Экономика
ИнтерфаксСбербанк снизит ставку по ипотеке на покупку жилья с эскроу
Предложение будет доступно при покупке квартиры в новостройке у застройщиков-партнеров Сбербанка, которые присоединятся к пилотному проекту банка и будут использовать счета эскроу.
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Украина стоит на грани «экономического прорыва» — министр экономики страны
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Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА
В Абакане прошел бой по правилам ММА между двумя интернет-фриками Олегом Монголом и Кириллом Терешиным, который известен как «Руки-базуки».
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Задержанному за убийство девочки в Саратове предъявили обвинение
Задержанному за убийство девятилетней девочки в Саратове предъявили обвинение в убийстве малолетнего ребенка, передает РИА "Новости" со ссылкой на СК.
Газета.Ru 03:06
Общество
Малышева назвала три таблетки, нужные людям после 50 лет
Как сообщает ToDay News Ufa источник, чтобы отодвинуть преждевременную старость людям после 50 лет следует обратить внимание на три препарата.
ToDay News Ufa вчера в 13:48
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США могут оставить в Сирии 200 военных
Президент США Дональд Трамп планирует оставить в восточной части Сирии около 200 военнослужащих, сообщает издание The New York Post.
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Die Welt: Путин побеждает без войны
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Общество
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Известия вчера в 14:00
Общество
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Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед бывшей главой Национального банка Валерией Гонтаревой за выступление хора имени Веревки с актерами из "Квартала 95" - студии, которую основал нынешний президент Украины Владимир Зеленский.
Газета.Ru 03:21
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Компания Apple запатентовала умное кольцо iRing
PROkhab.ru 03:37
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Видео выступления фигуристки Щербаковой, которое покорило весь мир
Российская фигуристка Анна Щербакова покорила всех своим прокатом на турнире серии Гран-при в Лас-Вегасе.
Pravda.Ru 03:12
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Боец Росгвардии погиб во время экзамена
Lenta.ru вчера в 09:40
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Емельяненко ест хинкали и готовится к поединку с Кокляевым
Боец ММА Александр Емельяненко рассказал о своей подготовке к поединку с тяжелоатлетом Михаилом Кокляевым, запланированным на 29 ноября.
Подмосковье Сегодня 01:47
Происшествия
Число пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае выросло до 27
По последним данным Министерства здравоохранения Красноярского края, после прорыва дамбы в Курагинском районе за медицинской помощью обратились 27 человек.
Российская газета 02:14
Наука
Ученые: Чрезмерная активность мозга ведет к сокращению жизни
Дабы доказать свою теорию, специалисты провели эксперимент, во время которого усиливали активность REST-белков у круглых червей и мышей, что, в свою очередь, приводило к снижению мозговой активности.
Planet Today 19 октября в 02:20
Кино
Вин Дизель анонсировал тизер «Бладшота»
Kinonews.ru вчера в 16:41
Армия и оружие
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"Очевидно, что американские военные в Договоре по открытому небу заинтересованы", - цитирует Рыжкова газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
Российская газета вчера в 19:27
Футбол
Гвардиола назвал причину поражений «Ман Сити» в этом сезоне ЛЧ
Напомним, что "Ман Сити" не разу не выходил дальше четвертьфинала ЛЧ.
Газета.Ru вчера в 20:33
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Турция выступила за политическое решение кризиса в Сирии
Турция выступает разрешение сирийского кризиса исключительно политическим, а не военным путем.
Известия 03:37
Экономика
В России каждая десятая компания планирует сократить работников
В России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году, сообщают 21 октября «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.
REGNUM 02:09
Общество
Исследование выявило отношение россиян к перестройке
Основными результатами перестройки в СССР в середине 80-х - начале 90-х годов 20-го века по мнению россиян стали хаос в управлении страной и неуверенность в будущем, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
РИА Новости вчера в 20:12
Происшествия
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Попытка сделать красивое селфи закончилась для жительницы Приморья смертью — она упала с 70-метровой скалы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Следственном комитете СУ РФ по Приморскому краю.
REGNUM вчера в 22:42
Экономика
Акции «Яндекса» на Мосбирже выросли на 7,3%
Акции "Яндекса" на открытии Московской биржи подорожали на 7,3%, до 2075 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:03 мск.
ТАСС 03:35
Шоу-бизнес
Госпитализирована Валентина Талызина
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Общество
Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз
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Армия и оружие
В США назвали бесполезным самый быстрый в мире истребитель МиГ-25
Американское издание We are the Mighty назвало советский истребитель-перехватчик третьего поколения МиГ-25, бесполезным из-за его преимуществ над аналогами НАТО.
Известия вчера в 19:36
Политика
Лавров рассказал о провокациях в дипломатии
14 октября ректор МГИМО Анатолий Торкунов, учившийся вместе с Лавровым, рассказал, что всегда знал: его однокурсник — «человек с очень серьезными лидерскими задатками, увлеченно занимающийся будущей профессией».
Известия вчера в 08:50
Общество
В Испании идёт подготовка к эксгумации останков Франсиско Франко
Власти Испании настаивают на том, что останки Франко не могут покоиться в Долине павших, так как там захоронены погибшие во время гражданской войны.
Эхо Москвы 03:03