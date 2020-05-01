Экономика
Ingraficon.ruСбербанк снова снижает ставки по ипотеке
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Общество
Попова назвала условия для снятия ограничений с 12 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких обстоятельствах можно будет ослабить после 12 мая ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Городовой 03:58
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Происшествия
Несовершеннолетняя прилетела в Нижневартовск, скрыв коронавирус
Несовершеннолетняя девушка прибыла самолетом в Нижневартовск, скрыв подтвержденный у нее диагноз коронавирусной инфекции.
ТАСС 01:56
Общество
В Крыму предложили ввести масочный режим
Повсеместный масочный режим может быть введен с 12 мая в республике Крым, при условии доступности масок в аптеках по приемлемым ценам, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 04:46
Происшествия
В больнице в Коммунарке уменьшилось число пациентов
Число пациентов в больнице в Коммунарке уменьшилось до 503 человек, следует из инфографики, опубликованной главврачом медучреждения Денисом Проценко на своей странице в Facebook.
РБК 03:14
Общество
Роспотребнадзор допустил продление самоизоляции до июня
Режим самоизоляции в России, введенный для профилактики распространения коронавируса, может быть продлен до июня, если граждане будут нарушать его во время майских праздников, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Daily Storm вчера в 07:55
Политика
Посол Украины в Германии предложил Шрёдеру пари на «возвращение» Крыма
Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью агентству «Укринформ» назвал бесстыдным высказывание бывшего канцлера Германии и председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шрёдера о том, что ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым.
РБК вчера в 23:11
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова официально подала на развод с Джиганом
Джиган «пустился во все тяжкие»: начал курить, злоупотреблять алкоголем и запрещенными веществами, а также материться при детях, отметила Самойлова.
RuNews24.ru вчера в 18:22
Футбол
«У Бескова свои оценки, у меня свои». Гаврилов рассказал, как Старостин обхитрил легендарного тренера «Спартака»
Легендарный полузащитник «Спартака» и сборной СССР рассказал, как главный тренер красно-белых Константин Бесков при помощи «двоек» за матчи лишал игроков премиальных, но Николай Старостин нашел способ выплачивать их в полном объеме.
Спорт-Экспресс вчера в 22:45
Общество
Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию коронавируса
"Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна", - подчеркнула главный санитарный врач РФ.
Газета.Ru 05:15
Общество
В России выявлено более 10 тыс. новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России были подтверждены 10 581 новых случаев заражения коронавирусом в 82 регионах.
Будущее России. Национальные проекты 05:12
Футбол
Холанд пошутил на тему победителя «Золотого мяча» в 2025 году
Матч ТВ вчера в 19:22
Гаджеты
Huawei выпустит P30 Pro с сервисами Google
По логике вещей и нынешний Huawei P30 Pro New Edition должен был выйти без них, но все-таки сервисы Google на нем присутствуют.
The GEEK 01:26
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева через суд требует с Андрея Разина 2,5 млн рублей
Телеведущая требует с Разина 2,5 млн рублей за обидные слова, которые он высказал в ее адрес, сообщает Mash .
Passion.ru 01 мая в 05:46
Здоровье
Главный внештатный патологоанатом Минздрава РФ: COVID-19 часто становится причиной смерти больного, но не всегда
COVID-19 часто становится причиной смерти больного, однако он также может протекать фоном или выступать сопутствующим заболеванием при другой болезни.
Эхо Москвы 05:20
Энергетика
Количество буровых установок сократилось за апрель в мире на четверть
Число буровых для добычи нефти и газа за апрель сократилось в мире на 23%. Об этом заявили эксперты компании Baker Hughes.
News.ru 01 мая в 08:22
Здоровье
В Минздраве раскрыли основные пути заражений коронавирусом
Наиболее активно распространение инфекции происходит при тесных контактах в семье, в местах большого скопления людей и организованных коллективах с длительным пребыванием людей (воинские коллективы, образовательные учреждения, дома для престарелых, психоневрологические диспансеры, учреждения ФСИН).
Lenta.ru вчера в 23:22
Происшествия
В Тюмени нашли сбежавшего из армии 15 лет назад дезертира
В Тюмени обнаружили дезертира, который сбежал со срочной службы 15 лет назад и не сообщил родным о себе.
Газета.Ru 04:33
Здоровье
Четверо забайкальцев с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии
В Забайкалье четверо жителей, у которых подтвержден коронавирус, находятся в тяжелом состоянии, восемь человек получают кислородную поддержку.
Московский Комсомолец Чита 05:03
Общество
Шалимов заявил, что его слова о «россиянах-дармоедах» были шуткой
Ранее бывший футболист сборной России, главный тренер грозненского клуба "Ахмат" Игорь Шалимов раскритиковал людей, которые требуют от государства денег в условиях ограничений и режима самоизоляции, назвав их "дармоедами" и заявив, что те, кто "ноет", "живут лучше бомжей".
РИА Новости 05:14
Политика
МИД Ирана: США не смогут продлить оружейное эмбарго против Тегерана
США не удастся продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана, действие которого завершится в октябре, считает официальный представитель МИД страны Аббас Мусави.
News.ru 05:17
Общество
В Москве учителя выставят итоговые оценки школьникам 15 мая
Промежуточные и итоговые отметки за 2019-2020 учебный год поставят школьникам в Москве 15 мая, а с 18 мая ученики перейдут в режим свободного посещения онлайн-уроков.
ТАСС 05:06
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
Здоровье
Врачи предсказали «масочное» будущее
В будущем ношение медицинской маски, скорее всего, станет чем-то привычным и обыденным.
РИА Новости 03:31
Здоровье
В Минздраве назвали сроки пика эпидемии коронавируса
Россия может достичь пика распространения коронавируса в ближайшие две недели, считает заместитель директора Национального исследовательского медицинского центра физиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов.
РИА Новости вчера в 15:39
Политика
В Москве прошла репетиция воздушной части парада Победы
В небе над Москвой состоялся тренировочный пролет воздушных частей вооруженных сил России в рамках репетиции парада Победы.
РБК 05:24
Экономика
«Ростех» зафиксировал наценки на материалы для СИЗ в РФ до 500%
В период пандемии коронавирусной инфекции наценки на материалы для производства средств индивидуальной защиты (СИЗ) достигают 500% в рамках ажиотажного спроса в России.
Известия вчера в 09:16
Общество
Правительство РФ выделило 10 млрд на средства защиты от коронавируса
Российское правительство выделило 10 млрд рублей на поддержку производства и закупку медицинских препаратов, техники и защитных средств против COVID-19.
News.ru 05:06