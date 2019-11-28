Экономика

Lenta.ruLenta.ruСбербанк снизит ставки рефинансирования ипотеки

Один из крупнейших игроков российского рынка ипотеки — Сбербанк — с 29 ноября снижает ставки по рефинансированию жилищных кредитов других банков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу кредитной организации. Снижение составит 0,5 процентного пункта.
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с чего всё началось

Ипотека стремительно дешевеет

За последние пять дней пять крупных ипотечных банков объявили о снижении кредитных ставок для покупателей жилья по всем либо отдельным программам.
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«Сбербанк» снижает ставку на рефинансирование ипотеки

Finam.Ruвчера в 03:02

Сбербанк снижает ставки по рефинансированию ипотеки других банков

Ведомостивчера в 03:31

Сбербанк снизит ставки по рефинансированию ипотеки других банков

Интерфаксвчера в 03:21

Сбербанк снизит процентные ставки на рефинансирование ипотечных кредитов на 0,5 п. п

Коммерсантъвчера в 04:12

Сбербанк снизит ставки рефинансирования ипотеки

Lenta.ruвчера в 03:41

Восемь крупнейших ипотечных банков повторно снизили ставки

Финмаркет00:17

Сбербанк снизит ставки по рефинансированию ипотеки

News.ruвчера в 04:28
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В Псковской области сегодня, 29 ноября, опрокинулся рейсовый автобус, в котором на момент аварии находились десять пассажиров, в том числе семь детей — они ехали в школу.
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После вчерашних обысков у замглавы ФСИН Анатолия Рудого стало известно о потенциальном претенденте на его место.
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Сразу на двух МЦД произошли сбои в движении поездов

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