За последние пять дней пять крупных ипотечных банков объявили о снижении кредитных ставок для покупателей жилья по всем либо отдельным программам.

с чего всё началось

Сбербанк России с 29 ноября снижает ставки по рефинансированию ипотечных кредитов других банков на 0,5 процентного пункта (п.п.), говорится в пресс-релизе банка. Минимальная ставка по рефинансированию ипотеки других банков составит 9% годовых.

Сбербанк снизит ставки по рефинансированию ипотеки других банков

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