Экономика

Deita.ruDeita.ruСбербанк снизит ставку по ипотеке

Сбербанк уже заявил, что такая льгота для россиян появится в самое ближайшее время. Уточняется, что снижение ставки по ипотеке будет возможно только в том случае, если компания-застройщик часть скидки своего кредита отдаст покупателю.
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с чего всё началось

Сбербанк поможет застройщикам ускорить продажи

Как рассказал «Ведомостям» вице-президент Сбербанка Сергей Бессонов, предложение позволит застройщику перераспределить часть скидки со своего кредита в пользу покупателя. Эту скидку покупатель получит в виде сниженной процентной ставки по ипотеке.
Ведомости20 октября в 17:30

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Сбербанк снизит ипотечные ставки на новостройки до ввода в эксплуатацию

РБКвчера в 04:55

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Известиявчера в 06:13

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Россияне смогут получить новую льготу по ипотеке. Но при одном условии

URA.Ru20 октября в 19:37

Сбербанк поможет застройщикам ускорить продажи

Ведомости20 октября в 17:30
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О смертельной опасности аспирина для детей рассказала врач

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Депутаты Парламента Великобритании отклонили предложенный премьер-министром Борисом Джонсоном законопроект о Brexit.
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В WhatsApp появилась новая функция

Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции, позволяющей ограничить список лиц, которые могут добавлять пользователя в групповые чаты.
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Актриса Нино Нинидзе, которая на протяжении последних нескольких месяцев встречается с актером Максимом Виторганом, опубликовала в Instagram снимок с большим животом.
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Постпредство РФ посоветовало НАТО купить учебники по истории

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Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
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Появилось видео смертельной перестрелки фермеров под Ростовом

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Пользователи Сети раскритиковали образ первой леди Украины Елены Зеленской во время приема у императора Японии Нарухито, обвинив ее в неуважении к монарху.
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Военная полиция РФ патрулирует позиции армии Сирии вблизи Манбиджа

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Диетолог рассказала, с чем нельзя пить чай

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе чая и объяснила, как его следует пить. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
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