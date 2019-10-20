Экономика
ИнтерфаксСбербанк снизит ставку по ипотеке на покупку жилья с эскроу
Предложение будет доступно при покупке квартиры в новостройке у застройщиков-партнеров Сбербанка, которые присоединятся к пилотному проекту банка и будут использовать счета эскроу.
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с чего всё началось
Как рассказал «Ведомостям» вице-президент Сбербанка Сергей Бессонов, предложение позволит застройщику перераспределить часть скидки со своего кредита в пользу покупателя. Эту скидку покупатель получит в виде сниженной процентной ставки по ипотеке.Ведомостивчера в 17:30
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Общество
Экс-управляющий Банка Англии предрек мировой финансовый кризис
По словам бывшего руководителя Банка Англии Мервина Кинга, в ближайшее время может произойти новый мировой финансовый кризис с ужасными последствиями.
Московский Комсомолец вчера в 18:53
Экономика
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Банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие представители рынка направили ЦБ предложение об отмене 27 норм законодательства о борьбе с отмыванием денег, которые, по их мнению, устарели, являются непрофильными или усложняют исполнение законодательства.
RT на русском 04:17
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Павлюченкова поднялась на десять позиций в рейтинге WTA
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Общество
Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз
Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
Известия вчера в 22:49
Политика
В США захотели наказать Россию за решение Трампа
После решения президента США Дональда Трампа вывести войска из Сирии курдское население оказалось под угрозой этнической чистки.
Lenta.ru 04:10
Армия и оружие
Стало известно о сбое с ракетой на учениях ядерной триады России
Lenta.ru вчера в 18:58
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Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра
Газета.Ru вчера в 04:29
Экономика
Американский бренд Under Armour закрывает магазины в России
Американский производитель спортивной одежды и обуви Under Armour намерен закрыть свои магазины в России, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 04:40
Армия и оружие
Американцы в Сирии разбомбили свою собственную авиабазу
Как сообщает агентство "Новости", эти действия были предприняты в рамках проведения военной операции по выводу из Сирии американских войск.
В городе R вчера в 15:33
Шоу-бизнес
Принц Гарри впервые прокомментировал конфликт с братом
Говорилось, что отношения между братьями дали трещину с приходом в семью Меган Маркл.
RuNews24.ru 04:55
Политика
В порт Одессы прибыли американские катера Island
Напомним, ранее США продали Украине два списанных катера, которые войдут в состав ВМС Украины под именами Р190 «Славянск» и Р191 «Старобельск».
REGNUM 04:44
Общество
Роспатент рассказал о самой необычной заявке на патент в 2019 году
В Роспатенте рассказали, какой оказалась самая необычная заявка на патент в 2019 году.
Газета.Ru 02:23
Общество
Голливудская актриса и лицо дома Dior Дженнифер Лоуренс вышла замуж
Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за директора картинной галереи Кука Марони.
Вести.Ru вчера в 20:31
Кино
Беременная Гай Германика устала от экспериментов с мочой
Беременная Гай Германика устала от экспериментов с мочой Несмотря на опыты с парнями, дочь Михаила Ефремова окончательно почувствовала себя лесбиянкой.
Экспресс газета вчера в 11:00
Экономика
В России каждая десятая компания планирует сократить работников
В России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году, сообщают 21 октября «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.
REGNUM 02:09
Происшествия
СК заявил о первых задержаниях после прорыва дамбы в Красноярском крае
В Главном управлении МЧС России по Красноярскому краю заявили о возобновлении поисково-спасательных работ в Курагинском районе, где накануне произошёл прорыв дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели.
RT на русском вчера в 03:45
Происшествия
В Приморье женщина упала со скалы при попытке сделать селфи
Попытка сделать красивое селфи закончилась для жительницы Приморья смертью — она упала с 70-метровой скалы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Следственном комитете СУ РФ по Приморскому краю.
REGNUM вчера в 22:42
Технологии
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Специалисты «Роскачества» рассказали, как защитить персональные данные, хранящиеся на смартфоне, в случае его кражи.
Известия 03:05
Общество
Безработные россияне смогут выйти на пенсию раньше
Люди предпенсионного возраста могут выйти на пенсию на два года раньше положенного - в случае, если у них не получится найти работу.
Газета.Ru вчера в 05:58
Общество
СМИ подсчитали стоимость лечения больной раком Анастасии Заворотнюк
Недавно журналистам удалось прикинуть, во сколько обходятся услуги клиники родным актрисы.
Вечерний курьер 04:58
Гаджеты
Xiaomi выпустил прошивку MIUI 11
Несколько мобильных устройств Redmi и Xiaomi получили новую версию прошивки MIUI 11.
iReactor 19 октября в 22:32
Политика
В Сочи пройдет саммит «Россия-Африка»
Российский президент Владимир Путин назвал предстоящий саммит Россия — Африка в Сочи беспрецедентным и знаковым мероприятием.
RuNews24.ru 02:41
Футбол
Зидан может быть уволен в случае поражения «Реала» «Галатасараю»
Матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Галатасараем» может стать последним для Зинедина Зидана на посту главного тренера «Реала», сообщает El Mundo.
Чемпионат вчера в 18:08
Общество
Стали известны регионы с самым доступным газом для населения
В рейтинг включены 73 региона, где население пользуется сетевым газом и по которым Росстат публикует данные о средних потребительских ценах.
РИА Новости вчера в 17:17
Футбол
Ван дер Ваарт: «Могу найти среди любителей нескольких игроков уровня Магуайра»
Экс-футболист сборной Голландии Рафаэль Ван Дер Ваарт подверг критике защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра, который является самым дорогим игроком своего амплуа в истории.
Евро-футбол.ру 02:58
Общество
Эксгумация и перезахоронение останков Франко пройдет 24 октября
"В четверг, 24 октября, в 10.30 утра правительство Испании начнет эксгумацию останков диктатора Франциско Франко из базилики Долины Павших в соответствии с законом об исторической памяти от 2007 года", - говорится в заявлении правительства.
РИА Новости 04:42
Армия и оружие
Шойгу рассказал, куда боевики ИГ перебрались после поражения в Сирии
Как отметил глава оборонного ведомства, группировка «Исламское государство»1 (запрещена в России), потерпев поражение в Сирийской Арабской Республике, существенно расширила свое присутствие в Юго-Восточной Азии.
ФАН 00:32
Общество
Бывшая жена российского миллиардера требует арестовать его активы
Алтапресс вчера в 22:58
Здоровье
Минздрав приступил к модернизации поликлиник
«Модернизация затронет поликлиники, амбулатории, отделения врачей общей практики, фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), районные больницы и центральные районные больницы в сельской местности и малых городах», – сообщают в пресс-службе ведомства.
ФедералПресс 03:45
Экономика
«Евродон» не смогли продать частным компаниям
Имущественный комплекс донского производителя индейки «Евродон» не смогли продать частным компаниям, об этом со ссылкой на собственные источники сообщает «КоммерсантЪ».
РБК Ростов-на-Дону 02:44