Экономика

Deita.ruDeita.ruСбербанк снизит ставку по ипотеке

Сбербанк уже заявил, что такая льгота для россиян появится в самое ближайшее время. Уточняется, что снижение ставки по ипотеке будет возможно только в том случае, если компания-застройщик часть скидки своего кредита отдаст покупателю.
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с чего всё началось

Сбербанк поможет застройщикам ускорить продажи

Как рассказал «Ведомостям» вице-президент Сбербанка Сергей Бессонов, предложение позволит застройщику перераспределить часть скидки со своего кредита в пользу покупателя. Эту скидку покупатель получит в виде сниженной процентной ставки по ипотеке.
Ведомости20 октября в 17:30

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Банки придумывают новые соблазнительные ипотечные программы

Сибдом04:43

Сбербанк поможет застройщикам ускорить продажи

Ведомости20 октября в 17:30

Сбербанк назвал новое условие для снижения ставки по ипотеке

RT на русскомвчера в 05:47

Сбербанк снизит ипотечные ставки на новостройки до ввода в эксплуатацию

РБКвчера в 04:55

Сбербанк снизит ставку по ипотеке для жилья с эскроу

Интерфаксвчера в 02:54

Россияне смогут получить новую льготу по ипотеке. Но при одном условии

URA.Ru20 октября в 19:37

Сбербанк снизит ставку по ипотеке на покупку жилья с эскроу-счетами

Известиявчера в 06:13
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Бузова купила квартиру за 120 миллионов

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Пять человек погибли, еще двое госпитализированы после перестрелки в Орловском районе Ростовской области, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе регионального главка МВД.
ТАСС 11:13
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Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии

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Олигарх Игорь Коломойский посоветовал бывшему президенту Украины Петру Порошенко быть осторожнее в высказываниях касательно самого бизнесмена и близкого к его структурам канала «1+1».
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Турецкий голкипер был удален с поля на 11-й секунде матча

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Общество

Синоптики предупредили о скором похолодании в Центральной России

В центральных регионах России с середины недели ожидается похолодание, сообщает "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.
РИА Новости 05:42
Политика

Зеленский принял участие в церемонии интронизации императора Японии

REGNUM 02:26
Экономика

Добровольные пенсионные накопления россиян застрахуют

Национальный расчетный депозитарий (НРД) может застраховать добровольные пенсионные накопления россиян в размере до 1,4 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 18:55
Общество

Мурманская чиновница извинилась за фото с банками икры

Замглавы Общественной палаты Мурманской области, руководитель местного совета сторонников "Единой России" Юлия Величко извинилась за фото холодильника, набитого красной икрой.
Газета.Ru 08:37
Шоу-бизнес

Подруга Началовой опубликовала ранее неизвестное видео с певицей

Экс-директор и подруга певицы Юлии Началовой, которая ушла из жизни в марте, Анна Исаева опубликовала в социальной сети Instagram ранее неизвестное видео с артисткой.
Rostov gazeta 10:30
Политика

Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО

Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 14:12
Армия и оружие

Российские вертолеты сели на бывшей базе США в Сирии

Вертолеты Воздушно-космических сил России приземлились на аэродроме Табка, где ранее находилась американская военная база.
Lenta.ru 02:19
Политика

Германия отказалась признать голодомор геноцидом украинцев

Правительство Германии не считает массовую гибель граждан СССР от голода в 1932-1933 годах геноцидом украинского народа.
Lenta.ru 07:07
Общество

Росстат назвал сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат

Росстат назвал сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат за последние пять лет.
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Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова показала нового бойфренда

«Спокойной ночи, мой король!» - написала Феофилактова под снимком. Звезда также показала фанатам подаренное бойфрендом кольцо.
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Кино

Вин Дизель возвращается к жизни в трейлере фильма «Бладшот»

Вышел трейлер фильма «Бладшот» — экранизации одноименного комикса. Главную роль в боевике сыграл Вин Дизель.
Афиша Daily вчера в 05:03
Происшествия

Красноярские власти прокомментировали аварию на руднике «Таймырский»

RT на русском 10:08
Общество

Экс-президент США Джимми Картер госпитализирован с переломом таза

Экс-президент США Джимми Картер госпитализирован с переломом таза, об этом сообщает информационное агентство Associated Press.
ФАН 08:51
Политика

Путин и Эрдоган не обсуждали поставки Су-35 и Су-57 в Турцию

Российский и турецкий президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Сочи не поднимали тему поставок в Турцию российских истребителей Су-35 и Су-57.
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Происшествия

Сейф с золотом найден на месте прорыва дамб в Красноярске

Газета.Ru 04:36
Экономика

«Денег не дадим»: Россия может отказать Белоруссии в кредите

Минск рассчитывает занять у Москвы 600 миллионов долларов. Эти деньги нужны для погашения уже имеющихся долгов.
РИА Новости 01:00
Экономика

В России выросло число долларовых миллиардеров

Уточняется, что одновременно выросло и число долларовых миллионеров — с 172 тыс. до 246 тыс. По оценкам аналитиков, 10% самых богатых россиян контролируют 83% всего личного благосостояния в стране.
RT на русском вчера в 07:44
Культура

Соловьев ответил на острые шутки Урганта

В вечернем шоу на «Первом канале» Иван Ургант пошутил над телеведущим Владимиром Соловьевым.
Комсомольская правда 09:47
Общество

Обещавшая не рожать британка забеременела в 22-й раз

Семья не хотела заводить новых детей еще после рождения двадцатого ребенка. Ранее женщина в Индии родила в возрасте 75 лет.
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Общество

Польский суд разрешил выдать России экс-главу НПО «Космос» Чернякова

Бывшего руководителя НПО «Космос» Андрея Чернякова экстрадируют в Россию.
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Армия и оружие

На Украине показали барражирующий боеприпас «Тихий гром»ST-35

ГЛАС.RU 09:46
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В Steam скоро может появиться больше игр от Electronic Arts

Бдительные пользователи Steam обратили внимание на то, что кто-то проводил в магазине Valve пробные тестовые запуски клиента Origin.
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Восьмиклассник подавился воздушным шариком и умер в школе под Самарой

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