Экономика
ИнтерфаксСбербанк снизит ставки по рефинансированию ипотеки других банков
Сбербанк России с 29 ноября снижает ставки по рефинансированию ипотечных кредитов других банков на 0,5 процентного пункта (п.п.), говорится в пресс-релизе банка. Минимальная ставка по рефинансированию ипотеки других банков составит 9% годовых.
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За последние пять дней пять крупных ипотечных банков объявили о снижении кредитных ставок для покупателей жилья по всем либо отдельным программам.Ведомостивчера в 16:43
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Сбербанк снизит процентные ставки на рефинансирование ипотечных кредитов на 0,5 п. п
Коммерсантъвчера в 04:12
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