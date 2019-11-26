Сбербанк России с 29 ноября снижает ставки по рефинансированию ипотечных кредитов других банков на 0,5 процентного пункта (п.п.), говорится в пресс-релизе банка. Минимальная ставка по рефинансированию ипотеки других банков составит 9% годовых.

Сбербанк снизит ставки по рефинансированию ипотеки других банков

Транспорт Мэрия Москвы впервые подробно прокомментировала проблемы в работе МЦД Вице-мэр и руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов дал интервью газете «Коммерсантъ», в котором подробно прокомментировал проблемы, которые возникли у пассажиров в первые дни работы Московских центральных диаметров (МЦД).

Политика Зеленский и Меркель обсудили подготовку к «нормандскому» саммиту Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, в котором обсудили подготовку к предстоящему 9 декабря саммиту в «нормандском формате».

Общество Германия оспорила ограничение доступа «Газпрома» к OPAL Немецкий газовый регулятор Bundesnetzagentur подал апелляцию на решение Верховного суда ЕС, ограничившее доступ «Газпрома» к мощностям газопровода OPAL.

Футбол Мальме — Динамо (Киев) 4:3 Футболисты шведского «Мальме» в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги Европы переиграли киевское «Динамо».

Политика Депутат Рады рассказала о разбитых надеждах украинцев Надежды жителей Украины на изменения после прошедших в этом году выборов в парламент не оправдались, заявила депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Наталья Королевская в эфире телеканала "112 Украина".

Политика Медведчук: Украина рискует остаться без газового контракта с Россией Михаил Метцель / ТАСС Украина рискует остаться без транзита российского газа с 1 января 2020 года из-за отсутствия времени на подписание нового контракта.

Общество Собянин отверг возможность сделать 31 декабря выходным днем в Москве Перед Новым годом у правительства Москвы обычно больше работы, а у москвичей есть традиция 31-го числа собираться с коллегами, поэтому 31 декабря не получится сделать выходным, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью «РИА Новости» в четверг, 28 ноября.

Авто Новый Kia Sorento сняли без камуфляжа На днях новинка вновь попала в объективы фотошпионов, и на сей раз – без какого-либо камуфляжа.

Происшествия Найден новый способ мошенничества с банковскими картами Преступники изобрели новый способ мошенничества с картами, который стал модификацией методов игроков в наперстки и "потерявших" кошелек.

Происшествия Суд вынес приговор трем убийцам сахалинца Максима Юрченко Сегодня, 29 ноября, в Сахалинском областном суде началось заседание, на котором вынесли приговор трем молодым сахалинцам, причастным к смерти Максима Юрченко.

Общество Открывается международный мост через Амур В Амурской области сегодня большая премьера: открывают первый международный мост через Амур, который соединит российский Благовещенск и город Хэйхэ в Китае.

Футбол ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» и потерял шанс на выход в плей-офф В матче группового турнира Лиги Европы ЦСКА сыграл в Москве вничью с «Лудогорцем» со счетом 1:1. Российский клуб заработал два очка и занимает последнее место в группе Н. Футболисты потеряли последний шанс на выход в плей-офф.

Политика Делегация Украины сорвала выступление России на форуме в ООН Делегация Украины попыталась сорвать выступление российского представителя на форуме по вопросам меньшинств ООН, который проходит в Женеве, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Общество Меркель упала на сцене в Берлине Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась, поднимаясь на сцену во время выступления на Берлинской конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности.