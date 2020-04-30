В апреле правительство приняло постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых. Она будет действовать до 1 ноября 2020 года, и ставка не выше 6,5% сохранится на весь срок кредита. Разницу между ней и рыночной ипотечной ставкой банкам возместит государство.

Сбербанк снизит ставку по ипотеке с 6 мая

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