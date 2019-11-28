ВТБ снизил ставку для заемщиков, готовых внести первоначальный взнос от 50% от стоимости приобретаемого жилья на первичном и вторичном рынке, сразу на 1 п. п. до 8,4%. Это предложение действует до 31 декабря.

с чего всё началось

Один из крупнейших игроков российского рынка ипотеки — Сбербанк — с 29 ноября снижает ставки по рефинансированию жилищных кредитов других банков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу кредитной организации. Снижение составит 0,5 процентного пункта.

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