Экономика

Полит.руПолит.руСбербанк снизит ставку по ипотеке с 6 мая

В апреле правительство приняло постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых. Она будет действовать до 1 ноября 2020 года, и ставка не выше 6,5% сохранится на весь срок кредита. Разницу между ней и рыночной ипотечной ставкой банкам возместит государство.
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Ипотека, шум и цены: самые важные новости о недвижимости на этой неделе

РБК11:24

Сбербанк снизит процентные ставки по ипотечным кредитам с 6 мая

ТАССвчера в 10:16

Сбербанк в мае снизит ставки по ипотеке

Ведомостивчера в 11:15

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

РИА Новостивчера в 10:44

Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке с 6 мая

Интерфаксвчера в 10:24

Сбербанк снизит ставки по ипотеке

Коммерсантъвчера в 11:31

Сбербанк активно включился в программу снижения ставок по ипотеке

НИА-Новосибирсквчера в 05:33
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 22:09, Ашберн
Происшествия

СМИ назвали суицид причиной смерти главы нижегородского ГИБДД

Начальник Госавтоинспекции Нижегородской области Павел Ржевский покончил с собой, сообщило издание NN.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 29 апреля в 16:03
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Общество

У телеведущей Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

Роскошный особняк за 6,5 миллионов американских долларов обнаружен во владении российской телеведущей и врача-терапевта Елены Малышевой в Нью-Джерси, США.
Shraibikus News 04:39
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Игры

Ретро-франшиза вернулась: состоялся релиз экшен-игры Streets of Rage 4

REGNUM вчера в 06:39
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Общество

Более 270 россиян вылетели из Нью-Дели в Россию

Более 270 пассажиров зарегистрировались на вывозной рейс, который вылетел в субботу из столицы Индии Нью-Дели в Санкт-Петербург и Москву с россиянами на борту.
ТАСС 21:18
Общество

Телеканал НТВ первым показал фильм «Шугалей»

ФАН 16:00
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина опубликовала видео впервые после выписки из больницы

Народная артистка России Надежда Бабкина опубликовала видеообращение в социальной сети Instagram.
Вечерняя Москва 15:50
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Здоровье

Названа разница в течении COVID-19 у мужчин и женщин

Мужчины тяжелее переносят коронавирус по сравнению с женщинами и чаще оказываются в реанимации.
Известия 21:26
Армия и оружие

В преддверии войны с Россией: очередной доклад о мобильности НАТО в Европе

В экспертной среде американского «глубинного государства» продолжается обсуждение проблемы «мобильности НАТО» в Европе для возможной войны с Россией.
Евразия Daily 03:04
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Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева попала в больницу

Народная артистка РФ Татьяна Васильева из-за плохого самочувствия попала в одну из московских клиник. Об этом она сообщила в пятницу ТАСС.
ТАСС 16:45
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Общество

Скворцова: Россия почти вышла на плато по коронавирусу

В четверг руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила,ч то Россия в последние недели почти вышла на плато по количеству зараженных новым коронавирусом.
Aobe вчера в 19:59
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Общество

Названы самые инфицированные коронавирусом города Подмосковья

По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области, по числу заражений на первом месте стоит Одинцовский район, где зарегистрированы 764 больных.
Российская газета 17:13
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Экономика

Мишустин объявил новые меры поддержки бизнеса и граждан

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о новых мерах поддержки бизнеса и граждан на фоне коронавируса СOVID-19.
Коммерсантъ вчера в 05:33
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Общество

В России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам

Москва, 1 мая 2020, 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян.
REGNUM 00:58
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Наука

Мировой рекорд поставил гигантский град в Аргентине

Если ранее рекордным размером градин считалось 20,3 см, то в Аргентине выпал град размером от 18,7 до 23,6 см. Таким образом, прошедшее там явление установило новый мировой рекорд.
Газета DAILY вчера в 14:42
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Общество

Роспотребнадзор назвал отличия симптомов коронавируса от аллергии

Среди симптомов аллергии Роспотребнадзор назвал насморк, покраснение и слезоточение глаз, зуд, першение в горле.
РБК 21:53
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Происшествия

Пожар произошел на крупнейшем в РФ плавзаводе «Всеволод Сибирцев»

Пожар произошел на плавбазе "Всеволод Сибирцев" на Находкинском судоремонтном заводе, по предварительным данным, есть пострадавшие, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Приморскому краю.
Интерфакс 21:54
Происшествия

Российского пенсионера с коронавирусом вернули домой и оставили в подъезде

Российского пенсионера Евгения Печурина, у которого был подтвержден коронавирус, вернули из московской больницы и оставили в подъезде дома, где он позже упал в обморок, не дойдя до своей квартиры.
Lenta.ru 15:01
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Общество

В Подмосковье решили ввести обязательное ношение масок

Жителей Подмосковья обяжут носить маски при выходе из дома. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Деловое.ТВ вчера в 10:04
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Политика

Песков опроверг сообщения об уходе Мишустина с поста премьера

Кремль опроверг информацию СМИ о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин покинет свой пост после того, как вылечится от коронавируса.
Live24 01:13
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Общество

Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике

Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс 17:48
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Происшествия

В Сочи оштрафован местный житель, устроивший скандал полицейским

Сочи, Краснодарский край, 1 мая 2020, 18:26 — REGNUM Мужчина, устроивший на улице скандал и накричавший на сотрудников полиции, оштрафован за нарушение режима самоизоляции в городе Сочи Краснодарского края.
REGNUM 11:26
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Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 08:24
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Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 09:03
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Политика

В Мичигане протестующие против карантина захватили местный капитолий

Несколько сотен жителей американского штата Мичиган захватили местный капитолий в знак протеста против введенного властями карантина, передает The Guardian.
Российская газета 08:01
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Общество

Режим самоизоляции отменен в 14 районах Красноярского края

Губернатор Александр Усс отменил ограничительные меры, ранее введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции, в деревнях и поселках 14 районов края.
ДЕЛА.ru вчера в 10:20
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Здоровье

Число случаев заражения коронавирусом в Алтайском крае выросло до 423

Всего в Алтайском крае на 1 мая общее число заболевших составляет 423 человека, в том числе 35 детей до 17 лет.
ТАСС 01:28
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Экономика

Мэрия Южно-Сахалинска хочет платить строителям в соответствии с реальностью

Дело касается сметной стоимости контрактов, в которой, как отмечают строители, до сих пор закладывается размер заработной платы рабочих с учетом федерального норматива, без поправки на географическую удаленность области.
Сахалин.Инфо 05:17
Общество

Медицинские маски оказались опасны для одной категории россиян

Во время пандемии коронавируса огромное количество использованных масок и перчаток стало попадать на сортировку мусора, где от них могут заразиться рабочие.
РИА Новости 19:02
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Общество

В МЧС рекомендовали брать в больницу при коронавирусе минимум наличных

Специалисты Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России дали рекомендации на случай госпитализации в связи с заражением коронавирусом, как пишет ТАСС.
РЕН ТВ 20:29
Политика

Песков: здоровье Путина охраняют на максимальном уровне

Охрана здоровья президента России Владимира Путина обеспечивается на максимальном уровне, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 11:30
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