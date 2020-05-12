Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСбербанк снизит ставки по ипотеке при онлайн-регистрации

Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке на 0,3 процентных пункта при использовании сервиса «Электронная регистрация».
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Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,3% при электронной регистрации сделок

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Сбербанк снизил ставки по ипотеке при электронной регистрации сделок

ТАССвчера в 03:27

Сбербанк снизит ставки по ипотеке при регистрации сделок в электронном виде

Интерфаксвчера в 03:14

Сбербанк дополнительно снизил ставки по ипотеке при онлайн-регистрации

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Сбербанк снизил ставки по ипотеке при регистрации сделок в электронном виде

Rambler News Serviceвчера в 03:03

Сбербанк снижает ставки по ипотеке при регистрации в электронном виде

РИА Новостивчера в 02:58

Сбербанк снизил ставку по ипотеке при электронной регистрации сделки

Известиявчера в 03:24
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