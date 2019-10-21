Экономика

Deita.ruDeita.ruСбербанк снизит ставку по ипотеке

Сбербанк уже заявил, что такая льгота для россиян появится в самое ближайшее время. Уточняется, что снижение ставки по ипотеке будет возможно только в том случае, если компания-застройщик часть скидки своего кредита отдаст покупателю.
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с чего всё началось

Сбербанк поможет застройщикам ускорить продажи

Как рассказал «Ведомостям» вице-президент Сбербанка Сергей Бессонов, предложение позволит застройщику перераспределить часть скидки со своего кредита в пользу покупателя. Эту скидку покупатель получит в виде сниженной процентной ставки по ипотеке.
Ведомости20 октября в 17:30

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Сбербанк снизит ставку по ипотеке для жилья с эскроу

Интерфакс21 октября в 02:54

Сбербанк назвал новое условие для снижения ставки по ипотеке

RT на русском21 октября в 05:47

Сбербанк снизит ипотечные ставки на новостройки до ввода в эксплуатацию

РБК21 октября в 04:55

«Сбербанк» предоставит возможность оформить ипотеку от 1% на квартиры в новостройках

Finam.Ru21 октября в 03:18

Что такое эскроу-счет?

Аргументы и Фактывчера в 11:24

Россияне смогут получить новую льготу по ипотеке. Но при одном условии

URA.Ru20 октября в 19:37

Сбербанк поможет застройщикам ускорить продажи

Ведомости20 октября в 17:30
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Шоу-бизнес

Пугачева приготовила обед и ужин для Бориса Рубиновского

Территория новостей вчера в 10:32
Политика

Посольство России запросило у Госдепа информацию о задержании Билалова

Посольство России в Вашингтоне ожидает от Госдепартамента уточнения информации по поводу задержания в Майами экс-гендиректора «Курортов Северного Кавказа» и бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова.
РБК 02:05
Баскетбол

«Клипперс» обыграли «Лейкерс» на старте сезона НБА

Действующий чемпион НБА "Торонто Рэпторз" одержал победу в овертайме над "Нью-Орлеан Пеликанс" в стартовом матче регулярного чемпионата сезона-2019/20.
РИА Новости 01:33
Общество

Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть

Испанские диетологи рассказали о продуктах, которые лучше исключить из своего рациона.
Sport24.ru 20 октября в 17:10
Армия и оружие

Путин и Эрдоган договорились по Сирии

Владимир Путин по итогам более чем шестичасовых переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара достигли ряда соглашений по ситуации на севере Сирии.
РИА Новости вчера в 13:20
Общество

В Москве госпитализировали Елену Малышеву

Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом телеведущая сообщила в Instagram.
РИА Новости 01:39
Армия и оружие

Глава Пентагона неожиданно прибыл в Ирак

Глава Минобороны США Марк Эспер прибыл с необъявленным визитом в Багдад, передает Reuters.
Росбалт 02:59
Общество

Зампред мурманской Общественной палаты извинилась за фото с икрой

РБК 21 октября в 15:58
Происшествия

Появилось видео с места смертельной перестрелки фермеров под Ростовом

Кадры с места перестрелки на хуторе Чернозубовка в Орловском районе Ростовской области, где погибли пять человек, оказались в распоряжении РЕН ТВ.
Известия вчера в 17:39
Политика

В Кремле не увидели предпосылок для созыва «нормандской четверки»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не видит предпосылок к проведению саммита в «нормандском формате», о которых ранее заявил глава Украины Владимир Зеленский.
Московский Комсомолец 02:51
Путешествия

Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции

РИА Новости вчера в 21:51
Армия и оружие

Дипломат заявил о готовности России соблюдать мораторий по РСМД

Заместитель постпреда России при отделении ООН Андрей Белоусов заявил, что Москва будет в одностороннем порядке выполнять мораторий на развёртывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, пока в соответствующих регионах не появится вооружение США.
RT на русском вчера в 21:17
Единоборства

Волков остался без соперника на UFC

Турнир состоится в Москве девятого ноября, бой Волкова и дос Сантоса должен был стать вишенкой на торте.
The Moscow Post вчера в 06:36
Кино

Севастопольский кинотеатр «Россия» станет Домом кино

В севастопольском кинотеатре "Россия" идут работы по капитальному ремонту.
Новый Севастополь вчера в 09:55
Происшествия

В пермском бассейне «Олимпия» погибла вторая девочка за год

11-летняя девочка скончалась во время тренировки в бассейне – в это время там проходило занятие по синхронному плаванию.
Газета.Ru вчера в 16:03
Армия и оружие

Песков заявил, что США предали курдов и вынудили их воевать с Турцией

США, которые последние несколько лет были самыми близкими союзниками курдов, бросили их, оставив на границе, вынуждая воевать с турками, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри, который выразил сомнение в том, что курды покинут обозначенные в договоренностях территории.
РИА Новости 02:40
Экономика

Нобелевский лауреат счёл мифом пользу от снижения налогов

Банерджи считает, что необходимо поднять налоги для богатых людей и «раздать деньги» людям, чтобы они могли их потратить, а это, в свою очередь, будет увеличивать инвестиции.
Говорит Москва 02:57
Политика

Парламент Британии принял законопроект о Brexit

Британские депутаты поддержали новый законопроект о Brexit.
Газета.Ru вчера в 14:23
Шоу-бизнес

Меган Маркл впервые откровенно рассказала о жизни в королевской семье

В фильме Меган Маркл призналась, что страдает.
Городской портал Новый Нижний 00:43
Здоровье

В Кургане совершён мировой прорыв в лечении стеноза позвоночника

В Центре Илизарова в Кургане совершён мировой прорыв в лечении стеноза позвоночника — проведены 4 операции с использованием уникальной зарубежной методики.
Уральский меридиан вчера в 09:56
Происшествия

Правозащитники заявили об обысках в «Комитете за гражданские права»

«Блокировали дверь, только сейчас удалось нам ее открыть, к нам стоят спиной, проводят обыск в отсутствии арендатора помещений и других уполномоченных лиц», — заявил правозащитник.
РБК вчера в 12:33
Экономика

В резком росте доходов россиян усомнились

Экономисты усомнились в оценке Росстата, заявившего о взрывном росте реальных располагаемых доходов населения.
Lenta.ru вчера в 23:10
Политика

Посол США на Украине дал показания против Трампа

Дональд Трамп в обмен на военную помощь Киеву требовал от Владимира Зеленского публично пообещать провести расследование против Хантера Байдена, заявил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.
Газета.Ru 02:32
Путешествия

Ряд отелей, работавшие с Thomas Cook, выходят на российский рынок

Юналан подчеркнул, что у Thomas Cook на многих рынках, в том числе и на турецком, были большие объемы, поэтому сразу после остановки деятельности британского туроператора ряд отелей испытывали проблемы с загрузкой.
Интерфакс вчера в 12:04
Происшествия

В центре Киева произошел взрыв, есть погибшие

Газета.Ru вчера в 17:29
Экономика

РЖД оценили скоростную магистраль из Петербурга в Нижний в ₽2,3 трлн

По подсчетам РЖД, из почти 2,3 трлн руб. суммарной стоимости проекта в 1,59 трлн руб. обойдется участок Петербург — Москва протяженностью 659 км, еще 530 млрд руб. будет стоить участок Москва — Нижний Новгород, протяженность которого составит 421 км. Еще 30,6 млрд руб. составят затраты на проектирование петербуржского участка.
РБК вчера в 23:59
Происшествия

Возбуждено дело из-за гибели рабочих на руднике в Красноярском крае

Московский Комсомолец 02:58
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Кино

Опубликован трейлер «Звездные Войны: Скайуокер. Восход»

В последней части саги зрители увидят противостояния ситхов и джедаев, а также финал истории Скайуокеров.
Газета.Ru вчера в 01:18
Происшествия

Владелица польской фирмы выбросила умирающего украинца на улицу

В Польше владелица фирмы выбросила на улице умирающего работника, об этом сообщает телеканал ТСН.
РИА Новости вчера в 17:50
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