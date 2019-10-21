Экономика

Газета.RuГазета.RuСбербанк снизит ставку по ипотеке для жилья по эскроу-счетам

Сбербанк снизит ставку по ипотеке для жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на зампредправления банка Анатолия Попова.
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Сбербанк поможет застройщикам ускорить продажи

Как рассказал «Ведомостям» вице-президент Сбербанка Сергей Бессонов, предложение позволит застройщику перераспределить часть скидки со своего кредита в пользу покупателя. Эту скидку покупатель получит в виде сниженной процентной ставки по ипотеке.
Ведомости20 октября в 21:30

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Сбербанк снизит ставку по ипотеке на покупку жилья с эскроу-счетами

Известиявчера в 10:13

Сбербанк назвал новое условие для снижения ставки по ипотеке

RT на русскомвчера в 09:47

Сбербанк поможет застройщикам ускорить продажи

Ведомости20 октября в 21:30

Сбербанк снизит ипотечные ставки на новостройки до ввода в эксплуатацию

РБКвчера в 08:55

Сбербанк снизит ставку по ипотеке для жилья с эскроу

Интерфаксвчера в 06:54

Россияне смогут получить новую льготу по ипотеке. Но при одном условии

URA.Ru20 октября в 23:37

Сбербанк снизит ставку по ипотеке на покупку квартир по эскроу-счетам

Телеканал 360°вчера в 08:30
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Политика

Россия опровергла данные Чехии о раскрытой шпионской сети

Посольство России в Чехии опровергло информацию о финансировании шпионской сети в республике, о чем заявляла местная контрразведка.
Lenta.ru вчера в 13:00
Происшествия

В Подмосковье обнаружены тела депутата и ее семьи, убитых в 2012 году

Газета.Ru вчера в 11:33
Экономика

В России рекордно упал спрос на бензин

Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков».
Известия вчера в 23:17
Армия и оружие

Помпео рассказал о готовности Трампа к войне против Турции

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции, но Вашингтон предпочитает "мир войне".
РИА Новости вчера в 20:31
Здоровье

Названы причины появления камней в почках

Российские врачи объяснили, из-за чего в почках образуются камни. По словам специалистов, это может происходить из-за избытка кальция.
Волгоградская правда вчера в 19:18
Энергетика

Силуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть

Резерв позволит "выполнять свои обязательства в течение трех лет без шоков и проблем для бюджета" даже в случае значительного падения стоимости нефти, к примеру, до $30 или $20 за баррель, заверил первый вице-премьер.
Газета.Ru 20 октября в 07:28
Общество

Профсоюз: Учителя края выйдут на улицы в случае отмены районных коэффициентов

Председатель краевой организации профсоюза работников образования Нина Окунева 21 октября заявила о готовности забайкальских учителей отстаивать на улицах свои зарплаты, которые, как считают профсоюзы, могут пострадать в 2020 году от реформы по упразднению норм советского законодательства в России.
Чита.Ру 00:16
Шоу-бизнес

Голая дочь Синди Кроуфорд смутила пользователей Сети

Дочь Синди Кроуфорд смутила подписчиков пикантными снимками. В кадре девушка позирует напротив зеркала.
Дни.ру вчера в 11:52
Происшествия

Следователи назвали возможную причину истощения девочки из Орла

12-летняя девочка, доставленная с истощением в больницу в Орле, страдает из-за врожденного генетического заболевания, пишет РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Орловской области Владимира Полякова.
Аргументы и Факты вчера в 19:18
Общество

Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев

Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Газета.Ru вчера в 03:33
Кино

В сети появился тизер второго сезона сериала «Метод»

Piter.tv вчера в 14:05
Общество

Ученый заявил об угрозе прорыва Горьковской плотины

Нижегородская ГЭС (Горьковская плотина) не имеет технических конструкций, обеспечивающих ее устойчивость, а это чревато катастрофой.
Российская газета вчера в 14:00
Шоу-бизнес

Галкин присоединился к троллингу Гузеевой

Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
Вечерний курьер вчера в 12:32
Армия и оружие

Госдеп связал взрыв под Северодвинском с подъемом ядерной ракеты

Взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области, при котором произошла утечка радиации, произошел во время подъема со дна моря ракеты Skyfall («Буревестник»).
РБК вчера в 18:35
Политика

Кабмин Британии во вторник проведет обсуждение сделки по Brexit

На экстренных слушаниях 19 октября палата общин фактически отказалась поддержать предлагаемое Джонсоном соглашение с ЕС о Brexit, внеся поправку к тексту документа, подтверждающую действие принятой в сентябре законодательной нормы об обязанности премьера просить о переносе сроков выхода из ЕС на три месяца или до момента, пока сделка не будет одобрена.
РИА Новости вчера в 17:30
Армия и оружие

Постпредство России посоветовало НАТО закупить учебники по истории

Постоянное представительство России в НАТО рекомендовало Североатлантическому альянсу закупить учебники по истории вместо зимнего обмундирования для проведения операций при низких температурах.
RT на русском 00:27
Происшествия

Ущерб от нарушений при строительстве объектов Минобороны во Владивостоке составил более 1 млн рублей - прокуратура

Материалы проверки военная прокуратура направила в военные следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.
Интерфакс - Россия вчера в 14:39
Происшествия

В Забайкалье осудят банду, совершившую убийства 14 человек в 90-е годы

«Фигуранты уголовного дела совершили убийства 14 лиц на территории Читинской и Иркутской областей, в том числе в мае 2005 года убийство в Чите Константина Ключевского и Евгения Жарова, которые, согласно материалам дела, ранее выступали организаторами и лидерами данной преступной группы», — пояснили следователи.
REGNUM вчера в 10:34
Политика

Екатерину Шульман и Павла Чикова исключили из СПЧ

Президент России Владимир Путин исключил из Совета по правам человека (СПЧ) политолога Екатерину Шульман, руководителя международной правозащитной организации «Агора» Павла Чикова и профессора Высшей школы экономики Илью Шаблинского.
Ведомости вчера в 14:28
Политика

Кадыров заявил, что Чечня готова дать отпор террористам

Для борьбы с террористами в республике подготовлены специальные подразделения.
Аргументы и Факты вчера в 02:46
Шоу-бизнес

В Сети появилось фото Никиты Михалкова в форме матроса

21 октября Никита Михалков празднует день рождения. Родственники и друзья в социальных сетях активно поздравляют режиссера с 73-летием.
Телепрограмма вчера в 15:30
Общество

Власти объяснили штраф москвичке в ₽500 тыс. за парковку у дома

ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП) объяснило ситуацию с жительницей Таганского района, которая заявила о получении более 80 штрафов на сумму около 500 тыс. руб. за парковку возле дома.
РБК вчера в 20:00
Кино

Фильм «Малефисента: Владычица тьмы» возглавил российский прокат

Американский фильм «Малефисента: Владычица тьмы» возглавил российский кинопрокат по итогам выходных, заработав 713,5 млн рублей.
Известия вчера в 09:25
Происшествия

В зоопарке Южно-Сахалинска загорелся террариум

Крыша террариума загорелась в понедельник вечером в зоопарке Южно-Сахалинска.
ТАСС вчера в 11:20
Происшествия

В ходе протестов, переросших в беспорядки, в Чили погибли три человека

REGNUM 20 октября в 07:10
Армия и оружие

ВМС США установят на корабль первый боевой лазер

ВМС США в ближайшее время планируют установить боевой лазерный комплекс на корабль USS Portland, сообщает издание Drive.
Rambler News Service вчера в 08:11
Здоровье

Малышева перечислила смертельно опасные сочетания лекарства и алкоголя

Известная телеведущая Елена Малышева вместе с профессором-инфекционистом Владимиром Никифоровым составили список из пяти лекарственных средств, которые смертельно опасны при сочетании с алкоголем, сообщает «Экономика сегодня».
Слово и Дело вчера в 18:57
Происшествия

Суд арестовал всех фигурантов дела о прорыве дамбы в Красноярском крае

Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал гендиректора компании – собственника золотодобывающей артели «Сисим» Максима Ковалькова по делу о прорыве дамб в Красноярском крае.
Ведомости вчера в 13:54
Авто

Жителю Новосибирской области насчитали 273 тыс. налога на Bentley

Среди других транспортных средств самый большой налог предстоит уплатить владельцам катера 1982 года выпуска с двигателем мощностью 2000 л.с. (100 тыс. рублей), воздушного судна 1987 года выпуска с двигателем мощностью 1000 л.с. (25 тыс. рублей) и вертолета 2009 года выпуска с двигателем мощностью 800 л.с. (20 тыс. рублей), следует из данных регионального УФНС по Новосибирской области.
Автоновости дня вчера в 04:41
Кино

Опубликован трейлер «Бладшота» с Вином Дизелем

Газета.Ru вчера в 09:36
Как работают Яндекс.Новости?
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