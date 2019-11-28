Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксСбербанк снизит ставки по рефинансированию ипотеки других банков

Сбербанк России с 29 ноября снижает ставки по рефинансированию ипотечных кредитов других банков на 0,5 процентного пункта (п.п.), говорится в пресс-релизе банка. Минимальная ставка по рефинансированию ипотеки других банков составит 9% годовых.
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