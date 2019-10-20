Экономика
Газета.RuСбербанк снизит ставку по ипотеке для жилья по эскроу-счетам
Сбербанк снизит ставку по ипотеке для жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на зампредправления банка Анатолия Попова.
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с чего всё началось
Как рассказал «Ведомостям» вице-президент Сбербанка Сергей Бессонов, предложение позволит застройщику перераспределить часть скидки со своего кредита в пользу покупателя. Эту скидку покупатель получит в виде сниженной процентной ставки по ипотеке.Ведомости20 октября в 17:30
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«Сбербанк» предоставит возможность оформить ипотеку от 1% на квартиры в новостройках
Finam.Ru21 октября в 03:18
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Общество
Елену Малышеву увезли на скорой из-за высокого давления
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Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Политика
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Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что формальных препятствий для возвращения Марии Бутиной в Россию из США, где она отбывает наказание, нет, но могут возникнуть некоторые сложности.
Армия и оружие
В зоне опознавания ПВО Южной Кореи засекли шесть военных самолетов РФ
В зону опознавания ПВО Южной Кореи над Японским морем вошли шесть российских военных самолетов.
Экономика
ЦБ впервые решил наказать Сбербанк за нарушение закона
Центробанк впервые оштрафовал Сбербанк России за нарушение закона.
Общество
Зампред мурманской Общественной палаты извинилась за фото с икрой
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Онколог сообщил проверенные способы снизить риск рака
Россиянам рассказали о том, как можно снизить риск заболевания раком.
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Новый «Терминатор» привел в восторг первых зрителей
Первые зрители уже посмотрели фильм «Терминатор: темные судьбы», который выйдет в России 31 октября.
Авто
Каршеринг YouDrive начал продавать автомобили
Сервис каршеринга YouDrive начал предлагать пользователям купить автомобили из своего парка, пишет РБК.
Политика
Экс-глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Американские иммиграционные службы задержали в Майами бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова, сообщает РИА "Новости".
Экономика
В резком росте доходов россиян усомнились
Экономисты усомнились в оценке Росстата, заявившего о взрывном росте реальных располагаемых доходов населения.
Наука
Названа угроза со стороны выращенных мыслящих мозгов
Исследователи из лаборатории Green Neuroscience в Сан-Диего (США) пришли к выводу, что нейробиологи, выращивающие мини-мозги для моделирования работы человеческого мозга, опасно приблизились к тому моменту, когда их органоиды начнут проявлять признаки разума.
Хоккей
Два очка Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Калгари» в НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Доказано влияние человека на высыхание европейских торфяников
Происшествия
Житель Камчатки укусил за ухо инспектора ДПС
Инспектор ДПС ГИБДД стал оформлять административное правонарушение, посадил мужчину в служебную машину, но тот не прекратил дебоширить и укусил представителя закона за ухо.
Армия и оружие
Бомбардировщики США совершили полеты около Крыма
Стратегические бомбардировщики США отработали тренировочные полеты над акваторией Черного моря, сообщает "Интерфакс".
Футбол
В Турции вратарь был удален с поля на 11-й секунде матча
Футбол
Капелло объяснил, за счет чего «Ювентус» обыграл «Локомотив»
«Ювентусу» удалось обыграть «Локомотив» благодаря двум дальним ударам, — цитирует Corriere dello Sport Капелло.
Армия и оружие
Военная полиция РФ в Сирии провела патрулирование под Манбиджем
Экономика
В России каждая десятая компания планирует сократить работников
В России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году, сообщают 21 октября «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.
Политика
Путин наградил Шохина и Шмакова орденами
Президент РФ Владимир Путин наградил председателя Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова и президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина орденами "За заслуги перед Отечеством" II степени, указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Происшествия
Владелица польской фирмы выбросила умирающего украинца на улицу
В Польше владелица фирмы выбросила на улице умирающего работника, об этом сообщает телеканал ТСН.
Кино
Опубликован трейлер «Бладшота» с Вином Дизелем
Футбол
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Определились стартовые составы на матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Шахтер» — «Динамо» Загреб.
Происшествия
На Урале девочка-подросток ушла в школу и пропала
Здоровье
Впервые в Забайкалье процедуры ЭКО проведены с использованием донорского материала
Вообще же с этого года в Забайкалье смогут проводить в два раза больше процедур ЭКО благодаря участию региона в нацпроекте «Демография».
Шоу-бизнес
Показавшая «беременный» живот Нинидзе принимает поздравления
Актриса Нино Нинидзе, которая на протяжении последних нескольких месяцев встречается с актером Максимом Виторганом, опубликовала в Instagram снимок с большим животом.
Технологии
Создатель Bioshock работает над «творчески-амбициозной» игрой
Создатель игровой серии Bioshock Кен Левин работает над «творчески-амбициозным» проектом. Об этом 22 октября сообщает портал PCGamesN.
Путешествия
Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции
Отели популярного среди российских туристов китайского курорта Хайнань решили привлечь туристов системой all inclusive ("все включено"), которая практикуется в Турции, об этом сообщил президент совета директоров международного туристического сервиса города Санья Ван Дон Чин, его слова приводит сайт Ассоциации туроператоров России.