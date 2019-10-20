Как рассказал «Ведомостям» вице-президент Сбербанка Сергей Бессонов, предложение позволит застройщику перераспределить часть скидки со своего кредита в пользу покупателя. Эту скидку покупатель получит в виде сниженной процентной ставки по ипотеке.

с чего всё началось

Предложение будет доступно при покупке квартиры в новостройке у застройщиков-партнеров Сбербанка, которые присоединятся к пилотному проекту банка и будут использовать счета эскроу.

Сбербанк снизит ставку по ипотеке на покупку жилья с эскроу

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