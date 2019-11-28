Экономика
Lenta.ruСбербанк снизит ставки рефинансирования ипотеки
Один из крупнейших игроков российского рынка ипотеки — Сбербанк — с 29 ноября снижает ставки по рефинансированию жилищных кредитов других банков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу кредитной организации. Снижение составит 0,5 процентного пункта.
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За последние пять дней пять крупных ипотечных банков объявили о снижении кредитных ставок для покупателей жилья по всем либо отдельным программам.Ведомостивчера в 16:43
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Сбербанк снизит процентные ставки на рефинансирование ипотечных кредитов на 0,5 п. п
Коммерсантъвчера в 04:12
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