За последние пять дней пять крупных ипотечных банков объявили о снижении кредитных ставок для покупателей жилья по всем либо отдельным программам.

с чего всё началось

Один из крупнейших игроков российского рынка ипотеки — Сбербанк — с 29 ноября снижает ставки по рефинансированию жилищных кредитов других банков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу кредитной организации. Снижение составит 0,5 процентного пункта.

Энергетика «Газпром» объяснил падение прибыли избытком газа в Европе В третьем квартале избыток газа на европейском рынке привел к падению цен до минимального уровня за последние 10 лет.

Транспорт В Москве завершили создание автодороги «Северо-Западная хорда» Мэр Москвы Сергей Собянин дал в пятницу старт автомобильному движению по новому балочному мосту через шлюз № 9 Канала имени Москвы, что фактически стало завершением создания Северо-Западной хорды (СЗХ).

Космос В NASA показали, как может выглядеть будущий лунный модуль Специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на своем официальном сайте опубликовали изображение того, как может выглядеть роботизированный лунный модель средних размеров.

Единоборства Победитель боя между Емельяненко и Кокляевым получит чемпионский пояс Победитель боксёрского поединка между бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко и представителем силовых видов спорта Михаилом Кокляевым получит чемпионский пояс.

Общество В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2» В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

Политика Мосгордума не приняла Алексея Навального КПРФ отменила круглый стол в парламенте из-за оппозиционера В Мосгордуме в пятницу разгорелся скандал вокруг отмены мероприятия, посвященного преследованию оппозиции.

Происшествия Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.