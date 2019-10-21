Экономика

Deita.ruDeita.ruСбербанк снизит ставку по ипотеке

Сбербанк уже заявил, что такая льгота для россиян появится в самое ближайшее время. Уточняется, что снижение ставки по ипотеке будет возможно только в том случае, если компания-застройщик часть скидки своего кредита отдаст покупателю.
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с чего всё началось

Сбербанк поможет застройщикам ускорить продажи

Как рассказал «Ведомостям» вице-президент Сбербанка Сергей Бессонов, предложение позволит застройщику перераспределить часть скидки со своего кредита в пользу покупателя. Эту скидку покупатель получит в виде сниженной процентной ставки по ипотеке.
Ведомости20 октября в 17:30

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Дом старый, ставка новая

Российская газета13:40

Сбербанк назвал новое условие для снижения ставки по ипотеке

RT на русскомвчера в 05:47

«Сбербанк» предоставит возможность оформить ипотеку от 1% на квартиры в новостройках

Finam.Ruвчера в 03:18

Сбербанк снизит ипотечные ставки на новостройки до ввода в эксплуатацию

РБКвчера в 04:55

Сбербанк снизит ставку по ипотеке для жилья с эскроу

Интерфаксвчера в 02:54

Россияне смогут получить новую льготу по ипотеке. Но при одном условии

URA.Ru20 октября в 19:37

Сбербанк поможет застройщикам ускорить продажи

Ведомости20 октября в 17:30
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