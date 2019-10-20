Экономика

REGNUMREGNUMСбербанк рассказал о ставках по ипотеке от 1%

Сбербанк уже в ближайшее время намерен снизить ставку по ипотеке на приобретение жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета. Об этом заявили в финансовой организации 21 октября.
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с чего всё началось

Сбербанк поможет застройщикам ускорить продажи

Как рассказал «Ведомостям» вице-президент Сбербанка Сергей Бессонов, предложение позволит застройщику перераспределить часть скидки со своего кредита в пользу покупателя. Эту скидку покупатель получит в виде сниженной процентной ставки по ипотеке.
Ведомости20 октября в 17:30

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Сбербанк хочет выдавать ипотеку на новостройки от 1% годовых

Сибдомвчера в 23:08

Россияне смогут получить новую льготу по ипотеке. Но при одном условии

URA.Ru20 октября в 19:37

Сбербанк назвал новое условие для снижения ставки по ипотеке

RT на русском21 октября в 05:47

Сбербанк снизит ипотечные ставки на новостройки до ввода в эксплуатацию

РБК21 октября в 04:55

Сбербанк снизит ставку по ипотеке для жилья с эскроу

Интерфакс21 октября в 02:54

Дом старый, ставка новая

Российская газетавчера в 13:40

Сбербанк поможет застройщикам ускорить продажи

Ведомости20 октября в 17:30
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Космос

Илон Маск отправил первый твит через спутниковую сеть Starlink

Глава аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск сделал первую запись в твиттере, воспользовавшись подключением через глобальную спутниковую интернет-систему Starlink.
Вести.Хайтек вчера в 07:34
Происшествия

В центре Киева произошел взрыв, есть погибшие

В центре Киева произошел взрыв, в результате которого погибли два человека, сообщает ТАСС. Инцидент произошел на Пушкинской улице.
Газета.Ru вчера в 17:29
Политика

Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США

Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru вчера в 19:17
Общество

В Кремле назвали необъяснимыми данные Росстата о нищете россиян

Непонятно, откуда Росстат взял данные о бедности россиян — такое заявление сделали в Кремле в ответ на отчет статистиков о том, что половине граждан России хватает денег только на еду и одежду.
SakhalinMedia.ru вчера в 08:05
Футбол

Каррера заявил, что готов снова поработать в России

RT на русском вчера в 15:51
Политика

Главой СПЧ назначен Валерий Фадеев

Новым главой Совета по правам человека при президенте РФ назначен Валерий Фадеев, сменивший на этом посту Михаила Федотова, возглавлявшего СПЧ с 2010 года.
Daily Storm 21 октября в 10:01
Шоу-бизнес

Галкин присоединился к троллингу Гузеевой

Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
Вечерний курьер 21 октября в 08:32
Футбол

«Ювентус» обыграл «Локомотив» в Лиге чемпионов

Коммерсантъ вчера в 16:57
Авто

Mitsubishi везёт в Россию «прощальную» версию Mitsubishi Pajero

Российское представительство марки - компания «ММС Рус» - объявила о прекращении поставок внедорожников Mitsubishi Pajero в Россию.
SpeedMe 21 октября в 03:47
Кино

Треть получивших господдержку фильмов не окупились в прокате

Рифей-Пермь вчера в 06:43
Происшествия

Появилось видео смертельной перестрелки фермеров под Ростовом

Газета.Ru вчера в 21:56
Политика

Посол РФ в США рассказал о возвращении Марии Бутиной в Россию

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что формальных препятствий для возвращения Марии Бутиной в Россию из США, где она отбывает наказание, нет, но могут возникнуть некоторые сложности.
Вести.Ru вчера в 19:58
Армия и оружие

Пенс: Курдские формирования покинули зону безопасности на севере Сирии

Курдские формирования, входящие в состав вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), покинули создаваемую Анкарой на севере Сирии зону безопасности.
Российская газета вчера в 20:43
Происшествия

В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи

РИА Новости 21 октября в 10:07
Финансы

Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки до 6%

Аналитики Сбербанка спрогнозировали, что совет директоров ЦБ на заседании в пятницу, 25 октября, снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов – до 6,5%, а в декабре может снизить ее еще на 50 базисных пунктов – до 6%, сообщил главный экономист организации Антон Струченевский.
Ведомости вчера в 08:34
Политика

В конгрессе США приняли «закон Родченкова» о допинговом сговоре

22 октября палата представителей Конгресса США в полном составе проголосовала за законопроект об уголовной ответственности за допинговый сговор.
Газета.Ru 00:13
Кино

Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов

На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.
КиноПоиск вчера в 11:11
Происшествия

Дочь посла Ирана нашли мертвой в Москве

РБК вчера в 05:34
Авто

АвтоВАЗ приостановил выпуск Lada Vesta CNG и Largus CNG

1 октября 2019 года «АвтоВАЗ» приостановил производство способных ездить на метане битопливных LADA Vesta CNG и LADA Largus CNG из-за прекращения госпрограммы EcoGAZ.
Автоновости дня 21 октября в 06:33
Общество

Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег

Ранее в Центробанке сообщили, что банковские мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
РИА Новости вчера в 23:37
Шоу-бизнес

Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации

Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
ФАН 21 октября в 01:47
Происшествия

Опубликовано видео смертельного боя росгвардейца за краповый берет

Издание DVhab.ru опубликовало видео поединка, после которого сдававший экзамен на краповый берет боец Росгвардии впал в кому и скончался.
Газета.Ru вчера в 09:33
Хоккей

«Авангард» с «Салаватом Юлаевым» репетировали в Уфе плей-офф

Матч держал в напряжении от первой до последней минуты, но ни та, ни другая не стала решающей — все решила буллитная серия, которая осталась за «ястребами», победившими 2:1Б.
ВОмске вчера в 14:37
Здоровье

Медики назвали причины появления камней в почках

Российские медики объяснили, по какой причине в почках образуются камни. По их словам, ряд продуктов провоцирует рост камней.
Газета Кемерова 21 октября в 00:15
Политика

Зеленский примет участие в церемонии интронизации императора Японии

21 октября президент Украины Владимир Зеленский прибил в Японию с официальным визитом, чтобы принять участие в церемонии интронизации императора Нарухито.
Страна Советов on-line 21 октября в 05:57
Общество

Зампред мурманской Общественной палаты извинилась за фото с икрой

РБК 21 октября в 15:58
Здоровье

ГК «Мать и дитя» откроет клинику в Северной Осетии

В первой половине 2019 года группа открыла госпиталь в Тюмени, а также запустила клинику во Владивостоке.
Vademecum вчера в 10:59
Политика

Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО

Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском 21 октября в 14:12
Экономика

Эксперты засомневались в росте доходов населения на 3%

Рост реальных располагаемых доходов населения в третьем квартале 2019 года на 3% в годовом выражении не коррелирует с другими макроэкономическими показателями, заявил "Газете.Ru" директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев во время заседания дискуссионного экономического клуба.
Газета.Ru вчера в 09:21
Происшествия

По делу Арашукова задержали двух человек

Сенатор Рауф Арашуков был задержан 30 января в ходе пленарного заседания Совета Федерации после выступления генпрокурора Юрия Чайки с представлением о даче согласия на снятие с сенатора неприкосновенности и взятие его под стражу.
Интерфакс вчера в 15:39
Как работают Яндекс.Новости?
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