Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке на 0,3 процентных пункта при использовании сервиса «Электронная регистрация».

Сбербанк снизит ставки по ипотеке при онлайн-регистрации

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