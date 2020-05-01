Недвижимость
Ingraficon.ruСбербанк снова снижает ставки по ипотеке
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Комментарии
Общество
На Украине решили ослабить карантин
Кабмин Украины одобрил продление карантина до 22 мая, сообщается на сайте правительства страны.
Газета.Ru 10:17
Путешествия
Названы готовящиеся открыть границы и принять туристов страны
Не все страны начнут массово открывать границы в связи с пандемией коронавируса, однако есть ряд стран, которые готовятся пустить туристов на свои земли.
Газета.Ru 01:21
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова озолотилась на разводе с Джиганом
Очевидно, что новость о разводе Оксаны Самойловой с рэпером Джиганом, стала одной из самых обсуждающих тем российского шоу-бизнеса.
SM News 10:21
Общество
МЧС Москвы объявило экстренное предупреждение из-за грозы с дождём
МЧС Москвы объявило экстренное предупреждение в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями.
RT на русском 12:05
Футбол
Матчи АПЛ планируют проводить на «Уэмбли»
«Уэмбли» может принять часть оставшихся матчей чемпионата Англии.
Sports.ru 12:15
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:04
Политика
Киевский суд заочно арестовал Януковича по делу об узурпации власти
Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца экс-президента Украины Виктора Януковича, который находится за пределами Украины, по делу об «узурпации власти», сообщил его адвокат Виталий Сердюк.
Коммерсантъ 11:28
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
Общество
Эпидемиолог Минздрава назвал сроки спада пандемии в России
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главный кардиолог Минздрава РФ, академик РАН Сергей Бойцов призвал ужесточить карантинные меры в России.
Gazeta.SPb вчера в 22:43
Общество
Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России
Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 06:41
Энергетика
Нефть Brent установилась вблизи $27 за баррель
Ранее в ходе торгов марка уже поднималась до $27,20 за баррель. Июньские фьючерсы WTI подорожали на 38 центов (1,92%), до $20,16 за баррель.
REGNUM 12:48
Авто
Сравнительный тест кроссоверов за 1,8-1,9 млн
Для сравнительного теста были выбраны автомобили в одном ценовом диапазоне, имеющие схожий уровень комплектаций.
За рулем 03:00
Здоровье
Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ 12:01
Авто
Покупка автомобиля после отмены самоизоляции станет невыгодной
Чтобы не переплачивать за машину, которая еще недавно стоила намного дешевле и наверняка вернется в прежний ценовой диапазон через несколько месяцев, лучше отказаться от ее покупки, по крайней мере, до конца года.
Автоновости дня 02:23
Общество
В Минздраве заявили, что Россия еще не вышла на плато по коронавирусу
Россия еще не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, сообщила пресс-служба Минздрава со ссылкой на на главного пульмонолога министерства, член-корреспондента РАН Сергея Авдеева.
РИА Новости 10:42
Общество
Бизнес-джет Сечина улетел в Австрию
Агентство публиковало фото, как глава «Роснефти» поднимается на борт самолета.
Первое антикоррупционное СМИ 10:09
Общество
Саратовские власти призвали не обслуживать в магазинах людей без масок
Магазины в Саратовской области не должны обслуживать покупателей, которые заходят без маски на лице, считает вице-губернатор - председатель правительства области Александр Стрелюхин.
РИА Новости 12:37
Политика
В Москве состоялась репетиция воздушной части парада Победы
Свыше 70 боевых вертолетов и самолетов пролетели над Москвой в понедельник в ходе репетиции авиационного парада в честь Дня Победы, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 03:38
Кино
Тайка Вайтити снимет и напишет новый фильм во вселенной «Звёздных войн»
Режиссёр Тайка Вайтити стал постановщиком и сценаристом нового полнометражного фильма во вселенной «Звёздных войн».
Игромания.ру 12:19
Общество
В Минздраве раскрыли основные пути заражений коронавирусом
Наиболее активно распространение инфекции происходит при тесных контактах в семье, в местах большого скопления людей и организованных коллективах с длительным пребыванием людей (воинские коллективы, образовательные учреждения, дома для престарелых, психоневрологические диспансеры, учреждения ФСИН).
Lenta.ru вчера в 23:22
Общество
Онищенко озвучил прогноз по вспышке коронавируса
Бывший главный санитарный врач России, а ныне первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко высказал предположение, что в будущем коронавирус COVID-19 не будет «остановлен» в полном смысле этого слова, однако ситуация его циркуляцию должно быть возможно вывести «на доэпидемический уровень».
Московский Комсомолец 10:43
Общество
Минтруд пояснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая
Путин объявил 6-8 мая нерабочими днями из-за коронавируса.
RuNews24.ru 02:19
Общество
Попова назвала условия для снятия ограничений с 12 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких обстоятельствах можно будет ослабить после 12 мая ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Городовой 03:58
Экономика
В помощь бизнесу в регионах выделены дополнительные средства
На предоставление субсидий малому и среднему бизнесу в регионах из федерального бюджета выделено 2 млрд. рублей.
Российская газета 05:44
Политика
Лукашенко заявил, что парад Победы в Белоруссии отменять не будут
Что важно знать:По официальным данным Минздрава Белоруссии за 3 мая, в стране коронавирусом заразились 16705 человек.
Snob.ru вчера в 07:01
Общество
В Крыму с 12 мая могут ввести масочный режим
В Республике Крым с 12 мая могут ввести масочный режим.
Парламентская газета 04:43
Хоккей
Петерссон заработает в «Локомотиве» 150 миллионов рублей
Уже ближе к вечеру СМИ стало известно, что зарплата шведского нападающего в новой команде составить порядка 75 миллионов рублей за сезон.
Sport.ru 11:28
Общество
Продажа масок в московском метро начнется на более 15 станциях с 5 мая
Продажа масок в московском метро начнется в вендинговых аппаратах на более чем 15 станциях с 5 мая 2020 года.
Агентство Москва 10:29
Шоу-бизнес
Плющенко отреагировал на слухи о психическом расстройстве сына
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в Instagram отреагировал на слухи о психическом расстройстве сына Александра.
Lenta.ru 11:29