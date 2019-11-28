Экономика

Lenta.ruLenta.ruСбербанк снизит ставки рефинансирования ипотеки

Один из крупнейших игроков российского рынка ипотеки — Сбербанк — с 29 ноября снижает ставки по рефинансированию жилищных кредитов других банков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу кредитной организации. Снижение составит 0,5 процентного пункта.
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с чего всё началось

Ипотека стремительно дешевеет

За последние пять дней пять крупных ипотечных банков объявили о снижении кредитных ставок для покупателей жилья по всем либо отдельным программам.
Ведомостивчера в 16:43

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Восемь крупнейших ипотечных банков снизили ставки по кредитам на жилье

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Сбербанк снизит ставки рефинансирования ипотеки

Lenta.ruвчера в 03:41

Крупнейшие ипотечные банки России массово снизили ставки

Forbes01:04

Сбербанк продолжает снижать ставки по ипотеке

Yakutsk.ru25 ноября в 19:59

Сбербанк снизит ставки по рефинансированию ипотеки других банков

Интерфаксвчера в 03:21

Сбербанк снизит процентные ставки на рефинансирование ипотечных кредитов на 0,5 п. п

Коммерсантъвчера в 04:12

Сбербанк снизит ставки по рефинансированию ипотеки

News.ruвчера в 04:28
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«Яндекс.Карты» ввели услугу по оплате заправки автомобиля

«Яндекс.Карты» с 29 ноября вводят возможность оплатить заправку, не выходя из машины. В сервис интегрировали приложение «Яндекс.Заправки».
Sostav.ru 03:50
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На Украине испытали крылатую ракету комплекса «Нептун»

Украинские разработчики завершили этап испытаний крылатой ракеты Р-360 комплекса «Нептун», сообщили 28 ноября в пресс-службе компании «Defense Express» со ссылкой на генерального директора конструкторского бюро «Луч» Олега Коростелева.
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Политика

Украинская делегация сорвала выступление России на форуме ООН

Известия вчера в 16:22
Происшествия

В Псковской области перевернулся автобус с детьми

В Новоржевском районе Псковской области опрокинулся рейсовый автобус, который подвозил детей до школы.
Интерфакс 03:46
Политика

В Севастополе за госизмену арестована служащая Черноморского флота

Россиянка, арестованная в Севастополе по подозрению в госизмене, оказалась гражданской служащей Черноморского флота России.
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Происшествия

Актер Гришечкин опроверг сообщения о своем избиении

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Энергетика

«Нафтогаз» потребовал арестовать активы «Газпрома» в Латвии

Украинский «Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии для исполнения решения Стокгольмского арбитража по взысканию 2,6 млрд долларов с «Газпрома».
BFM.ru 04:24
Шоу-бизнес

Наталья Водянова поздравила «особенную» младшую сестру с днем рождения

Оксана Кусакина, сестра супермодели Натальи Водяновой, отмечает день рождения.
Woman.ru 01:05
Общество

Российский бизнес считает, что сейчас вести бизнес сложнее, чем в 90-х

Фото: Global Look Press © Thielmann, G. 52% бывших и действующих российских предпринимателей считают, что в 90-х вести бизнес в России было легче, чем сейчас, сообщает РБК.
Газета Малый бизнес вчера в 14:02
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Губернатор признался, что «красть в Курганской области больше нечего»

Губернатор Зауралья Вадим Шумков признался в том, что «красть в Курганской области больше нечего».
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Происшествия

Суд арестовал фигуранта дела о беспорядках в Москве Суровцева

Басманный суд Москвы до конца января арестовал участника несогласованной акции 27 июля в Москве Сергея Суровцева, обвиняемого в нанесении росгвардейцу удара металлическим ограждением, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Москва стала обладателем туристской премии World Travel Awards 2020

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В Кремле подтвердили ответ Макрона на послание Путина по РСМД

Президент Франции Эммануэль Макрон ответил на послание российского лидера Владимира Путина о неразмещении ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
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Спорт

Сборная России по пляжному футболу вышла в полуфинал чемпионата мира

В Парагвае сборная России по пляжному футболу сумел одолеть команду Бразилии и выйти в полуфинал чемпионата мира.
АБН вчера в 19:25
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Остановит ли «Газпром» транзит через Украину с 1 января

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle заявил, что «Газпром» планирует прекратить прокачку российского газа в Европу с 1 января 2020 года в случае отсутствия нового контракта на транзит с Украиной.
Rambler News Service вчера в 04:21
Хоккей

«Нью-Джерси» победил «Монреаль» в матче НХЛ, Гусев отдал три передачи

РИА Новости вчера в 23:29
Экономика

Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей

Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
РИА Новости 04:34
Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Доронина попала в больницу из-за сильного стресса

86-летняя советская и российская актриса, народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в больницу.
Мосмонитор вчера в 22:54
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM вчера в 03:43
Происшествия

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru вчера в 05:04
Здоровье

Скворцова не помогла. Каабак и Бабенко засобирались за границу

Напомним, во вторник глава Минздрава Вероника Скворцова после встречи с Михаилом Каабаком поручила директору НМИЦ включить Каабака и Бабенко в группу трансплантологов центра.
Национальная служба новостей 27 ноября в 06:29
Общество

Германия оспорила ограничение доступа «Газпрома» к OPAL

Немецкий газовый регулятор Bundesnetzagentur подал апелляцию на решение Верховного суда ЕС, ограничившее доступ «Газпрома» к мощностям газопровода OPAL.
Ведомости вчера в 11:31
Происшествия

Число жертв землетрясения в Албании достигло 48

Число жертв землетрясения в Албании выросло до 48 человек, среди пострадавших числятся 790, сообщает газета Koha Jone со ссылкой на данные министерства обороны страны.
МИР 24 02:50
Происшествия

В отделе полиции в Оренбурге умерла девушка

В Оренбурге в отделе полиции умерла девушка, доставленная туда за совершение правонарушения.
Известия 01:33
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru 27 ноября в 10:52
Общество

Суд в Лондоне разрешил «Восточному» судиться с Калви в России

Высокий суд Англии и Уэльса в Лондоне признал право банка «Восточный» вести в России разбирательства против основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и кипрской структуры Evison Holdings, сообщил РБК со ссылкой на решение суда от 31 октября.
Коммерсантъ 02:52
Армия и оружие

Увеличена дальность поражения российской винтовки ORSIS Т-5000

Российские специалисты увеличили дальность поражения снайперской винтовки ORSIS Т-5000.
RT на русском 26 ноября в 22:48
Общество

В России появится предупреждающее о приближении машин приложение

Бесплатное приложение, оповещающее пешеходов о приближении автомобиля, начнёт проходить тестирование в ряде российских регионов в 2020 году.
RT на русском вчера в 22:16
Происшествия

Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт

Известия вчера в 17:44
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