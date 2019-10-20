Экономика
REGNUMСбербанк рассказал о ставках по ипотеке от 1%
Сбербанк уже в ближайшее время намерен снизить ставку по ипотеке на приобретение жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета. Об этом заявили в финансовой организации 21 октября.
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с чего всё началось
Как рассказал «Ведомостям» вице-президент Сбербанка Сергей Бессонов, предложение позволит застройщику перераспределить часть скидки со своего кредита в пользу покупателя. Эту скидку покупатель получит в виде сниженной процентной ставки по ипотеке.Ведомости20 октября в 21:30
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Футбол
«Локомотив» с «Ювентусом» сыграет в зеленой форме
Пресс-служба "Локомотива" сообщает, что московская команда сыграет в зеленой форме в матче группового этапа Лиги чемпионов против "Ювентуса".
Экономика
Медведев заявил, что в экономике России всё в порядке
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в экономике страны всё в порядке.
Экономика
Поставщики сообщили о росте цен на гречку в России
Происшествия
Полковник МВД России на пенсии застрелил любовника жены
Полковник полиции в отставке застрелил бойфренда своей жены в квартире в Москве.
Политика
Зеленский предложил Бразилии возродить сотрудничество в сфере космоса
Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе встречи с президентом Бразилии Жаиром Болсонару в Токио предложил перезапустить совместный космический проект по использованию бразильского космодрома Алкантара.
Политика
Начались переговоры Путина и Эрдогана в Сочи
В Сочи начались переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
Финансы
Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки до 6%
Аналитики Сбербанка спрогнозировали, что совет директоров ЦБ на заседании в пятницу, 25 октября, снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 6,5%, а в декабре может снизить ее еще на 50 базисных пунктов — до 6%, сообщил главный экономист организации Антон Струченевский.
Происшествия
В Новой Москве мужчина убил двоих и ранил еще четверых
В Новой Москве полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве двоих человек.
Армия и оружие
Покинувших Сирию американских военных попросили уехать из Ирака
Военнослужащие США, которые после вывода войск из Сирии вошли в Ирак, не имеют разрешения на пребывание на территории страны и могут находиться там только транзитом.
Политика
Форум в Мариуполе покажет уровень министра экономики Украины — эксперт
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов считает, что итоги инвестиционного форума в Мариуполе покажут уровень профессионализма и эффективности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова.
Политика
СБУ задержала бывшего замминистра экономразвития, подозреваемого в госизмене
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала экс-заместителя министра экономического развития Юрия Бровченко.
Кино
Netflix опубликовал трейлер третьего сезона сериала «Корона»
Общество
В Японии прошла интронизация нового императора
В Токио состоялась торжественная церемония провозглашения нового императора Японии Нарухито.
Хоккей
Четвертый номер драфта НХЛ стал игроком «Куньлуня»
В 2012 году «Нью-Йорк Айлендерс» выбрал защитника в первом раунде драфта НХЛ под четвертым номером.
Культура
Александр Розенбаум рассказал, в каком случае сбреет усы
Уроженец Петербурга, известный российский певец и композитор Александр Розенбаум рассказал, что сбреет свои усы ради интересной роли в кино.
Происшествия
Предполагаемый участник нападения на Кашина получил 8 лет колонии
Санкт-Петербургский городской суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима Вячеслава Борисова, одного из фигурантов дела о нападении на журналиста Олега Кашина, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
Происшествия
Вооруженный мужчина угнал скорую помощь и сбил людей в Осло
Неизвестный вооруженный мужчина угнал машину скорой помощи в Осло и сбил на ней несколько человек, прежде чем его удалось задержать.
Экономика
Долларовых миллиардеров в России стало больше
В России за год возросло число долларовых миллиардеров.
Общество
МТС и «Мегафон» совместно протестируют 5G в Санкт-Петербурге
Российские операторы связи МТС и «Мегафон» создадут опытную зону для тестирования сетей мобильной связи пятого поколения (5G) в Санкт-Петербурге, соответствующее разрешение выдала государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ).
Авто
Представлен обновленный пикап Nissan Titan XD
Компания Nissan представила обновлённый тяжёлый пикап Titan XD.
Общество
В российские вузы начнут поступать через интернет
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ведется работа над поступлением в российские вузы через интернет.
Игры
Функция Remote Play Together для Steam теперь доступна всем
Игровой сервис Steam начал публичное бета-тестирование функции Remote Play Together, которая позволит приглашать других пользователей в игру с локальным мультиплеером, кооперативом или общим/разделённым экраном.
Общество
Польский суд разрешил выдачу России экс-главы НПО «Космос» Чернякова
Окружной суд Варшавы разрешил экстрадицию в Россию экс-главы НПО «Космос» Андрея Чернякова, заочно обвиняемого в хищении многомиллиардного кредита Банка Москвы на достройку Алабяно-Балтийского тоннеля и других преступлениях.
Общество
Суд оштрафовал «Мемориал» как иноагента
Тверской районный суд Москвы наложил штраф на правозащитное общество "Мемориал" за нарушение правил ведения деятельности организации, внесенной в реестр НКО-иноагентов.
Общество
Маркетплейс «Перекрестка» начал продажу продукции «Вкусвилла»
Компании сотрудничают по модели маркетплейса — «Вкусвилл» самостоятельно привозит продукты в dark store под конкретные заказы, сообщил представитель X5 Retail Group.