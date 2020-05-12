Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСбербанк снизит ставки по ипотеке при онлайн-регистрации

Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке на 0,3 процентных пункта при использовании сервиса «Электронная регистрация».
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,3% при электронной регистрации сделок

Вести.Ru04:09

Сбербанк снижает ставки по ипотеке при регистрации в электронном виде

РИА Новости02:58

Сбербанк снизил ставку по ипотеке при электронной регистрации сделки

Известия03:24

Сбербанк дополнительно снизил ставки по ипотеке при онлайн-регистрации

РБК03:10

Сбербанк снизил ставки по ипотеке при регистрации сделок в электронном виде

Rambler News Service03:03

Сбербанк снизил ставки по ипотеке при электронной регистрации сделок

ТАСС03:27

Сбербанк снизит ставки по ипотеке при регистрации сделок в электронном виде

Интерфакс03:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7180 источников, обновлено в 23:48, Ашберн
Происшествия

В доме на востоке Москвы обрушились перекрытия

Известия 22:51
1
Происшествия

В больницах столицы и Петербурга загорелись аппараты ИВЛ

Inc-news.ru 08:40
1,2K
Транспорт

Российские авиакомпании в апреле сократили перевозки на 91,8%

В целом же рынок авиаперевозок в апреле сократился на 91,8%, до 771,2 тыс. перевезенных пассажиров.
ТАСС 11:03
Политика

В Сети возмутились словам посла Украины в Турции о песне «Катюша»

РИА Новости 18:02
97
Шоу-бизнес

Татьяна Буланова вновь почувствовала недомогание

Петербургский дневник 22:43
Общество

СК проверит граждан, приславших фото нацистов в «Бессмертный полк»

ИА Красная Весна 13:55
187
Общество

Минстрой предложил увеличить число льготников по оплате услуг ЖКХ

Как стало известно СМИ, Минстрой предложил снизить максимальную долю расходов на оплату ЖКУ в доходе семьи до 15% по всей стране.
Наша версия 10:47
19
Общество

Правительство утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми

Кабинет министров России, в соответствии с указом президента, утвердил единовременные выплаты для семей с детьми от 3 до 16 лет.
Газета.Ru 03:21
3K
Политика

В конгресс внесен проект о санкциях США против Китая из-за COVID-19

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм внес в конгресс законопроект, позволяющий президенту США Дональду Трампу налагать санкции на КНР за отказ сотрудничать в расследованиях о происхождении коронавирусной инфекции.
Известия 19:31
13
Общество

Первый российский танкер типа «Афрамакс» спущен на воду

Первый российский танкер типа «Афрамакс» «Владимир Мономах» спущен на воду со стапеля судоверфи «Звезда» в Приморском крае.
Полит.ру 09:04
17
Экономика

Госдума одобрила во втором чтении расширение страхования вкладов

Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении предельного уровня возмещения по банковским вкладам для граждан в некоторых случаях до 10 млн руб. и о расширении перечня юридических лиц, которые могут претендовать на возмещение вкладов.
Коммерсантъ 08:25
7
Общество

Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в РФ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе брифинга рассказала о ситуации с коронавирусом в России, пишет RT.
Мой Брянск 12:45
275
Шоу-бизнес

Юрий Стоянов рассказал о своей большой пенсии

KM.ru 08:14
156
Кино

Стал известен бюджет продолжения «Аватара»

News.ru 08:37
3
Политика

Жириновский предложил отменить голосование по Конституции

В связи с пандемией коронавируса лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.
9111.ru 06:51
1,1K
Общество

Татьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом

Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, в свою очередь, пожелал Пескову скорейшего выздоровления, отметив, что в Анкаре высоко ценят сотрудничество с Москвой по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 18:13
941
Общество

Елена Малышева показала, как правильно использовать перчатки

Медик и телеведущая Елена Малышева рассказала подписчикам в Instagram, как правильно использовать перчатки, чтобы они эффективно защищали от заражения коронавирусом.
Газета.Ru 22:01
1
Общество

Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
699
Происшествия

Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу

Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки".
Интерфакс 08:14
412
Общество

Московское метро назвало закупочные цены масок

Цены на маски и перчатки в московском метро не превышают их стоимости в магазинах, при этом на территории подземки они одинаковы на всех станциях.
Российская газета 15:06
1,9K
Единоборства

Фергюсон потерял три позиции в обновленном рейтинге UFC

РБК 06:05
Происшествия

В Красноярске насильника и его жертв обвинили в нарушении самоизоляции

ТАСС 07:01
419
Экономика

Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости

Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ вчера в 09:48
241
Общество

СПЧ готовит законопроект о переводе «дадинской» статьи из УК в КоАП

Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России (СПЧ) готовит законопроект о переводе статьи за неоднократное нарушение правил митинга (статья 212.1 УК РФ) из уголовного кодекса в административный.
Znak.com 21:07
Экономика

Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги

Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
РБК вчера в 11:24
364
Общество

Госдума приняла «антикоронавирусный» законопроект о ЕГЭ

Государственная дума в первом чтении приняла «антикоронавирусный» законопроект, по которому правительство России сможет в период пандемии приравнять результаты школьной промежуточной аттестации к результатам ЕГЭ и дать возможность абитуриентам поступать по ним в вузы.
Lenta.ru 12:33
2
Происшествия

США изъяли поставленные Россией аппараты ИВЛ после пожаров в больницах

Поставка содержала, в том числе, аппараты ИВЛ и средства индивидуальной защиты, которые после прибытия в США были переданы FEMA.
РБК 21:27
521
Общество

Санатории Кубани возобновят работу с 1 июня

Интерфакс 06:39
720
Общество

В Приморье число заразившихся коронавирусом превысило тысячу человек

Число заболевших коронавирусом в Приморье превысило 1 тысячу человек, за сутки подтверждены еще 52 случая COVID-19, сообщает правительство региона.
РИА Новости 21:27
2
Происшествия

Во Владивостоке в лесу нашли схрон с гранатами и патронами

РИА Новости 23:16
Как работают Яндекс.Новости?
Главное