Недвижимость

Ingraficon.ruIngraficon.ruСбербанк снова снижает ставки по ипотеке

С 6 мая 2020 года покупка жилья в ипотеку Сбербанка с сервисами ДомКлик станет еще выгоднее. Мы снижаем процентные ставки на самые популярные программы ипотечного кредитования.
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Ипотека, шум и цены: самые важные новости о недвижимости на этой неделе

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Банки снижают ипотечные ставки. Даст ли это прирост покупателей жилья и надо ли сейчас брать кредиты?

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Крупнейшие банки России начали снижать ипотечные ставки

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Сбербанк с 6 мая снижает ставки по ипотеке

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NSP.ru01 мая в 02:00

В Сбербанке анонсировали снижение ставок по ипотеке с 6 мая

Деловое.ТВ01 мая в 04:56
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