Как рассказал «Ведомостям» вице-президент Сбербанка Сергей Бессонов, предложение позволит застройщику перераспределить часть скидки со своего кредита в пользу покупателя. Эту скидку покупатель получит в виде сниженной процентной ставки по ипотеке.

с чего всё началось

Сбербанк уже заявил, что такая льгота для россиян появится в самое ближайшее время. Уточняется, что снижение ставки по ипотеке будет возможно только в том случае, если компания-застройщик часть скидки своего кредита отдаст покупателю.

Гаджеты Galaxy S10 и Note10 запрещают банки по всему миру Британский банк Nationwide Building Society отключил опцию входа по отпечаткам пальцев в своем приложении для владельцев телефонов Samsung Galaxy S10, а NatWest полностью убрал поддержку телефонов серии S10.

Армия и оружие Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным В ведомстве пояснили, что отмена пуска никак не повлияла на успех учений «Гром-2019», так как их целью был не запуск максимального числа ракет, а проверка системы боевого управления вооруженными силами.

Общество Названы сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат в России Наиболее существенно за последние пять лет (с 2013 по 2018 год) в России выросли зарплаты работников, занятых в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений.

Происшествия Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае выросло до 17 Число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае увеличилось с 15 до 17 человек.

Армия и оружие Асад заявил Путину, что Дамаск против любого захвата своих территорий Президент Сирии Башар Асад заявил по телефону российскому коллеге Владимиру Путину, что Дамаск выступает против любого захвата своих территорий, а в сложившейся ситуации на севере страны виноваты те, кто преследовал сепаратистские цели.

Экономика «Трансмашхолдинг» рассказал, как 30 сварщиков из ЮАР работали на заводе в Твери Российская группа "Трансмашхолдинг" (ТМХ) привезла на завод в Твери для обмена опытом 30 южноафриканских сварщиков, и они показали невероятно высокий уровень профессионального мастерства, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор компании Кирилл Липа в преддверии форума "Россия-Африка", который открывается в среду.

Политика Палата представителей США приняла резолюцию по делу Пола Уилана Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, в которой призывает российские власти предоставить доказательства вины со стороны обвиняемого в шпионаже Пола Уилана или же освободить его, передает The Hill.

Происшествия Появилось видео с места смертельной перестрелки фермеров под Ростовом Кадры с места перестрелки на хуторе Чернозубовка в Орловском районе Ростовской области, где погибли пять человек, оказались в распоряжении РЕН ТВ.

Футбол Вратарь забил красивый гол со штрафного на последних минутах матча Голкипер «Улл/Киса» смог забить гол на последних минутах матча против команды «Шейд», обеспечив свой клуб победой.

Игры Инсайдер: новый «Бэтмен» называется Batman: Arkham Legacy Известный инсайдер Sabi, который перед Е3 2019 и gamescom 2019 выдал ряд неанонсированных проектов, сообщил, что новая часть «Бэтмена» носит подзаголовок Arkham Legacy.

Здоровье Опрос показал, сколько россиян принимают витамины Половина россиян принимают витамины или минеральные вещества при ухудшении здоровья и по рекомендациям врача, показал опрос ВЦИОМ.

Общество Россияне определили самую бесполезную бытовую технику Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала Hi-Tech Mail.ru, передает ТАСС.

Экономика ЦБ просят отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы Банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие представители рынка направили ЦБ предложение об отмене 27 норм законодательства о борьбе с отмыванием денег, которые, по их мнению, устарели, являются непрофильными или усложняют исполнение законодательства.

Политика Посольство РФ запросило у Госдепа разъяснения о депортации Бутиной Посольство России в США направило в Госдепартамент ноту с просьбой разъяснить порядок возвращения осужденной в США россиянки Марии Бутиной на родину, передает ТАСС.

Культура Студентка Якутской балетной школы – стипендиат Фонда Галины Улановой! Способности студентки ранее отмечены стипендиальной поддержкой Рескома профсоюза работников культуры РС(Я), НП «Амвей».

Интернет В WhatsApp появилась новая важная функция В новой версии приложения для Android появились некоторые настройки, которые сделают чат более безопасным.

Экономика Спрос на бензин в России показал рекордное падение за четыре года Спрос на бензин снизился на 1% с начала года и поставил рекорд, сообщили во вторник "Известия".

Шоу-бизнес Галкин присоединился к троллингу Гузеевой Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.

Общество Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Экономика В 2020 году в России пройдут массовые увольнения В России в 2020 году в пройдут массовые увольнения: каждая десятая компания страны собирается сокращать своих сотрудников.