Экономика

Lenta.ruLenta.ruСбербанк снизит ставки рефинансирования ипотеки

Один из крупнейших игроков российского рынка ипотеки — Сбербанк — с 29 ноября снижает ставки по рефинансированию жилищных кредитов других банков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу кредитной организации. Снижение составит 0,5 процентного пункта.
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с чего всё началось

Ипотека стремительно дешевеет

За последние пять дней пять крупных ипотечных банков объявили о снижении кредитных ставок для покупателей жилья по всем либо отдельным программам.
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«Сбербанк» снижает ставку на рефинансирование ипотеки

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Сбербанк снизит ставки по рефинансированию ипотеки других банков

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Восемь крупнейших ипотечных банков повторно снизили ставки

Финмаркет00:17

Сбербанк снизит ставки по рефинансированию ипотеки

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