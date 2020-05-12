Экономика
Pravda.RuСбербанк снизит ставки по ипотеке при электронной регистрации
При условии регистрации ипотечных сделок в электронном виде Сбербанк снижает ставки по ипотеке на 0,3 процентного пункта.
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Сбербанк снизил ставки по ипотеке при регистрации сделок в электронном виде
Rambler News Service03:03
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Происшествия
Производитель ИВЛ назвал возможные причины возгорания
Возможной причиной возгорания аппаратов искусственной вентиляции легких в Москве и Санкт-Петербурге могли стать нарушения техники безопасности.
ТК Звезда 10:15
Политика
Дмитрий Песков сообщил, что заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заболел коронавирусом и проходит лечение.
Российская газета 09:04
Общество
FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%
Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
РБК 01:06
Общество
Прокурорам поручили следить за обеспечением выплат медикам
Генпрокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам осуществлять надзор за обеспечением в регионах выплат медикам, борющимся с коронавирусом нового типа.
Газета.Ru 10:19
Экономика
Богатые люди попали в ловушку из-за коронавируса
Пандемия коронавируса и закрытие границ по всему миру привели к тому, что богатые люди попали в финансовую ловушку.
Lenta.ru 12:03
Единоборства
Усик отреагировал на вызов украинского борца Грицая
Украинский боксёр Александр Усик ответил своему соотечественнику, борцу Богдану Грицаю, который вызвал его на бой без правил.
RT на русском вчера в 16:03
Общество
Турпоездки внутри страны предложили разрешить с 1 июня
Внутренний туризм может начать восстанавливаться уже после 1 июня, если власти страны разрешат поездки по России, как минимум, между регионами с низким уровнем заболевания коронавирусом.
Российская газета 06:53
Культура
Воронежский Платоновфест лишился четырех мероприятий
Как следует из сообщения на официальном сайте Платоновфеста, культурный форум должен пройти в столице Черноземья в срок с 13 по 27 сентября.
Обозреватель Врн 10:39
Общество
Вильфанд предупредил о резком похолодании в европейской части России
В центре европейской части России во вторник, 12 мая, ожидается «обвал холода»: резкое похолодание более чем на 10 °С. С таким заявлением выступил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
RT на русском 10 мая в 20:47
Экономика
НБУ угрожает принять меры против «дочки» Сбербанка на Украине
Национальный банк Украины (НБУ) заявил о намерении рассмотреть вопрос «о применении мер воздействия» против «дочки» Сбербанка в стране.
RT на русском 11:06
Энергетика
Розничные цены на бензин в России снизились
Средние розничные цены на бензин марки Аи-92 в России с 4 по 8 мая снизились на 4 копейки относительно предшествовавшей недели, до 42,7 рубля за литр.
Давыдов.Индекс 10:36
Авто
Редкий Mercedes-Benz E60 AMG W124 выставлен на продажу
На продажу выставлена редкая модель Mercedes-Benz E60 AMG W124, которая была выпущена в 1993 году и с тех пор набегала всего 2,5 тысячи километров.
Picsnews.net вчера в 04:05
Общество
В Дагестане более 450 человек умерли от внебольничной пневмонии
Глава Дагестана Владимир Васильев сообщил, что от коронавирусной инфекции в республике скончались 26 человек, а от внебольничной пневмонии - 481 заболевший.
РИА Новости 11:56
Общество
На Кубани с 1 июня начнут работать санатории
Краснодар, 12 мая 2020, 13:00 — REGNUM Предприятия санаторно-курортного комплекса, имеющие медицинскую лицензию, смогут начать работу с 1 июня, заявил 12 мая на заседании регионального оперштаба губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
REGNUM 06:00
Политика
В Польше отреагировали на слова Владимира Путина о развитии армии России
В Польше отреагировали на заявление президента России о продолжении развития и совершенствования Вооружённых сил страны.
Военное обозрение вчера в 01:29
Экономика
Президент предложил списать налоги и страховые взносы для бизнеса
Президент России Владимир Путин предложил списать налоги и страховые взносы за II квартал для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от коронавируса.
Москва меняется вчера в 09:48
Общество
Семьи с детьми от трех до 16 лет получат разовую выплату
Сумма составит десять тысяч рублей. О выплате рассказал Владимир Путин в ходе обращения к жителям России.
Бугульминская газета вчера в 11:36
Наука
Вирус герпеса может вызывать признаки болезни Альцгеймера
Вирус герпеса может вызывать признаки болезни Альцгеймера.
Evo-rus.com вчера в 01:24
Общество
ВОЗ: Россия выходит на стабилизацию по коронавирусу
Россия выходит на стабилизацию по коронавирусу.
Вести ФМ 08:28
Общество
Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка
Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
Музыка
Новый клип Little Big набрал более 18 млн просмотров
Новый клип петербургской рейв-группы Little Big на песню Hypnodancer собрал ко вторнику, 12 мая, более 18 млн просмотров.
Piter.tv 03:26
Происшествия
РБК рассказал о двух версиях гибели миллиардера Босова
Правоохранительные органы рассматривают самоубийство и неосторожное обращение с оружием как две возможные версии смерти миллиардера Дмитрия Босова, сообщил источник РБК.
РИА Новости 10:41
Общество
Правительство утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми
Кабинет министров России, в соответствии с указом президента, утвердил единовременные выплаты для семей с детьми от 3 до 16 лет.
Газета.Ru 03:21
Общество
В России запустили сервис для оформления выплат на детей
На сайте Госуслуг появился сервис для оформления единовременной выплаты на ребенка от трех до 16 лет в связи с пандемией COVID-19, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи.
РИА Новости 09:17
Общество
Голикова отвергла обвинения в манипуляциях с данными по коронавирусу
Голикова подчеркнула, что в России «никогда не манипулировали официальной статистикой».
BFM.ru 11:19
Общество
Больше сотни новых зараженных выявлено в Свердловской области
В Свердловской области за сутки выявлено 139 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.
URA.Ru 10 мая в 03:47
Политика
Трамп поругался с журналистами и прервал пресс-конференцию
Президент США Дональд Трамп поругался с журналистами и прервал очередную пресс-конференцию.
Lenta.ru вчера в 18:35
Технологии
Создан выявляющий коронавирус за несколько секунд тест
Набор способен выявить наличие или отсутствие коронавируса в течение 30 секунд с точностью до 95%, передает агентство Mehr.
Sibnet Новости 11:54
Общество
Вильфанд предсказал неоднородное лето в России
Газета.Ru 02:21