающим через счета эскроу. Как рассказал «Ведомостям» вице-президент Сбербанка Сергей Бессонов, предложение позволит застройщику перераспределить часть скидки со своего кредита в пользу покупателя.

с чего всё началось

Льготной ставкой смогут воспользоваться покупатели квартир в новостройках у застройщиков — партнеров Сбербанка, которые присоединятся к пилотному проекту кредитной организации и будут использовать счета эскроу, говорится в публикации.

Сбербанк снизит ставки по ипотеке на покупку жилья через эскроу-счета

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