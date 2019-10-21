Экономика

Deita.ruDeita.ruСбербанк снизит ставку по ипотеке

Сбербанк уже заявил, что такая льгота для россиян появится в самое ближайшее время. Уточняется, что снижение ставки по ипотеке будет возможно только в том случае, если компания-застройщик часть скидки своего кредита отдаст покупателю.
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с чего всё началось

Сбербанк поможет застройщикам ускорить продажи

Как рассказал «Ведомостям» вице-президент Сбербанка Сергей Бессонов, предложение позволит застройщику перераспределить часть скидки со своего кредита в пользу покупателя. Эту скидку покупатель получит в виде сниженной процентной ставки по ипотеке.
Ведомости20 октября в 17:30

Подробнее о событии

Что такое эскроу-счет?

Аргументы и Фактывчера в 11:24

Сбербанк назвал новое условие для снижения ставки по ипотеке

RT на русском21 октября в 05:47

Россияне смогут получить новую льготу по ипотеке. Но при одном условии

URA.Ru20 октября в 19:37

«Сбербанк» предоставит возможность оформить ипотеку от 1% на квартиры в новостройках

Finam.Ru21 октября в 03:18

Сбербанк снизит ставку по ипотеке для жилья с эскроу

Интерфакс21 октября в 02:54

Сбербанк снизит ипотечные ставки на новостройки до ввода в эксплуатацию

РБК21 октября в 04:55

Сбербанк поможет застройщикам ускорить продажи

Ведомости20 октября в 17:30
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Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 03:15, Вашингтон
Общество

Зампред мурманской Общественной палаты извинилась за фото с икрой

РБК 21 октября в 15:58
Происшествия

Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии

ТАСС вчера в 02:56
Политика

Как Россия собирается развивать экономическое сотрудничество с Африкой

23 и 24 октября в Сочи состоится форум Россия — Африка, где впервые на одной площадке представители бизнеса и власти из африканских стран обсудят с российскими коллегами возможность увеличения инвестиционной активности и расширения взаимовыгодной торговли.
RT на русском вчера в 11:04
Общество

Посольство России запросило у Госдепа информацию о задержании Билалова

Посольство России в Вашингтоне ожидает от Госдепартамента уточнения информации по поводу задержания в Майами экс-гендиректора «Курортов Северного Кавказа» и бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова.
РБК 02:05
Происшествия

В центре Киева произошел взрыв, есть погибшие

Газета.Ru вчера в 17:29
Происшествия

Появилось видео с места перестрелки в Ростовской области

В результате перестрелки на хуторе Чернозубов погибли пять человек, еще двух раненых доставили в больницу.
РБК вчера в 19:26
Гаджеты

Представлен «молодёжный смартфон» Honor 20 Lite

Aobe.ru вчера в 11:46
Экономика

В резком росте доходов россиян усомнились

Экономисты усомнились в оценке Росстата, заявившего о взрывном росте реальных располагаемых доходов населения.
Lenta.ru вчера в 23:10
Политика

Зеленский рассчитывает на скорую встречу в «нормандском формате»

Украина выполнила условия для проведения встречи в «нормандском формате» и ожидает ответных шагов со стороны партнёров, заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером, сообщили 23 октября в пресс-службе президента Украины.
REGNUM 02:24
Общество

В Москве госпитализировали Елену Малышеву

Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом телеведущая сообщила в Instagram.
РИА Новости 01:39
Путешествия

Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции

РИА Новости вчера в 21:51
Технологии

Функция Remote Play Together для Steam теперь доступна всем

Игровой сервис Steam начал публичное бета-тестирование функции Remote Play Together, которая позволит приглашать других пользователей в игру с локальным мультиплеером, кооперативом или общим/разделённым экраном.
Игромания.ру вчера в 02:02
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Армия и оружие

Глава Пентагона прибыл в Ирак с необъявленным визитом

Глава Минобороны США Марк Эспер прибыл с необъявленным визитом в Багдад, передает Reuters.
Газета.Ru 01:46
Общество

Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег

Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
РИА Новости вчера в 23:37
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева пожаловалась на травлю в соцсетях

Актриса Наталья Бочкарева разместила в инстаграме обращение к поклонникам и журналистам, в котором рассказала о многочисленных нападках и травле в соцсетях.
РИА Новости вчера в 10:18
Кино

Мединский представил «доску позора» российского кино

Министр культуры Владимир Мединский на презентации в Минкультуры представил анонсированную им ранее «доску позора» отечественных фильмов, которые получили государственную поддержку, но в итоге не вернули возвратные субсидии или так и не вышли в прокат, передает корреспондент RNS.
Rambler News Service 21 октября в 05:10
Технологии

Тест на IQ: проверьте, какую зарплату вы можете получать с вашим интеллектом

Несомненно, в нашей стране есть и фирмы, которые ценят начитанных, умных и сообразительных людей.
Pro Город Йошкар-Ола 01:30
Политика

В Москве назначили нового главу департамента соцзащиты

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Евгения Стружака, который ранее занимал пост заместителя руководителя аппарата мэра, на должность главы департамента труда и соцзащиты населения столицы.
ТАСС 02:16
Спорт

Мария Ласицкене победила на Всемирных военных играх

Спортсменка из Кабардино-Балкарии Мария Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на VII Всемирных военных играх, установив рекорд турнира.
Кавказский узел 01:10
Культура

Добронравов прокомментировал новое название «Сватов»

Gazeta.SPb 21 октября в 17:16
Общество

В Москве женщины отомстили «рассевшимся» в метро мужчинам

Пассажирки Московского метрополитена придумали способ, как «отомстить» мужчинам, сидящим в общественном транспорте с широко раздвинутыми ногами.
Известия вчера в 10:13
Хоккей

Два очка Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Калгари»

Встреча прошла на стадионе «Скоттибанк Саддлдом» в Калгари и завершилась победой гостей с результатом 5:3. К двум шайбам «Вашингтона» в матче руку приложил российский форвард Александр Овечкин.
Нева Спорт 01:11
Армия и оружие

Турция прекратила военную операцию в Сирии

Согласно заявлению главы МИД РФ Сергея Лаврова, начиная с 12:00 23 октября, на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы, которые начнут совместное патрулирование района, пишет ТАСС.
Инфорос 01:53
Здоровье

Хирурги ОДКБ впервые удалили опухоль печени эндоскопическим способом

Хирургическая бригада Областной детской клинической больницы провела уникальную для Свердловской области операцию по удалению злокачественной опухоли печени 16-летней пациентке.
Телеканал ОТВ 02:57
Шоу-бизнес

Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации

Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
ФАН 21 октября в 01:47
Общество

Адвокат: дело против экс-главы Челябинской области прекращено

Рустам Курмаев, адвокат бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, сообщил, что следственный департамент МВД России отменил постановление о возбуждении уголовного дела в отношении его подзащитного.
RT на русском вчера в 16:41
Общество

Соловьев ответил на шутку Урганта о себе

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что шоумен Иван Ургант с помощью шуток о нем поднимает рейтинги своей программы.
URA.Ru вчера в 10:59
Политика

Госдеп оценил договоренность России и Турции по Сирии: «Много дыр»

Договоренность между Россией и Турцией по военной операции "Источник мира" остановит продвижение турецких сил вглубь Сирии, однако в соглашении между Москвой и Анкарой есть "много дыр".
Московский Комсомолец 01:50
Шоу-бизнес

Подруга Началовой опубликовала ранее неизвестное видео с певицей

Экс-директор и подруга певицы Юлии Началовой, которая ушла из жизни в марте, Анна Исаева опубликовала в социальной сети Instagram ранее неизвестное видео с артисткой.
Rostov gazeta вчера в 10:30
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