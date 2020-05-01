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Сбербанк снова снижает ставки по ипотеке

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Общество На Украине решили ослабить карантин Кабмин Украины одобрил продление карантина до 22 мая, сообщается на сайте правительства страны. 21

Общество В Минздраве раскрыли основные пути заражений коронавирусом Наиболее активно распространение инфекции происходит при тесных контактах в семье, в местах большого скопления людей и организованных коллективах с длительным пребыванием людей (воинские коллективы, образовательные учреждения, дома для престарелых, психоневрологические диспансеры, учреждения ФСИН). 1,2K

Происшествия Самолет Москва-Екатеринбург подал сигнал об угрозе взрыва Пассажирский самолет, следующий рейсом Москва-Екатеринбург, подал сигнал тревоги об угрозе взрыва на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. 13

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