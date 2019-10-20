Экономика

REGNUMREGNUMСбербанк рассказал о ставках по ипотеке от 1%

Сбербанк уже в ближайшее время намерен снизить ставку по ипотеке на приобретение жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета. Об этом заявили в финансовой организации 21 октября.
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с чего всё началось

Сбербанк поможет застройщикам ускорить продажи

Как рассказал «Ведомостям» вице-президент Сбербанка Сергей Бессонов, предложение позволит застройщику перераспределить часть скидки со своего кредита в пользу покупателя. Эту скидку покупатель получит в виде сниженной процентной ставки по ипотеке.
Ведомости20 октября в 21:30

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Сбербанк снизит ставку по ипотеке на покупку жилья с эскроу-счетами

Известиявчера в 10:13

Сбербанк назвал новое условие для снижения ставки по ипотеке

RT на русскомвчера в 09:47

Сбербанк поможет застройщикам ускорить продажи

Ведомости20 октября в 21:30

Сбербанк снизит ипотечные ставки на новостройки до ввода в эксплуатацию

РБКвчера в 08:55

Сбербанк снизит ставку по ипотеке для жилья с эскроу

Интерфаксвчера в 06:54

Россияне смогут получить новую льготу по ипотеке. Но при одном условии

URA.Ru20 октября в 23:37

Сбербанк снизит ставку по ипотеке на покупку квартир по эскроу-счетам

Телеканал 360°вчера в 08:30
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Футбол

«Локомотив» с «Ювентусом» сыграет в зеленой форме

Пресс-служба "Локомотива" сообщает, что московская команда сыграет в зеленой форме в матче группового этапа Лиги чемпионов против "Ювентуса".
Soccer.ru 09:17
Экономика

Медведев заявил, что в экономике России всё в порядке

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в экономике страны всё в порядке.
RT на русском вчера в 10:09
Экономика

Поставщики сообщили о росте цен на гречку в России

РБК вчера в 23:33
Происшествия

Полковник МВД России на пенсии застрелил любовника жены

Полковник полиции в отставке застрелил бойфренда своей жены в квартире в Москве.
Lenta.ru 08:34
Политика

Зеленский предложил Бразилии возродить сотрудничество в сфере космоса

Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе встречи с президентом Бразилии Жаиром Болсонару в Токио предложил перезапустить совместный космический проект по использованию бразильского космодрома Алкантара.
RT на русском 11:36
Политика

Начались переговоры Путина и Эрдогана в Сочи

В Сочи начались переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
Lenta.ru 11:14
Финансы

Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки до 6%

Аналитики Сбербанка спрогнозировали, что совет директоров ЦБ на заседании в пятницу, 25 октября, снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 6,5%, а в декабре может снизить ее еще на 50 базисных пунктов — до 6%, сообщил главный экономист организации Антон Струченевский.
Ведомости 12:34
Происшествия

Новосибирскую певицу избили в московском салоне красоты

Вести.Ru 10:36
Происшествия

В Новой Москве мужчина убил двоих и ранил еще четверых

В Новой Москве полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве двоих человек.
РБК 04:35
Армия и оружие

Покинувших Сирию американских военных попросили уехать из Ирака

Военнослужащие США, которые после вывода войск из Сирии вошли в Ирак, не имеют разрешения на пребывание на территории страны и могут находиться там только транзитом.
Lenta.ru 09:22
Происшествия

Дочь посла Ирана нашли мертвой в Москве

РБК 09:34
Политика

Форум в Мариуполе покажет уровень министра экономики Украины — эксперт

Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов считает, что итоги инвестиционного форума в Мариуполе покажут уровень профессионализма и эффективности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова.
REGNUM 11:14
Происшествия

Сестра погибшего футболиста Вшикова обвинила полицию в смерти брата

RT на русском 11:57
Политика

СБУ задержала бывшего замминистра экономразвития, подозреваемого в госизмене

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала экс-заместителя министра экономического развития Юрия Бровченко.
ТАСС 12:34
Кино

Netflix опубликовал трейлер третьего сезона сериала «Корона»

Piter.tv вчера в 14:51
Общество

В Японии прошла интронизация нового императора

В Токио состоялась торжественная церемония провозглашения нового императора Японии Нарухито.
RT на русском 10:17
Хоккей

Четвертый номер драфта НХЛ стал игроком «Куньлуня»

В 2012 году «Нью-Йорк Айлендерс» выбрал защитника в первом раунде драфта НХЛ под четвертым номером.
Матч ТВ 11:45
Культура

Александр Розенбаум рассказал, в каком случае сбреет усы

Уроженец Петербурга, известный российский певец и композитор Александр Розенбаум рассказал, что сбреет свои усы ради интересной роли в кино.
АиФ Санкт-Петербург 11:12
Происшествия

Предполагаемый участник нападения на Кашина получил 8 лет колонии

Санкт-Петербургский городской суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима Вячеслава Борисова, одного из фигурантов дела о нападении на журналиста Олега Кашина, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
РБК 11:48
Происшествия

Сейф с золотом найден на месте прорыва дамб в Красноярске

Газета.Ru 08:36
Происшествия

Вооруженный мужчина угнал скорую помощь и сбил людей в Осло

Неизвестный вооруженный мужчина угнал машину скорой помощи в Осло и сбил на ней несколько человек, прежде чем его удалось задержать.
Lenta.ru 12:34
Экономика

Долларовых миллиардеров в России стало больше

В России за год возросло число долларовых миллиардеров.
Газета.Ru вчера в 14:09
Общество

МТС и «Мегафон» совместно протестируют 5G в Санкт-Петербурге

Российские операторы связи МТС и «Мегафон» создадут опытную зону для тестирования сетей мобильной связи пятого поколения (5G) в Санкт-Петербурге, соответствующее разрешение выдала государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ).
REGNUM 11:58
Авто

Представлен обновленный пикап Nissan Titan XD

Компания Nissan представила обновлённый тяжёлый пикап Titan XD.
За рулем Кубань 07:17
Общество

В российские вузы начнут поступать через интернет

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ведется работа над поступлением в российские вузы через интернет.
Газета.Ru 11:46
Игры

Функция Remote Play Together для Steam теперь доступна всем

Игровой сервис Steam начал публичное бета-тестирование функции Remote Play Together, которая позволит приглашать других пользователей в игру с локальным мультиплеером, кооперативом или общим/разделённым экраном.
Игромания.ру 06:02
Происшествия

В Сети появилось видео смертельного боя росгвардейца за краповый берет

РБК 07:57
Общество

Польский суд разрешил выдачу России экс-главы НПО «Космос» Чернякова

Окружной суд Варшавы разрешил экстрадицию в Россию экс-главы НПО «Космос» Андрея Чернякова, заочно обвиняемого в хищении многомиллиардного кредита Банка Москвы на достройку Алабяно-Балтийского тоннеля и других преступлениях.
Коммерсантъ 12:39
Общество

Суд оштрафовал «Мемориал» как иноагента

Тверской районный суд Москвы наложил штраф на правозащитное общество "Мемориал" за нарушение правил ведения деятельности организации, внесенной в реестр НКО-иноагентов.
Московский Комсомолец 12:24
Общество

Маркетплейс «Перекрестка» начал продажу продукции «Вкусвилла»

Компании сотрудничают по модели маркетплейса — «Вкусвилл» самостоятельно привозит продукты в dark store под конкретные заказы, сообщил представитель X5 Retail Group.
Коммерсантъ 06:36
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