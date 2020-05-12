Экономика
КоммерсантъСбербанк снизит ставки по ипотеке при онлайн-регистрации
Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке на 0,3 процентных пункта при использовании сервиса «Электронная регистрация».
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Сбербанк снизил ставки по ипотеке при регистрации сделок в электронном виде
Rambler News Service03:03
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В доме на востоке Москвы обрушились перекрытия
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ИА Красная Весна 13:55
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Минстрой предложил увеличить число льготников по оплате услуг ЖКХ
Как стало известно СМИ, Минстрой предложил снизить максимальную долю расходов на оплату ЖКУ в доходе семьи до 15% по всей стране.
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Правительство утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми
Кабинет министров России, в соответствии с указом президента, утвердил единовременные выплаты для семей с детьми от 3 до 16 лет.
Газета.Ru 03:21
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В конгресс внесен проект о санкциях США против Китая из-за COVID-19
Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм внес в конгресс законопроект, позволяющий президенту США Дональду Трампу налагать санкции на КНР за отказ сотрудничать в расследованиях о происхождении коронавирусной инфекции.
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Первый российский танкер типа «Афрамакс» спущен на воду
Первый российский танкер типа «Афрамакс» «Владимир Мономах» спущен на воду со стапеля судоверфи «Звезда» в Приморском крае.
Полит.ру 09:04
Экономика
Госдума одобрила во втором чтении расширение страхования вкладов
Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении предельного уровня возмещения по банковским вкладам для граждан в некоторых случаях до 10 млн руб. и о расширении перечня юридических лиц, которые могут претендовать на возмещение вкладов.
Коммерсантъ 08:25
Общество
Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в РФ
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе брифинга рассказала о ситуации с коронавирусом в России, пишет RT.
Мой Брянск 12:45
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Стал известен бюджет продолжения «Аватара»
News.ru 08:37
Политика
Жириновский предложил отменить голосование по Конституции
В связи с пандемией коронавируса лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.
9111.ru 06:51
Общество
Татьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом
Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, в свою очередь, пожелал Пескову скорейшего выздоровления, отметив, что в Анкаре высоко ценят сотрудничество с Москвой по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 18:13
Общество
Елена Малышева показала, как правильно использовать перчатки
Медик и телеведущая Елена Малышева рассказала подписчикам в Instagram, как правильно использовать перчатки, чтобы они эффективно защищали от заражения коронавирусом.
Газета.Ru 22:01
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
Происшествия
Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу
Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки".
Интерфакс 08:14
Общество
Московское метро назвало закупочные цены масок
Цены на маски и перчатки в московском метро не превышают их стоимости в магазинах, при этом на территории подземки они одинаковы на всех станциях.
Российская газета 15:06
Экономика
Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости
Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ вчера в 09:48
Общество
СПЧ готовит законопроект о переводе «дадинской» статьи из УК в КоАП
Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России (СПЧ) готовит законопроект о переводе статьи за неоднократное нарушение правил митинга (статья 212.1 УК РФ) из уголовного кодекса в административный.
Znak.com 21:07
Экономика
Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги
Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
РБК вчера в 11:24
Общество
Госдума приняла «антикоронавирусный» законопроект о ЕГЭ
Государственная дума в первом чтении приняла «антикоронавирусный» законопроект, по которому правительство России сможет в период пандемии приравнять результаты школьной промежуточной аттестации к результатам ЕГЭ и дать возможность абитуриентам поступать по ним в вузы.
Lenta.ru 12:33
Происшествия
США изъяли поставленные Россией аппараты ИВЛ после пожаров в больницах
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РБК 21:27
Общество
Санатории Кубани возобновят работу с 1 июня
Интерфакс 06:39
Общество
В Приморье число заразившихся коронавирусом превысило тысячу человек
Число заболевших коронавирусом в Приморье превысило 1 тысячу человек, за сутки подтверждены еще 52 случая COVID-19, сообщает правительство региона.
РИА Новости 21:27