Экономика

Газета.RuГазета.RuСбербанк снизит ставку по ипотеке для жилья по эскроу-счетам

Сбербанк снизит ставку по ипотеке для жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на зампредправления банка Анатолия Попова.
Читать в источнике
Комментировать130
с чего всё началось

Сбербанк поможет застройщикам ускорить продажи

Как рассказал «Ведомостям» вице-президент Сбербанка Сергей Бессонов, предложение позволит застройщику перераспределить часть скидки со своего кредита в пользу покупателя. Эту скидку покупатель получит в виде сниженной процентной ставки по ипотеке.
Ведомости20 октября в 17:30

Подробнее о событии

Сбербанк поможет застройщикам ускорить продажи

Ведомости20 октября в 17:30

Сбербанк назвал новое условие для снижения ставки по ипотеке

RT на русском21 октября в 05:47

Сбербанк снизит ипотечные ставки на новостройки до ввода в эксплуатацию

РБК21 октября в 04:55

«Сбербанк» предоставит возможность оформить ипотеку от 1% на квартиры в новостройках

Finam.Ru21 октября в 03:18

Сбербанк снизит ставку по ипотеке для жилья с эскроу

Интерфакс21 октября в 02:54

Россияне смогут получить новую льготу по ипотеке. Но при одном условии

URA.Ru20 октября в 19:37

Сбербанк снизит ставку по ипотеке на покупку жилья с эскроу-счетами

Известия21 октября в 06:13
Показать все источники
Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 01:35, Ашберн
Общество

Елену Малышеву увезли на скорой из-за высокого давления

Известия вчера в 23:06
Общество

Россияне не забрали выигрышей в лотерею на 3 миллиарда рублей

Сумма невостребованных выигрышей во всероссийских государственных лотереях составляет 2,8 миллиарда рублей, сообщает газета "Известия".
Москва 24 вчера в 04:36
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Политика

Посол РФ в США рассказал о возвращении Марии Бутиной в Россию

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что формальных препятствий для возвращения Марии Бутиной в Россию из США, где она отбывает наказание, нет, но могут возникнуть некоторые сложности.
Вести.Ru вчера в 19:58
Армия и оружие

В зоне опознавания ПВО Южной Кореи засекли шесть военных самолетов РФ

В зону опознавания ПВО Южной Кореи над Японским морем вошли шесть российских военных самолетов.
Росбалт вчера в 05:37
Экономика

ЦБ впервые решил наказать Сбербанк за нарушение закона

Центробанк впервые оштрафовал Сбербанк России за нарушение закона.
URA.Ru вчера в 19:23
Общество

Зампред мурманской Общественной палаты извинилась за фото с икрой

РБК 21 октября в 15:58
Здоровье

Онколог сообщил проверенные способы снизить риск рака

Россиянам рассказали о том, как можно снизить риск заболевания раком.
ФедералПресс 00:47
Кино

Новый «Терминатор» привел в восторг первых зрителей

Первые зрители уже посмотрели фильм «Терминатор: темные судьбы», который выйдет в России 31 октября.
Sibnet Новости вчера в 01:16
Авто

Каршеринг YouDrive начал продавать автомобили

Сервис каршеринга YouDrive начал предлагать пользователям купить автомобили из своего парка, пишет РБК.
Ведомости 21 октября в 02:03
Политика

Экс-глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США

Американские иммиграционные службы задержали в Майами бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:57
Экономика

В резком росте доходов россиян усомнились

Экономисты усомнились в оценке Росстата, заявившего о взрывном росте реальных располагаемых доходов населения.
Lenta.ru вчера в 23:10
Наука

Названа угроза со стороны выращенных мыслящих мозгов

Исследователи из лаборатории Green Neuroscience в Сан-Диего (США) пришли к выводу, что нейробиологи, выращивающие мини-мозги для моделирования работы человеческого мозга, опасно приблизились к тому моменту, когда их органоиды начнут проявлять признаки разума.
Lenta.ru вчера в 05:26
Хоккей

Два очка Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Калгари» в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском 01:09
Наука

Доказано влияние человека на высыхание европейских торфяников

МонаВиста вчера в 04:51
Происшествия

Житель Камчатки укусил за ухо инспектора ДПС

Инспектор ДПС ГИБДД стал оформлять административное правонарушение, посадил мужчину в служебную машину, но тот не прекратил дебоширить и укусил представителя закона за ухо.
Российская газета вчера в 23:37
Армия и оружие

Бомбардировщики США совершили полеты около Крыма

Стратегические бомбардировщики США отработали тренировочные полеты над акваторией Черного моря, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 20:58
Футбол

В Турции вратарь был удален с поля на 11-й секунде матча

ИнфоСМИ вчера в 15:45
Футбол

Капелло объяснил, за счет чего «Ювентус» обыграл «Локомотив»

«Ювентусу» удалось обыграть «Локомотив» благодаря двум дальним ударам, — цитирует Corriere dello Sport Капелло.
Спорт-Экспресс 01:27
Армия и оружие

Военная полиция РФ в Сирии провела патрулирование под Манбиджем

Известия вчера в 22:58
Экономика

В России каждая десятая компания планирует сократить работников

В России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году, сообщают 21 октября «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.
REGNUM 21 октября в 02:09
Политика

Путин наградил Шохина и Шмакова орденами

Президент РФ Владимир Путин наградил председателя Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова и президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина орденами "За заслуги перед Отечеством" II степени, указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 09:14
Происшествия

Владелица польской фирмы выбросила умирающего украинца на улицу

В Польше владелица фирмы выбросила на улице умирающего работника, об этом сообщает телеканал ТСН.
РИА Новости вчера в 17:50
Кино

Опубликован трейлер «Бладшота» с Вином Дизелем

Газета.Ru 21 октября в 05:36
Футбол

Шахтер — Динамо (Загреб) 2:2

Определились стартовые составы на матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Шахтер» — «Динамо» Загреб.
LiveSport.ru вчера в 11:58
Происшествия

На Урале девочка-подросток ушла в школу и пропала

REGNUM вчера в 23:18
Здоровье

Впервые в Забайкалье процедуры ЭКО проведены с использованием донорского материала

Вообще же с этого года в Забайкалье смогут проводить в два раза больше процедур ЭКО благодаря участию региона в нацпроекте «Демография».
Забайкальский рабочий 21 октября в 23:07
Шоу-бизнес

Показавшая «беременный» живот Нинидзе принимает поздравления

Актриса Нино Нинидзе, которая на протяжении последних нескольких месяцев встречается с актером Максимом Виторганом, опубликовала в Instagram снимок с большим животом.
Телепрограмма 21 октября в 05:51
Технологии

Создатель Bioshock работает над «творчески-амбициозной» игрой

Создатель игровой серии Bioshock Кен Левин работает над «творчески-амбициозным» проектом. Об этом 22 октября сообщает портал PCGamesN.
REGNUM вчера в 13:09
Путешествия

Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции

Отели популярного среди российских туристов китайского курорта Хайнань решили привлечь туристов системой all inclusive ("все включено"), которая практикуется в Турции, об этом сообщил президент совета директоров международного туристического сервиса города Санья Ван Дон Чин, его слова приводит сайт Ассоциации туроператоров России.
РИА Новости вчера в 21:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное