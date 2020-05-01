Экономика
Ingraficon.ruСбербанк снова снижает ставки по ипотеке
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Общество
В России появился сервис о мерах поддержки людей в период коронавируса
На сайте правительства России появился информационный сервис, где рядовые граждане и представители бизнеса могут узнать о полагающихся им мерах поддержки в период распространения коронавируса.
Lenta.ru 05:58
Футбол
Логотип ЦСКА вошел в топ-10 самых красивых футбольных эмблем в мире
Замкнул первую тройку «Флуминенсе» (169,1 тыс.). Эмблема московского ЦСКА набрала более 42 тысяч голосов и заняла 9-е место.
Матч ТВ вчера в 23:08
Здоровье
Иммунолог: антибиотики не уничтожают вирусы
Антибиотики убивают не вирусы, а бактерии, поэтому негативно влияют на микрофлору организма, нанося урон иммунной системе человека.
Pravda.Ru 03:19
Происшествия
В Рязани при пожаре в жилом доме погибли два человека, 12 пострадали
В жилом пятиэтажном доме горела квартира на цокольном этаже. С места происшествия было эвакуировано 15 человек.
REGNUM 04:37
Общество
Десятой жертвой коронавируса на Дону стала 48-летняя женщина
Погибшей стала 48-летняя женщина из Зимовниковского района.
Батайское время 04:28
Общество
Спикер парламента Ленинградской области заразился коронавирусом
У спикера законодательного собрания Ленинградской области Сергея Бебенина нашли коронавирус, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу парламента.
Дождь 05:47
Происшествия
Опубликовано видео момента смертельного ДТП в Калининграде
Представитель УМВД по Калининградской области Светлана Поставничая сообщила, что ДТП произошло по вине 50-летнего водителя легковушки, который не уступил дорогу мотоциклу.
Вести.Ru 05:36
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Здоровье
В Омской области коронавирусной инфекцией заболели сразу 34 человека
Всего с 29 марта в Омской области зарегистрирован 161 случай заболевания коронавирусной инфекцией, четверо человек скончались, 39 выздоровели.
НГС55 03:00
Общество
В Саратовской области осталось 2 района без коронавируса
По состоянию на 4 мая в регионе осталось 2 муниципалитета из 39, где официально не подтверждена коронавирусная инфекция, - это Турковский и Воскресенский районы.
Регион 64 04:36
Общество
В Минздраве раскрыли основные пути заражений коронавирусом
Наиболее активно распространение инфекции происходит при тесных контактах в семье, в местах большого скопления людей и организованных коллективах с длительным пребыванием людей (воинские коллективы, образовательные учреждения, дома для престарелых, психоневрологические диспансеры, учреждения ФСИН).
Lenta.ru вчера в 23:22
Общество
В Минздраве оценили сроки спада эпидемии коронавируса
Условия, при которых эпидемия коронавируса будет считаться остановленной, назвал главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико в беседе с «Парламентской газетой» .
Мой Брянск вчера в 11:46
Политика
Посол Украины в Германии предложил Шрёдеру пари на «возвращение» Крыма
Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью агентству «Укринформ» назвал бесстыдным высказывание бывшего канцлера Германии и председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шрёдера о том, что ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым.
РБК вчера в 23:11
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева поразилась масштабу эпидемии коронавируса
Аргументы и Факты 02 мая в 19:54
Футбол
Шалимов заявил, что его слова о «россиянах-дармоедах» были шуткой
Ранее бывший футболист сборной России, главный тренер грозненского клуба "Ахмат" Игорь Шалимов раскритиковал людей, которые требуют от государства денег в условиях ограничений и режима самоизоляции, назвав их "дармоедами" и заявив, что те, кто "ноет", "живут лучше бомжей".
РИА Новости 05:14
Общество
В Москве учителя выставят итоговые оценки школьникам 15 мая
Промежуточные и итоговые отметки за 2019-2020 учебный год поставят школьникам в Москве 15 мая, а с 18 мая ученики перейдут в режим свободного посещения онлайн-уроков.
ТАСС 05:06
Общество
Часть ограничений по коронавирусу в РФ сохранят до появления вакцины
Часть ограничительных мер, введенных в России на фоне пандемии коронавируса, будут сохранены до появления вакцины или лекарства от заболевания.
Известия вчера в 19:59
Общество
В России зафиксировано 9623 новых случая коронавируса
За последние сутки в России подтверждено 9623 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 46,6% не имели клинических проявлений болезни.
Новгородские ведомости 02 мая в 04:50
Политика
Спецслужбы США обвинили КНР в сокрытии данных о коронавирусе
Министерство внутренней безопасности (DHS) США считает, что власти Китая умышленно скрывали часть данных об опасности и распространении коронавируса нового типа.
Газета.Ru 02:20
Политика
В Москве состоялась репетиция воздушной части парада Победы
Свыше 70 боевых вертолетов и самолетов пролетели над Москвой в понедельник в ходе репетиции авиационного парада в честь Дня Победы, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 03:38
Происшествия
Несовершеннолетняя прилетела в Нижневартовск, скрыв коронавирус
Несовершеннолетняя девушка прибыла самолетом в Нижневартовск, скрыв подтвержденный у нее диагноз коронавирусной инфекции.
ТАСС 01:56
Здоровье
Врачи предсказали «масочное» будущее
В будущем ношение медицинской маски, скорее всего, станет чем-то привычным и обыденным.
РИА Новости 03:31
Экономика
Berkshire Уоррена Баффетта продала все акции авиакомпаний
Холдинговая компания миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway в апреле продала все акции авиакомпаний.
Коммерсантъ вчера в 01:55
Культура
Названа дата начала второго сезона шоу «Маска»
Продолжение шоу «Маски» выйдет 14 февраля 2021 года. Стоит отметить, подготовка ко второму сезону популярного проекта уже начата.
Актуальные Новости вчера в 05:14
Политика
Трамп нашел наказание для Китая
Президент США Дональд Трамп не исключил, что повысит пошлины на китайские товары, чтобы «наказать» Пекин за распространение коронавирусной инфекции.
Рамблер 02 мая в 03:33
Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости вчера в 01:49
Биатлон
Йоханнес Бе заявил, что завершит карьеру после Олимпиады-2026
Олимпийский чемпион 2018 года в индивидуальной гонке, двукратный обладатель Кубка мира и 10-кратный чемпион мира Йоханнес Бе рассказал, что планирует уйти из спорта после зимней Олимпиады-2026, которая пройдет в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Спорт-Экспресс 05:16
Происшествия
На Кубани за сутки подтвердилось 79 случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 2 мая 2020, 11:52 — REGNUM 79 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили в региональном оперштабе 2 мая.
REGNUM 02 мая в 04:52