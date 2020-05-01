Экономика

Ingraficon.ruIngraficon.ruСбербанк снова снижает ставки по ипотеке

С 6 мая 2020 года покупка жилья в ипотеку Сбербанка с сервисами ДомКлик станет еще выгоднее. Мы снижаем процентные ставки на самые популярные программы ипотечного кредитования.
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Ипотека, шум и цены: самые важные новости о недвижимости на этой неделе

РБК01 мая в 11:24

Банки снижают ипотечные ставки. Даст ли это прирост покупателей жилья и надо ли сейчас брать кредиты?

BFM.ru01 мая в 09:16

ГК «Ленстройтрест» провела со Сбербанком первую сделку с льготной ипотекой под 6,4% годовых при покупке жилья в Янино

NSP.ru01 мая в 02:00

Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке

REGNUM01 мая в 04:10

Сбербанк с 6 мая снижает ставки по ипотеке

Южный Федеральный01 мая в 02:19

В Сбербанке анонсировали снижение ставок по ипотеке с 6 мая

Деловое.ТВ01 мая в 04:56

Крупнейшие банки России начали снижать ипотечные ставки

Mirmol.ru01 мая в 01:55
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 05:09, Ашберн
Общество

Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
3K
Политика

Стали известны детали проведения воздушного парада в День Победы

В Москве 4 мая пройдет репетиция воздушной части парада, посвященного Победе в Великой Отечественной войне, сообщает Росавиация.
Газета.Ru 02:45
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Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
3,8K
Здоровье

В Минздраве раскрыли пути распространения коронавируса в России

На сегодняшний день распространение коронавируса идет уже внутри страны и городов, заявил академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
РИА Новости 04:46
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Общество

Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию вируса

«Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна».
REGNUM 02:30
1,2K
Политика

Посол Украины в Германии предложил Шрёдеру пари на «возвращение» Крыма

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью агентству «Укринформ» назвал бесстыдным высказывание бывшего канцлера Германии и председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шрёдера о том, что ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым.
РБК вчера в 23:11
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Происшествия

Несовершеннолетняя прилетела в Нижневартовск, скрыв коронавирус

Несовершеннолетняя девушка прибыла самолетом в Нижневартовск, скрыв подтвержденный у нее диагноз коронавирусной инфекции.
ТАСС 01:56
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Общество

Тренер «Ахмата» высказался о недовольных россиянах

Главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов дал скандальный комментарий относительно россиян, требующих от государства поддержки во время режима нерабочих дней в период пандемии COVID-19.
Газета.Ru 03:38
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Общество

В России за последние сутки выявили 10 581 новый случай коронавируса

В России за последние сутки зафиксировали 10 581 новый случай коронавируса в 82 регионах страны, об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением КОВИД.
Невские Новости 04:06
18
Общество

Попова назвала условия для снятия ограничений с 12 мая

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких обстоятельствах можно будет ослабить после 12 мая ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Городовой 03:58
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Армия и оружие

Северный флот взял на сопровождение корабли НАТО в Баренцевом море

Северный флот взял на сопровождение корабельную ударную группу НАТО, зашедшую 4 мая в акваторию Баренцева моря, сообщает Национальный центр управления обороной России.
RT на русском 04:50
2
Общество

Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая

Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
RT на русском 00:40
1K
Общество

Попова рассказала, когда отменят все ограничения из-за коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала журналистам, что на территории РФ определенные ограничения будут сохраняться, пока не появится лекарство или вакцина.
Моя Москва.онлайн 04:25
10
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:12
72
Общество

Митрополит Иона умер из-за коронавируса

Почетный настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьево митрополит на покое Иона (Карпухин) умер ночью на 4 мая от коронавируса, сообщает официальный сайт Русской православной церкви (РПЦ).
ТАСС 04:55
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Политика

Назначен преемник дочери Назарбаева на посту спикера сената Казахстана

Lenta.ru 04:59
Путешествия

Названы готовящиеся открыть границы и принять туристов страны

Не все страны начнут массово открывать границы в связи с пандемией коронавируса, однако есть ряд стран, которые готовятся пустить туристов на свои земли.
Газета.Ru 01:21
255
Общество

Кабмин РФ запустил сервис о мерах поддержки граждан и бизнеса при пандемии

Правительство России запустило сервис для поддержки граждан и бизнеса в условиях распространения коронавируса, где можно получить информацию о мерах поддержки в период пандемии.
Газета.Ru 02:22
12
Общество

Названы регионы РФ с наибольшим числом новых заражений коронавирусом

Москва, 4 мая 2020, 11:09 — REGNUM В России за минувшие сутки зафиксирован после проведения исследований 10 581 новый случай заражения коронавирусом.
REGNUM 04:09
159
Общество

Роспотребнадзор не исключил продление ограничений до июня

В Роспотребнадзоре допустили, что ограничительные меры по коронавирусу будут продлены до июня.
Ореанда-Новости вчера в 08:12
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Происшествия

В Тюмени нашли сбежавшего из армии 15 лет назад дезертира

В Тюмени обнаружили дезертира, который сбежал со срочной службы 15 лет назад и не сообщил родным о себе.
Газета.Ru 04:33
17
Общество

Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая

Московским школьникам итоговые оценки за учебный год выставят 15 мая.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 04:02
4
Общество

Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии

Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после скандала, разразившемся из-за ее высказывания о женщинах, которые столкнулись с данной проблемой.
Газета.Ru вчера в 15:47
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Шоу-бизнес

В сети появилось фото постаревшего Андрея Губина

Многие поклонники Андрея обратили внимание на то, что за последние годы он сильно постарел и стал выглядеть старше своего фактического возраста.
Uznayvse.ru вчера в 06:20
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Политика

Спецслужбы США обвинили КНР в сокрытии данных о коронавирусе

Министерство внутренней безопасности (DHS) США считает, что власти Китая умышленно скрывали часть данных об опасности и распространении коронавируса нового типа.
Газета.Ru 02:20
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Наука

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса

Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости вчера в 01:49
1,6K
Общество

Работающие в коронавирусных стационарах в Москве студенты получат до 175 тыс. рублей

Студенты, проходящие практику в коронавирусных стационарах, получат ежемесячные выплаты в размере 70 тыс. рублей, студенты на должности младшей медсестры - 115 тыс. рублей, на должности медсестры - 175 тыс. рублей.
ТАСС 03:46
62
Общество

Коронавирус подтвердился у спикера парламента Ленинградской области

Interfax-Russia.ru - Тест на коронавирус у председателя Законодательного собрания Ленинградской области Сергея Бебенина показал положительный результат, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе парламента.
Интерфакс - Россия 04:58
Шоу-бизнес

Заболевшая Татьяна Васильева рассказала о своем состоянии

Накануне стало известно, что народная артистка РФ Татьяна Васильева заболела коронавирусом. Сама актриса эту информацию не комментировала.
Петербургский дневник вчера в 02:48
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Общество

В России выявили 10 581 новый случай заражения коронавирусом

В России за сутки зарегистрировали 10 581 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число выявленных заражённых составило 145 268.
RT на русском 04:00
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