Экономика

Будущее России. Национальные проектыБудущее России. Национальные проектыСбербанк снизит ставку по ипотеке при покупке жилья через эскроу

Сбербанк планирует снизить ипотечную ставку на покупку квартир в домах, строящихся с использованием счетов эскроу в рамках проектного финансирования застройщиков.
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с чего всё началось

Сбербанк поможет застройщикам ускорить продажи

С 1 ноября Сбербанк запускает новый продукт, который ускорит продажи застройщикам, работающим через счета эскроу. Как рассказал «Ведомостям» вице-президент Сбербанка Сергей Бессонов, предложение позволит застройщику перераспределить часть скидки со своего кредита в пользу покупателя.
Ведомости20 октября в 17:30

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Сбербанк хочет выдавать ипотеку на новостройки от 1% годовых

Сибдомвчера в 23:08

Сбербанк снизит ставку по ипотеке на покупку жилья с эскроу-счетами

Известия21 октября в 06:13

Россияне смогут получить новую льготу по ипотеке. Но при одном условии

URA.Ru20 октября в 19:37

Сбербанк снизит ипотечные ставки на новостройки до ввода в эксплуатацию

РБК21 октября в 04:55

Сбербанк снизит ставку по ипотеке для жилья с эскроу

Интерфакс21 октября в 02:54

Сбербанк назвал новое условие для снижения ставки по ипотеке

RT на русском21 октября в 05:47

Сбербанк поможет застройщикам ускорить продажи

Ведомости20 октября в 17:30
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Шоу-бизнес

Галкин присоединился к троллингу Гузеевой

Вечерний курьер 21 октября в 08:32
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Авто

Компания Audi представила гибридный седан Audi A6 55 TFSI e quattro

Клиенты могут заряжать Audi A6 55 TFSI e quattro на общественных зарядных станциях до выходной мощности 7,4 кВт с помощью прилагаемого кабеля режима 3. Это означает, что для зарядки пустой высоковольтной батареи требуется примерно два с половиной часа.
SpeedMe 21 октября в 05:05
Армия и оружие

Военная полиция РФ начала патрулировать позиции армии САР у Манбиджа

РЕН ТВ вчера в 22:14
Шоу-бизнес

Меган Маркл рассказала о жизни в королевской семье

В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.
Srnsk вчера в 02:27
Политика

WP узнала о показаниях посла США на Украине против Трампа

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что президент США Дональд Трамп рассматривал предоставление финансовой помощи Украине в зависимости от публичных заявлений Киева о проведении расследования в отношении Джозефа Байдена и его сына.
РБК вчера в 17:56
Общество

Православный телеканал «Спас» запустит реалити-шоу в монастыре

Коммерсантъ вчера в 15:51
Общество

Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег

Ранее в Центробанке сообщили, что банковские мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
РИА Новости вчера в 23:37
Кино

Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов

На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.
КиноПоиск вчера в 11:11
Происшествия

Появилось видео смертельной перестрелки фермеров под Ростовом

Газета.Ru вчера в 21:56
Происшествия

Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае выросло до 17

Число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае увеличилось с 15 до 17 человек.
RT на русском вчера в 09:08
Политика

Путин и Эрдоган обсуждают ситуацию в Сирии

The Moscow Post вчера в 07:00
Происшествия

Адвокат заявил об отмене уголовного дела экс-губернатора Дубровского

Следственный департамент МВД отменил постановление о возбуждении дела против экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.
РБК вчера в 14:50
Общество

Великобритания сняла запрет на полеты в Шарм-эль-Шейх

Великобритания возобновляет полеты в египетский город Шарм-эль-Шейх спустя четыре года после крушения российского авиалайнера.
ТурДом вчера в 09:12
Происшествия

В центре Киева произошел взрыв, есть погибшие

В центре Киева произошел взрыв, в результате которого погибли два человека, сообщает ТАСС. Инцидент произошел на Пушкинской улице.
Газета.Ru вчера в 17:29
Футбол

Хабиб посетил матч «Реала» в ЛЧ

Российский боец Хабиб Нурмагомедов посетил матч третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов между «Галатасараем» и «Реалом».
Sportbox.RU вчера в 16:14
Шоу-бизнес

Игорь Петренко изменял первой супруге с Екатериной Климовой

В рамках телешоу «Судьба человека» киноактер Игорь Петренко решил признаться, что изменял первой супруге, которая родила ему двух детей, с Екатериной Климовой.
Discover24 вчера в 02:50
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов взял урок у шеф-повара

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов побывал в гостях у известного турецкого шеф-повара, сообщает телеканал «МИР 24».
МИР 24 вчера в 06:42
Происшествия

Дочь посла Ирана нашли мертвой в Москве

РБК вчера в 05:34
Путешествия

Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции

Отели популярного среди российских туристов китайского курорта Хайнань решили привлечь туристов системой all inclusive ("все включено"), которая практикуется в Турции, об этом сообщил президент совета директоров международного туристического сервиса города Санья Ван Дон Чин, его слова приводит сайт Ассоциации туроператоров России.
РИА Новости вчера в 21:51
Политика

Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США

Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru вчера в 19:17
Политика

Путин назвал Макрону условия для встречи в «нормандском формате»

Решить кризис пытаются с помощью минских соглашений, которые в феврале 2015 года согласовали лидеры «нормандской четверки» — дипломатической группы из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе.
Lenta.ru 21 октября в 12:54
Кино

Звезда «Игры престолов» сыграет главного злодея во «Властелине колец»

Британец Джозеф Моул, известный по роли в «Игре престолов», станет главным злодеем в сериале «Властелин колец».
Телеканал 360° вчера в 18:54
Авто

Volkswagen «сошлёт» Skoda в бюджетный сегмент

Напомним, что недавно представитель концерна VW сделал заяление о том, что компания намерена сделать бренд Skoda конкурентом таким бюджетным маркам как Dacia, Hyundai и Kia.
32CARS.ru вчера в 00:00
Общество

Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала

Верховный суд не нашел нарушений законодательства в изъятии ФСБ декларации об амнистии капитала при расследовании дела совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита.
РБК вчера в 20:35
Политика

Как Украина пытается добиться признания голодомора геноцидом

МИД Германии выступает против принятия бундестагом петиции о признании голодомора на Украине в начале 1930-х годов актом геноцида.
RT на русском вчера в 15:33
Интернет

В WhatsApp появилась новая функция

Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции, позволяющей ограничить список лиц, которые могут добавлять пользователя в групповые чаты.
РИА Новости вчера в 09:09
Общество

В Кремле назвали необъяснимыми данные Росстата о нищете россиян

Непонятно, откуда Росстат взял данные о бедности россиян — такое заявление сделали в Кремле в ответ на отчет статистиков о том, что половине граждан России хватает денег только на еду и одежду.
SakhalinMedia.ru вчера в 08:05
Кино

Опубликован трейлер «Бладшота» с Вином Дизелем

Газета.Ru 21 октября в 05:36
Общество

Зампред мурманской Общественной палаты извинилась за фото с икрой

РБК 21 октября в 15:58
Как работают Яндекс.Новости?
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