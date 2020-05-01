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Сбербанк снова снижает ставки по ипотеке

Общество В России появился сервис о мерах поддержки людей в период коронавируса На сайте правительства России появился информационный сервис, где рядовые граждане и представители бизнеса могут узнать о полагающихся им мерах поддержки в период распространения коронавируса. 22

Здоровье Иммунолог: антибиотики не уничтожают вирусы Антибиотики убивают не вирусы, а бактерии, поэтому негативно влияют на микрофлору организма, нанося урон иммунной системе человека. 20

Общество Спикер парламента Ленинградской области заразился коронавирусом У спикера законодательного собрания Ленинградской области Сергея Бебенина нашли коронавирус, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу парламента. 2

Происшествия Опубликовано видео момента смертельного ДТП в Калининграде Представитель УМВД по Калининградской области Светлана Поставничая сообщила, что ДТП произошло по вине 50-летнего водителя легковушки, который не уступил дорогу мотоциклу. 13

Общество В Саратовской области осталось 2 района без коронавируса По состоянию на 4 мая в регионе осталось 2 муниципалитета из 39, где официально не подтверждена коронавирусная инфекция, - это Турковский и Воскресенский районы.

Общество В Минздраве раскрыли основные пути заражений коронавирусом Наиболее активно распространение инфекции происходит при тесных контактах в семье, в местах большого скопления людей и организованных коллективах с длительным пребыванием людей (воинские коллективы, образовательные учреждения, дома для престарелых, психоневрологические диспансеры, учреждения ФСИН). 327

Общество В Минздраве оценили сроки спада эпидемии коронавируса Условия, при которых эпидемия коронавируса будет считаться остановленной, назвал главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико в беседе с «Парламентской газетой» . 985

Политика Посол Украины в Германии предложил Шрёдеру пари на «возвращение» Крыма Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью агентству «Укринформ» назвал бесстыдным высказывание бывшего канцлера Германии и председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шрёдера о том, что ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым. 1,3K

Футбол Шалимов заявил, что его слова о «россиянах-дармоедах» были шуткой Ранее бывший футболист сборной России, главный тренер грозненского клуба "Ахмат" Игорь Шалимов раскритиковал людей, которые требуют от государства денег в условиях ограничений и режима самоизоляции, назвав их "дармоедами" и заявив, что те, кто "ноет", "живут лучше бомжей". 1,2K

Общество В Москве учителя выставят итоговые оценки школьникам 15 мая Промежуточные и итоговые отметки за 2019-2020 учебный год поставят школьникам в Москве 15 мая, а с 18 мая ученики перейдут в режим свободного посещения онлайн-уроков. 9

Общество В России зафиксировано 9623 новых случая коронавируса За последние сутки в России подтверждено 9623 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 46,6% не имели клинических проявлений болезни. 173

Политика Спецслужбы США обвинили КНР в сокрытии данных о коронавирусе Министерство внутренней безопасности (DHS) США считает, что власти Китая умышленно скрывали часть данных об опасности и распространении коронавируса нового типа. 766

Политика В Москве состоялась репетиция воздушной части парада Победы Свыше 70 боевых вертолетов и самолетов пролетели над Москвой в понедельник в ходе репетиции авиационного парада в честь Дня Победы, передает корреспондент ТАСС. 667

Здоровье Врачи предсказали «масочное» будущее В будущем ношение медицинской маски, скорее всего, станет чем-то привычным и обыденным. 13

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Биатлон Йоханнес Бе заявил, что завершит карьеру после Олимпиады-2026 Олимпийский чемпион 2018 года в индивидуальной гонке, двукратный обладатель Кубка мира и 10-кратный чемпион мира Йоханнес Бе рассказал, что планирует уйти из спорта после зимней Олимпиады-2026, которая пройдет в Милане и Кортина-д'Ампеццо.