За последние пять дней пять крупных ипотечных банков объявили о снижении кредитных ставок для покупателей жилья по всем либо отдельным программам.

с чего всё началось

Один из крупнейших игроков российского рынка ипотеки — Сбербанк — с 29 ноября снижает ставки по рефинансированию жилищных кредитов других банков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу кредитной организации. Снижение составит 0,5 процентного пункта.

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