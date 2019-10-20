Как рассказал «Ведомостям» вице-президент Сбербанка Сергей Бессонов, предложение позволит застройщику перераспределить часть скидки со своего кредита в пользу покупателя. Эту скидку покупатель получит в виде сниженной процентной ставки по ипотеке.

с чего всё началось

Сбербанк планирует в ближайшее время снизить ставку по ипотеке для жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета. Условием для снижения будет готовность застройщика перераспределить часть скидки со своего кредита в пользу покупателя.

Сбербанк снизит ставку по ипотеке для жилья с эскроу

Происшествия Экс-главу «ОФК-банка» перевели из-под домашнего ареста в СИЗО Топ-менеджера, подозреваемого в растрате более 30 млрд рублей, перевели из-под домашнего ареста в СИЗО, пишет РБК.

Гаджеты Составлен рейтинг самых быстрых смартфонов Рейтинг самых производительных смартфонов составили разработчики теста Master Lu, который помогает определить мощность гаджета, рассказало издание MyDrivers.

Общество В Калифорнии активировался большой тектонический разлом Большой тектонический разлом Гарлок активировался впервые за последние 500 лет.

Авто Hummer возродят в виде электромобиля Концерн General Motors в 2021 году может выпустить электромобили под маркой Hummer.

Кино Опубликован трейлер «Бладшота» с Вином Дизелем Студия Sony Pictures опубликовала трейлер фильма "Бладшот". Главную роль в экранизации одноименного комикса сыграл Вин Дизель.

Общество Олег Монгол победил Руки-Базуки в бою по правилам ММА Блогер Олег Монгол одержал победу в поединке по правилам смешанных единоборств против коллеги по цеху Кирилла Терёшина, более известного как «Руки-Базуки».

Экономика Акции «Яндекса» подорожали на 8% на Московской бирже Акции «Яндекса» в начале торгов на Московской бирже выросли на 8,3% (до 2094 руб. за штуку) на новостях об изменениях в законопроекте о значимых интернет-ресурсах, следует из данных биржи.

Футбол «Крылья Советов» победили «Оренбург» В матче 13 тура чемпионата России самарские «Крылья Советов» на выезде одержали победу над «Оренбургом».

Экономика Россия обогнала США по уровню личного благосостояния миллионеров На долю 10% самых богатых людей России приходится 83% всего личного благосостояния страны.

Общество В России назван лучший черный чай Лучшие результаты по содержанию танина (полезного вещества с антиоксидантной активностью) показали образцы Akbar, Riston, Lipton и «Альманах».

Политика В Сочи пройдет саммит «Россия-Африка» Российский президент Владимир Путин назвал предстоящий саммит Россия — Африка в Сочи беспрецедентным и знаковым мероприятием.

Происшествия СК задержал мужчину за убийство троих человек в Петербурге в 2002 году Сотрудники Следственного комитета России вместе с петербургскими полицейскими задержали мужчину, который обвиняется в убийстве троих человек в Санкт-Петербурге в 2002 году.

Политика Британский киберцентр: российские хакеры выдают себя за иранских Российские хакеры совершили кибератаки на компьютерные сети десятков стран через устройства в Иране, заявили представители британского национального центра компьютерной безопасности NCSC.

Общество Стало известно, во сколько обходится лечение Заворотнюк По данным НТВ, сутки в палате элитной клиники обходятся семье актрисы примерно в 30-40 тысяч рублей.

Политика Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию в Сирии Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху актуальные вопросы двусторонней повестки и ситуацию в Сирии, сообщила пресс-служба Кремля.

Экономика Минтруд отреагировал на прогнозы о массовых сокращениях в России Ранее газета «Известия» со ссылкой на исследование HeadHunter писала, что в каждой десятой компании России может произойти сокращение в 2020 году.

Политика Странное вмешательство: СМИ заплатят 3,5 млн за нарушение дня тишины За нарушение дня тишины во время выборов в России иностранные СМИ отдадут 4% от оборота или заплатят штраф от 2,3 до 3,5 млн рублей.

Армия и оружие Турция сообщила об уходе курдов из зоны безопасности в Сирии Сирийские курды начали покидать зону безопасности на севере Сирии, созданную Турцией и США, сообщил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу.

Происшествия Семьи погибших и пострадавших в Красноярском крае получат матпомощь Как сообщает ТАСС со ссылкой на министра соцполитики края Ирину Пастухову, семьи погибших получат 1 миллион рублей, вне зависимости от того, в каком регионе постоянно проживали погибшие старатели.

Общество Росстандарт придумал, как бороться с недоливом топлива на АЗС Как рассказал в интервью «Российской газете» руководитель Росстандарта Алексей Абрамов, контролеров при работе методом тайного покупателя вооружат скрытым прибором, который сможет «ловить» недолив на уровне 1%. Кроме того, новый ГОСТ защитит топливораздаточные колонки от приспособлений и вредоносного ПО, обманывающих расходомер.

Общество Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра Уточняется, что около 20 человек вышли на протест против проведения спектакля московского театра "У Никитских ворот".