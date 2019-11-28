Экономика

Lenta.ruLenta.ruСбербанк снизит ставки рефинансирования ипотеки

Один из крупнейших игроков российского рынка ипотеки — Сбербанк — с 29 ноября снижает ставки по рефинансированию жилищных кредитов других банков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу кредитной организации. Снижение составит 0,5 процентного пункта.
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с чего всё началось

Ипотека стремительно дешевеет

За последние пять дней пять крупных ипотечных банков объявили о снижении кредитных ставок для покупателей жилья по всем либо отдельным программам.
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«Сбербанк» снижает ставку на рефинансирование ипотеки

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Сбербанк снижает ставки по рефинансированию ипотеки других банков

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Сбербанк снизит ставки по рефинансированию ипотеки других банков

Интерфаксвчера в 03:21

Сбербанк снизит процентные ставки на рефинансирование ипотечных кредитов на 0,5 п. п

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Lenta.ruвчера в 03:41

Восемь крупнейших ипотечных банков повторно снизили ставки

Финмаркет00:17

Сбербанк снизит ставки по рефинансированию ипотеки

News.ruвчера в 04:28
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Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
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Под Благовещенском закончено строительство российской части моста из РФ в КНР через реку Амур.
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Министерство финансов России может помочь РЖД со строительством высокоскоростной магистрали между Москвой и Казанью, но не намерено выделять средства на новую трассу Москва — Санкт-Петербург.
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Новый фильм Мартина Скорсезе «Ирландец» начали показывать на Netflix

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Отмечается, что из-за инцидента пришлось отменить тренировку команды, несмотря на то что 1 декабря «Сочи» предстоит сыграть с «Оренбургом» в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги.
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Не нужно быть большим оракулом, чтобы не понимать, что у Ротару в России есть серьёзные покровители во власти.
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Президент России Владимир Путин выразил недоумение, что в некоторых странах якобы в целях политкорректности отказались от слова "мама".
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Компания Xiaomi презентовала бюджетный внешний аккумулятор, который обладает функцией обогрева.
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Близкие Николая Носкова пропустят его первый после инсульта концерт

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Опрос показал отношение белорусов к России

Более половины (57,6%) жителей Белоруссии считают союзнические отношения с Россией наиболее приемлемыми для страны, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследования Центра международных отношений ИМИ МГИМО.
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Названы семь болезней, на которые указывает частая зевота

Слишком частая зевота может свидетельствовать о развитии серьезных заболеваний, выяснили ученые.
МИР 24 08:34
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