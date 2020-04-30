Экономика

Inc-news.ruInc-news.ruСбербанк с 6 мая снизит процентные ставки по ипотечным кредитам

Процентные ставки Сбербанка по ипотечным кредитам уменьшатся в среднем на 0,5 процентного пункта. Как сообщается в пресс-релизе Сбербанка, приобрести жилье в ипотеку в новостройке можно будет по ставке от 6,2% (ранее 6,5% годовых).
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Ипотека, шум и цены: самые важные новости о недвижимости на этой неделе

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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 03:04, Ашберн
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Политика

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В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики

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30 апреля о заражении коронавирусом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
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Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, встречались ли в России повторные случаи заражения коронавирусной инфекцией.
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В Челябинской области умер ещё один пациент с COVID-19

Челябинск, 2 мая 2020, 08:55 — REGNUM В Челябинской области скончался ещё один пациент с COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.
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Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года

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