Экономика
Полит.руСбербанк снизит ставку по ипотеке с 6 мая
В апреле правительство приняло постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых. Она будет действовать до 1 ноября 2020 года, и ставка не выше 6,5% сохранится на весь срок кредита. Разницу между ней и рыночной ипотечной ставкой банкам возместит государство.
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Происшествия
СМИ назвали суицид причиной смерти главы нижегородского ГИБДД
Начальник Госавтоинспекции Нижегородской области Павел Ржевский покончил с собой, сообщило издание NN.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 29 апреля в 16:03
Общество
У телеведущей Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
Роскошный особняк за 6,5 миллионов американских долларов обнаружен во владении российской телеведущей и врача-терапевта Елены Малышевой в Нью-Джерси, США.
Shraibikus News 04:39
Игры
Ретро-франшиза вернулась: состоялся релиз экшен-игры Streets of Rage 4
REGNUM вчера в 06:39
Общество
Более 270 россиян вылетели из Нью-Дели в Россию
Более 270 пассажиров зарегистрировались на вывозной рейс, который вылетел в субботу из столицы Индии Нью-Дели в Санкт-Петербург и Москву с россиянами на борту.
ТАСС 21:18
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина опубликовала видео впервые после выписки из больницы
Народная артистка России Надежда Бабкина опубликовала видеообращение в социальной сети Instagram.
Вечерняя Москва 15:50
Здоровье
Названа разница в течении COVID-19 у мужчин и женщин
Мужчины тяжелее переносят коронавирус по сравнению с женщинами и чаще оказываются в реанимации.
Известия 21:26
Армия и оружие
В преддверии войны с Россией: очередной доклад о мобильности НАТО в Европе
В экспертной среде американского «глубинного государства» продолжается обсуждение проблемы «мобильности НАТО» в Европе для возможной войны с Россией.
Евразия Daily 03:04
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева попала в больницу
Народная артистка РФ Татьяна Васильева из-за плохого самочувствия попала в одну из московских клиник. Об этом она сообщила в пятницу ТАСС.
ТАСС 16:45
Общество
Скворцова: Россия почти вышла на плато по коронавирусу
В четверг руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила,ч то Россия в последние недели почти вышла на плато по количеству зараженных новым коронавирусом.
Aobe вчера в 19:59
Общество
Названы самые инфицированные коронавирусом города Подмосковья
По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области, по числу заражений на первом месте стоит Одинцовский район, где зарегистрированы 764 больных.
Российская газета 17:13
Экономика
Мишустин объявил новые меры поддержки бизнеса и граждан
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о новых мерах поддержки бизнеса и граждан на фоне коронавируса СOVID-19.
Коммерсантъ вчера в 05:33
Общество
В России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам
Москва, 1 мая 2020, 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян.
REGNUM 00:58
Наука
Мировой рекорд поставил гигантский град в Аргентине
Если ранее рекордным размером градин считалось 20,3 см, то в Аргентине выпал град размером от 18,7 до 23,6 см. Таким образом, прошедшее там явление установило новый мировой рекорд.
Газета DAILY вчера в 14:42
Общество
Роспотребнадзор назвал отличия симптомов коронавируса от аллергии
Среди симптомов аллергии Роспотребнадзор назвал насморк, покраснение и слезоточение глаз, зуд, першение в горле.
РБК 21:53
Происшествия
Пожар произошел на крупнейшем в РФ плавзаводе «Всеволод Сибирцев»
Пожар произошел на плавбазе "Всеволод Сибирцев" на Находкинском судоремонтном заводе, по предварительным данным, есть пострадавшие, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Приморскому краю.
Интерфакс 21:54
Происшествия
Российского пенсионера с коронавирусом вернули домой и оставили в подъезде
Российского пенсионера Евгения Печурина, у которого был подтвержден коронавирус, вернули из московской больницы и оставили в подъезде дома, где он позже упал в обморок, не дойдя до своей квартиры.
Lenta.ru 15:01
Общество
В Подмосковье решили ввести обязательное ношение масок
Жителей Подмосковья обяжут носить маски при выходе из дома. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Деловое.ТВ вчера в 10:04
Политика
Песков опроверг сообщения об уходе Мишустина с поста премьера
Кремль опроверг информацию СМИ о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин покинет свой пост после того, как вылечится от коронавируса.
Live24 01:13
Общество
Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике
Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс 17:48
Происшествия
В Сочи оштрафован местный житель, устроивший скандал полицейским
Сочи, Краснодарский край, 1 мая 2020, 18:26 — REGNUM Мужчина, устроивший на улице скандал и накричавший на сотрудников полиции, оштрафован за нарушение режима самоизоляции в городе Сочи Краснодарского края.
REGNUM 11:26
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 08:24
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 09:03
Политика
В Мичигане протестующие против карантина захватили местный капитолий
Несколько сотен жителей американского штата Мичиган захватили местный капитолий в знак протеста против введенного властями карантина, передает The Guardian.
Российская газета 08:01
Общество
Режим самоизоляции отменен в 14 районах Красноярского края
Губернатор Александр Усс отменил ограничительные меры, ранее введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции, в деревнях и поселках 14 районов края.
ДЕЛА.ru вчера в 10:20
Здоровье
Число случаев заражения коронавирусом в Алтайском крае выросло до 423
Всего в Алтайском крае на 1 мая общее число заболевших составляет 423 человека, в том числе 35 детей до 17 лет.
ТАСС 01:28
Экономика
Мэрия Южно-Сахалинска хочет платить строителям в соответствии с реальностью
Дело касается сметной стоимости контрактов, в которой, как отмечают строители, до сих пор закладывается размер заработной платы рабочих с учетом федерального норматива, без поправки на географическую удаленность области.
Сахалин.Инфо 05:17
Общество
Медицинские маски оказались опасны для одной категории россиян
Во время пандемии коронавируса огромное количество использованных масок и перчаток стало попадать на сортировку мусора, где от них могут заразиться рабочие.
РИА Новости 19:02
Общество
В МЧС рекомендовали брать в больницу при коронавирусе минимум наличных
Специалисты Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России дали рекомендации на случай госпитализации в связи с заражением коронавирусом, как пишет ТАСС.
РЕН ТВ 20:29
Политика
Песков: здоровье Путина охраняют на максимальном уровне
Охрана здоровья президента России Владимира Путина обеспечивается на максимальном уровне, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 11:30