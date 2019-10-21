Экономика
Deita.ruСбербанк снизит ставку по ипотеке
Сбербанк уже заявил, что такая льгота для россиян появится в самое ближайшее время. Уточняется, что снижение ставки по ипотеке будет возможно только в том случае, если компания-застройщик часть скидки своего кредита отдаст покупателю.
Читать в источнике
Оценить189
с чего всё началось
Как рассказал «Ведомостям» вице-президент Сбербанка Сергей Бессонов, предложение позволит застройщику перераспределить часть скидки со своего кредита в пользу покупателя. Эту скидку покупатель получит в виде сниженной процентной ставки по ипотеке.Ведомости20 октября в 17:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 22:46, Ашберн
Политика
Исполняющий обязанности посла США на Украине дал показания в конгрессе
Исполняющий обязанности посла США на Украине Билл Тейлор дал показания в конгрессе по поводу предполагаемого давления американского лидера Дональда Трампа на украинского коллегу Владимира Зеленского.
Технологии
Функция Remote Play Together для Steam теперь доступна всем
Игровой сервис Steam начал публичное бета-тестирование функции Remote Play Together, которая позволит приглашать других пользователей в игру с локальным мультиплеером, кооперативом или общим/разделённым экраном.
Армия и оружие
Эрдоган объяснил Путину цели операции Турции в Сирии
Президент России Владимир Путин после переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что он разъяснил цели и задачи военной операции Анкары в Сирии.
Политика
В «Азове» отреагировали на призыв в США признать полк террористами
«Полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что, приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», — говорится в сообщении на сайте организации.
Кино
Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов
На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.
Здоровье
О смертельной опасности аспирина для детей рассказала врач
Врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева считает, что прием аспирина несет смертельную опасность для детей.
Политика
Парламент Великобритании отклонил законопроект Джонсона о Brexit
Депутаты Парламента Великобритании отклонили предложенный премьер-министром Борисом Джонсоном законопроект о Brexit.
Политика
Эрдоган заявил о гибели двух россиян при строительстве АЭС в Турции
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о гибели двух российских граждан во время строительства атомной электростанции «Аккую» в Турции.
Интернет
В WhatsApp появилась новая функция
Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции, позволяющей ограничить список лиц, которые могут добавлять пользователя в групповые чаты.
Шоу-бизнес
Показавшая «беременный» живот Нинидзе принимает поздравления
Актриса Нино Нинидзе, которая на протяжении последних нескольких месяцев встречается с актером Максимом Виторганом, опубликовала в Instagram снимок с большим животом.
Футбол
Греческие фанаты избили немецких болельщиков на матче ЛЧ
Футбол
«Ювентус» одержал волевую победу над «Локомотивом» в Лиге чемпионов
Итальянский «Ювентус» победил московский «Локомотив» в третьем туре группового раунда Лиги чемпионов.
Общество
Силуанов пообещал, что новый налог распространят еще на 13 регионов
В 2020 году к эксперименту со специальным налоговым режимом для самозанятых планируется подключить 13 новых регионов.
Политика
Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Общество
Жену Зеленского обвинили в неуважении к императору Японии
Пользователи Сети раскритиковали образ первой леди Украины Елены Зеленской во время приема у императора Японии Нарухито, обвинив ее в неуважении к монарху.
Технологии
Orange открывает корпоративный стартап-акселератор в «Сколково»
Российский Orange Fab, который сегодня начинает работу в «Сколково», станет первым корпоративным акселератором в сети, управляемым Orange Business Services и сфокусированным на совместных инновациях с корпорациями.
Общество
Врачей Иркутской области лишили положенной по указам Путина зарплаты
Почти половина врачей Иркутской области в 2018 году не получала зарплату, соответствующую майскому указу президента России Владимира Путина.
Гаджеты
Honor представил «молодёжный смартфон» Honor 20 Lite
Футбол
«Милан» предложит 25 млн евро за футболиста ЦСКА
Согласно информации источника, представители «россонери» следят за 22-летним исполнителем уже больше года и собираются предложить за него 25 миллионов евро в грядущее зимнее трансферное окно.
Шоу-бизнес
Галкин присоединился к троллингу Гузеевой
Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
Армия и оружие
Военная полиция РФ патрулирует позиции армии Сирии вблизи Манбиджа
Военная полиция РФ в провинции Алеппо в Сирии начала патрулировать передовые позиции армии САР вблизи Манбиджа, который в результате операции Турции против курдов-террористов перешел под контроль Дамаска.
Общество
Диетолог рассказала, с чем нельзя пить чай
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе чая и объяснила, как его следует пить. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Общество
Украинское КБ может передать Китаю технологии по Ан-225
Издание отмечает, что в Пекине рассчитывают использовать наработки по Ан-225 с целью вывести потенциал авиаперевозок на новый уровень.
Здоровье
Названы 3 молочных продукта, которые провоцируют риск рака простаты
Врачи определили три молочных продукта, которые провоцируют у мужчин возникновение рака простаты, сообщает профильное издание medikforum.
Общество
Почему не работает HDRezka. Серверы Moonwalk ушли в офлайн навсегда
Расположенный в Нидерландах стриминговый сервис Moonwalk, плеер которого использовался на множестве популярных российских сайтов с кино, мультфильмами и сериалами, был отключен по инициативе голландской организации по защите авторских прав BREIN, которая работала совместно с другими аналогичными организациями.