Недвижимость

Ingraficon.ruIngraficon.ruСбербанк снова снижает ставки по ипотеке

С 6 мая 2020 года покупка жилья в ипотеку Сбербанка с сервисами ДомКлик станет еще выгоднее. Мы снижаем процентные ставки на самые популярные программы ипотечного кредитования.
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Ипотека, шум и цены: самые важные новости о недвижимости на этой неделе

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Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке

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С 6 мая Сбербанк снизит ставки по ипотеке

СургутИнтерНовости01 мая в 03:07

Сбербанк с 6 мая снижает ставки по ипотеке

Южный Федеральный01 мая в 02:19

Банки снижают ипотечные ставки. Даст ли это прирост покупателей жилья и надо ли сейчас брать кредиты?

BFM.ru01 мая в 09:16

Крупнейшие банки России начали снижать ипотечные ставки

Mirmol.ru01 мая в 01:55
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